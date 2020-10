Una Ragazza per il Cinema: a Fiumicino la prima selezione regionale Lazio per la 33° edizione

Si è svolta domenica 18 ottobre presso il Ristorante Salsedine di Fiumicino (RM), la prima selezione regionale del Lazio del famoso ed ambito concorso nazionale di bellezza e talento Una Ragazza per il Cinema 33° edizione 2021 ed in contemporanea l’ultima selezione del nuovo concorso nazionale di inclusione sociale Una Ragazza, Un Ragazzo, Un Bambino per lo Spettacolo dedicato a bambini fino ai 13 anni ed a ragazze e ragazzi dai 14 ai 35 anni.

Qualificata la giuria che ha valutato tutti i concorrenti della serata, sia nelle loro uscite elegante, casual e costume, sia nella prova talento effettuate dalle ragazze finaliste regionali: presenti il disturbatore della tv Niki Giusino, il presentatore tv Carlo Senes, il regista e produttore format televisivi nonché direttore di produzione della finale nazionale Alfonso Stagno, l’attore cantante e presentatore Jano Di Gennaro, l’attore Giovanni Brusatori, la modella e showgirl Melody Chigozie e la stilista internazionale Elena Rodica Rotaru. La conduzione è stata affidata al bravissimo showman cantante, presentatore, cabarettista ed imitatore Antonio Delle Donne, ospite in serata il Maestro Daniele Garipoli, la regia musicale è stata affidata a Simona Nobili, fotografo ufficiale Mario Buonanno coadiuvato nella serata dal fotografo Manolo Ruggeri.

Ben 18 le ragazze partecipanti: Stella Marini, Simona Novelli, Giulia Ruggeri, Roberta Andreaa Solomon, Alice Ceccucci, Giorgia Angeli, Diana Sarti, Michela Testaguzza, Cristina Ceccucci, Emanuela Ciraolo, Chiara Lauritano, Oana Sandu Andrada, Veronica Ricci, Suamy Marini, Federica Lala, Dagmara Gozdz, Lavinia Fiori e Sofia Argenti. Le modelle sono state accompagnate dai ragazzi Christian Petrini, Damiano Baccanari, Daniele Ghirotto e Francois De Santis. Alla fine sono state ammesse alla finale regionale di Una Ragazza per il Cinema Dagmara Gozdz e Lavinia Fiori che si aggiungono alle altre 3 ragazze ammesse alla finale regionale tramite la fashion week di Ventotene ovvero Giulia Ruggeri, Stella Marini e Francesca Dumitriu. La Ragazza Ristorante Salsedine, ovvero la ragazza più votata della serata, è stata Stella Marini. Il fotografo Mario Buonanno ha inoltre offerto un suo shooting ftografico gratuito a Federica Lala ed Emanuela Ciraolo.

In gara anche i bambini Domenico Colantuono, Gioia Maria Colantuono, Elisa Fiori, Elvis De Gianni, Michele Palombo, Emilia Sadner, Melissa Pelagaggi, Daniele Castrovillari, Julia Bednarz, Alessia Castrovillari, Davide Castrovillari, Leonardo Castrovillari, Emily Palea e Samuel Wojtal. Da segnalare come tra i partecipanti al concorso Una Ragazza, Un Ragazzo, Un Bambino per lo Spettacolo, essendo un Concorso Nazionale di inclusione sociale, abbia partecipato anche un bambino con disabilità cognitive e sensoriali. L’evento è stato svolto mantenendo le distanze tra le persone, indossando per tutta la durata dell’evento le mascherine di protezione ed anche i partecipanti stessi hanno indossato per tutto il tempo la mascherina se non per il momento in cui sfilavano in passerella.

L’evento è stato organizzato dalla MTM EVENTS con il Presidente Massimo Meschino.