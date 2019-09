Una donna fantasiusa - Un Manhattanologo

Eleonora Micali è un vero melting esplosivo di pura recitazione teatrale e vita trasposta in modo diretto sul palcoscenico. Non c’è dubbio che nel determinare un carattere così energico conti anche la sua origine e la sua cultura siciliana, per l’esattezza siracusana, infatti Eleonora nasce a Lentini il 13 ottobre del 1977. Oltre a incarnare la bellezza è il temperamento italiano, la Micali dimostra di possedere una capacità di decodifica e rielaborazione tipica di coloro che hanno potuto studiare e approfondire l’attorialita in modo internazionale: tutto è iniziato a Roma con l’Accademia di teatro ed è finita con clamore a NY prima con i corsi di Susan Batson e poi con un vero e proprio spettacolo da "one man show" dal titolo Una donna fantasiusa-un Nonologo.

Abbiamo assistito al sequel del tanto acclamato successo newyorkese in occasione del festival al Teatro Keiros, questa volta la storia si concentra invece che sulla nonna di Eleonora, proprio su di lei che passa in rassegna tutte le disavventure a Manhattan e dintorni con una capacità linguistica incredibile e dai cromatismi più estesi. È una girandola pazzesca l’esistenza della Micali che riesce attraverso l’adattamento testuale e la regia di Stefano Palmitessa a inverare sul palcoscenico una vera e propria fusione di vita vera e vita teatrale nella vita reale... Sembrerebbe un gioco di parole invece è proprio la teatralità di una vita come quella incredibile a New York che lo spettacolo riesce a riprodurre e la nostra protagonista è completamente immersa nelle numerose peripezie, tra giornalisti strampalati e stonati, uomini imprevedibili e pericolosi, produttori, provini, coinquilini atipici e una città che avvolge Eleonora con il fascino di sempre, grazie a una vitalità che emerge in ogni dove e attraverso tutte le epifanie possibili.

Ringraziamo tutti coloro che hanno lavorato a questo progetto perché è sempre una profonda emozione vivere Manhattan con gli occhi di chi la vede attraverso l’arte e l’italianità più bella.