L’arte del teatro in questo spettacolo è pura anarchia spaziale in cui tre vertici, tre stelle polari guidano la drammaturgia e sognano, fanno sognare, mediante strappi fisici, virtù di movimento; il tutto viene sostenuto da un testo che non palesa mai la volontà di insegnarci qualcosa piuttosto punta all’idea di qualcosa, a quella suggestione che mette da parte il tutto per esaltare il dettaglio, il contrasto, il riferimento veloce e sfuggente.

In scena abbiamo il drammaturgo Ivan Bellavista e le due talentuose attrici Sandra Conti e Francesca La Scala: il plot, il nervo centrale, se mai ce ne fosse uno, è la “trappola” in cui è crollato Ivan, di fatto un limbo tra vita e morte che diventa strumento simbolico per le numerose gag dei tre. Quest’ultimi prendono in giro le strutture classiche del teatro e si fiondano in una miriade di personaggi, situazioni, soluzioni e rigenerazioni in cui si palesa la riflessione sul contemporaneo. Bellavista prende di mira la società del consumo, la crudeltà della società dello spettacolo, la frustrazione dei rapporti genitoriali e per fare questo si serve di maschere del grottesco fiammanti, che non conoscono soluzione di stasi.

Uno spettacolo di un’ora e mezza dal ritmo incalzante, in cui il maschio è continua “preda” delle due cacciatrici femmine che ci vengono presentate ad inizio spettacolo come agenti speciali e sembrerebbero richiamare, citare il famoso Neo di Matrix. Le due donne vivranno diversi mondi, tutti funzionali alla riflessione spettatoriale e alla sospirata conquista finale del corpo e della mente di Ivan.

Non ci si annoia mai con Un vero capolavoro e risulta lieta l’esplosione attoriale. L’opera, ideata, vissuta e presentata da Bellavista (per tanti anni allievo di Antonio Rezza) tiene fede alle potenzialità e alle innovazioni dei suoi precedenti lavori. Lo spettacolo infine è stato inserito nel cartellone del Teatro Vascello per la rassegna Exit, network che mette insieme un’idea di teatro, una rete caratterizzata da spettacoli, tavole rotonde ed esposizioni.