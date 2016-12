Cosa è accaduto nella notte dell’8 maggio 1945 alle principesse Elisabeth e Margareth Windsor? Malgrado l’infelice titolo quasi da commedia soap, Una notte con la regina narra un fatto realmente accaduto alle principesse inglesi durante i festeggiamenti della Giornata della Vittoria a Londra.

Il fatto storico costituisce però un pretesto per costruire una commedia che ha nella scrittura l’aspetto più pregevole e piacevole per il pubblico: ironia dei dialoghi e una trama che gioca con romanticismo e naturalmente fascino della famiglia reale inglese. A Royal Night Out, questo il titolo originale del film, diretta dall’inglese Julian Jarrold, prende ispirazione dalla commedie degli anni Quaranta e ricostruisce una Londra nascosta ma credibile, formata sia dalle enormi sale del palazzo reale, già scoperte nell’indimenticabile Il discorso del Re, sia dai luoghi meno “nobili” dei pub, bordelli e dei vicoli di Soho. La capitale londinese si arrichisce anche dei costumi e delle mode del tempo (pensiamo al Lindy Hop ballato sia nel palazzo sia nelle sale del Ritz Hotel), e di un cast d’attori veterani nell’esportare l’English touch come Emily Watson e Rupert Everett.

Sarah Gadon, Bel Powley nei panni delle principesse ricordano Bette Davis e Judy Garland, però con meno intensità, fascino e personalità nella recitazione. Il duetto con l’aviatore e disertore inglese Jack, interpretato da Jack Reynor, ripropone i classici schemi da commedia romantica, con il pregio però di far emergere il ricordo degli orrori della guerra anche da parte inglese e le divisioni nette presenti nel paese tra ricchi e poveri di quegli anni, simile tra l’altro al mondo post-crisi di oggi. Ma è solo un accenno. Un eccessivo positivismo reale e autocelebrazione storica per un fatto piccolo, da rotocalco non permette a questa commedia di essere ricordata per il suo contributo storico ma semmai per la messa in scena fresca e leggera nel riproporre classicamente il contesto di quel periodo. Da recuperare in lingua originale.