Una “Monna Lisa” contemporanea nel manifesto del 59/mo Festival dei Popoli

Una cittadina del mondo, una viaggiatrice nel tempo, una Monna Lisa del XXI secolo: è l’immagine simbolo del nuovo manifesto del 59/mo Festival dei Popoli, festival internazionale del film documentario, che si terrà dal 3 all’10 novembre a Firenze (cinema La Compagnia, Spazio Alfieri, Istituto Francese e altri luoghi della città).

La manifestazione, presieduta da Vittorio Iervese e diretta da Alberto Lastrucci, si propone di presentare il meglio del cinema documentario internazionale.

Sul manifesto una enigmatica protagonista, come una Monna Lisa del XXI secolo, ci fissa con sguardo fiero ma pacato e un atteggiamento disponibile a lasciarci ammirare i variopinti paesaggi che le adornano la pelle. In cambio, chiede però di accompagnarla in un viaggio, attraverso gli 88 film che compongono il programma dell’edizione 2018, alla scoperta degli innumerevoli percorsi che conducono al suo (e al nostro) futuro: “My Ways” (la scritta risalta sul manifesto).

Realizzato dalla creatività dall’agenzia “Frankenstein - progetti di vita digitale”, il manifesto si collega ai percorsi cinematografici del programma dell’edizione 2018 dove realtà, finzione, web e virtualità si incontrano per dare vita a nuove forme di narrazione.

Anticipazioni dell’edizione 2018 del Festival dei Popoli

Il programma, oltre al Concorso Internazionale (21 titoli tra cortometraggi, mediometraggi e lungometraggi, tutti inediti in Italia) e al Concorso Italiano (6 i titoli, tutti inediti assoluti) si articola nella retrospettiva dedicata a Roberto Minervini, cineasta di fama internazionale i cui film sono stati presentati e premiati nei maggiori festival internazionali (omaggio organizzato in collaborazione con IsReal - Festival di Cinema del Reale di Nuoro). Con i suoi film, The Passage (USA, Belgio, 2011, 89’); Low Tide (Belgio/Italia/USA, 2012, 92’); Stop the Pounding Heart (USA/Belgio/Italia, 2013, 98’); Louisiana (The Other Side) (Italia/Francia, 2015, 92’) e l’ultimo, What You Gonna Do When the World’s on Fire?(Francia/USA/Italia, 2018, 123’), presentato alla 75a Mostra del Cinema di Venezia, Minervini compone un mosaico di vite di personaggi senza nome che si rivelano estremamente significati per comprendere il nostro presente.

Il Festival dei Popoli omaggia inoltre il francese Dominique Marchais con una retrospettiva intitolata "Il paesaggio vivente", una masterclass e degli incontri con il pubblico. Nelle sue opere, il cineasta percorre zone della campagna francese e nell’Europa di ieri e di oggi con uno sguardo capace di intercettare i sogni, le speranze, le utopie e le disillusioni di chi quei luoghi li abita e ne è permeato. La retrospettiva è organizzata in collaborazione con Ambasciata di Francia, Institut Français Italia e Institut Français de Florence.

Novità della 59a edizione, la collaborazione con KinderDocs, festival greco dedicato ai giovanissimi. Il Festival dei Popoli presenterà una selezione di documentari che parlano di amicizia, famiglia, educazione, social media, creatività, arte, musica, danza, psicologia, migrazione, ambiente. Tra questi, il sorprendente More Human Than Human (Belgio/Olanda/USA, 2018, 79’) di Tommy Pallotta e Femke Wolting, che esplora il ruolo delle intelligenze artificiali nella nostra vita quotidiana e del ruolo che si apprestano ad assumere nell’ immediato futuro.

La 59esima edizione del Festival dei Popoli viene realizzata grazie al sostegno di MiBACT - Direzione Generale Cinema, Regione Toscana, Comune di Firenze, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Il Programma sperimentale Sensi Contemporanei - Toscana per il Cinema, Fondazione Sistema Toscana. Con la sponsorizzazione di Publiacqua. Con la collaborazione dell’Ambasciata di Francia, Institut Français Italia e Institut Français di Firenze, German Films, Goethe Institut, CG Entertainment, Istituto Sangalli, Mymovies.it, Cinemaitaliano.info, CNA Cinema.

I luoghi del festival: Cinema La Compagnia, via Cavour 50/r, Firenze (055/268451); Spazio Alfieri, via dell’Ulivo 6 (055/5320840); Istituto Francese di Firenze, piazza Ognissanti 2r (055/2718801); Zap Zona Aromatica Protetta, vicolo Santa Maria Maggiore 1; Videolibrary c/o Mediateca regionale Toscana, via San Gallo 25 (055 2719040).

Prezzi: abbonamento completo valido per tutta la durata e tutte le sale del festival: intero 60€ e ridotto 40€. Abbonamento giornaliero valido per 1 giorno nella sala in cui viene acquistato: 10€ e ridotto 7€. Biglietto singolo dalle ore 15.00 alle 20.30: intero 5€ e ridotto 4€; biglietto singolo dalle ore 20.30: intero: 7€ e ridotto 5€ (tutte le proiezioni sono vietate ai minori di anni 18).

Festival dei Popoli: tel. 055/244778 | info@festivaldeipopoli.org | Facebook: Festival dei Popoli | Twitter: Festival dei Popoli @FdP_Florence | Youtube: www.youtube.com/user/Festiva...