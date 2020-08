Una Ragazza per il Cinema: assegnata la corona del Lazio e i posti alla finale nazionale di Taormina

Si è svolta mercoledì 19 agosto presso il Ristorante Salsedine di Fiumicino (RM), la finale regionale del Lazio del famoso ed ambito concorso nazionale di bellezza e talento Una Ragazza per il Cinema 32a edizione 2020 organizzato da Antonio Lo Presti e Daniela Eramo. L’evento ha visto la partecipazione di ben 24 ragazze che si sono esibite in tre sfilate (elegante, casual, costume) e una prova talento. Serata emozionante che ha visto alla fine la selezione per la finale nazionale di Taormina in programma dal 2 al 7 settembre prossimo delle ragazze SILVIA TERRIACA, SIMONA NOVELLI, MARTINA GENOVESI, VICTORIA MARRONE, ROBERTA ANDREA SOLOMON, VALENTINA ALTAMURA, GIULIA DI STEFANO, CAROLINA ZERO, AURORA MARCHETTI, ALERIA GENNARI, FRANCESCA CIMINO, FRANCESCA DUMITRIU, CHIARA SCARLATO ED ALICE CECCUCCI. La Ragazza per il cinema del Lazio 2020 è Silvia Terriaca, che ha ricevuto la coroncina dal presidente di giuria Alessandro Lopez, Manager artistico, Produttore teatrale, televisivo e fiction e fratello dell’attore Massimo Lopez. Oltre a lui in giuria anche il regista e produttore di format televisivi Alfonso Stagno,il disturbatore della tv Niki Giusino, il presentatore tv Carlo Senes, il giornalista di PaeseRoma.it Paolo Miki D’Agostini, l’attore Jano De Gennaro, l’attore Giovanni Brusatori, l’attore Giulio Di Corato, l’attore Niccolò Centioni, la Fashion Designer Maria Nanette ed il Patron del concorso Emozioni Live - Ricominciamo da Noi premio in onore di Lucio Battisti Aldo Ferruccio Longo.

Il produttore Alfonso Stagno ha annunciato che le finaliste nazionali potranno iscriversi gratuitamente al portale fotografico lefotomodelle.it e le ha invitate al prossimo evento in programma a Fiuggi per il 29 agosto nell’ambito delle selezioni per il Lazio si Emozioni Live, mentre il presentatore Carlo Senes ha scelto 7 ragazze che lo affiancheranno nella conduzione del suo programma sull’emittente televisiva Canale 10, e sono Silvia Terriaca, Martina Genovesi, Victoria Marrone, Valentina Altamura, Simona Novelli, Francesca Cimino e Aurora Marchetti.

Consegnate anche le 8 fasce di accesso alla finale regionale di Una Ragazza, Un Ragazzo, Un Bambino per lo Spettacolo sono invece andate a Cristina Vatra, Denisa Vatra, Marica Romeo, Jessica Magnante, Lavinia Fiori, Eleonora Stramazzi, Dagmara Gozdz e Consuelo Onofri. Durante la serata è stato nostro gradito ospite il cantante Mattia Carola in arte MR CARTOON che ci ha deliziato con qualche suo brano ed il bravissimo Simone Esposito che ha affiancato il bravissimo presentatore showman Antonio Delle Donne. A distanza sono arrivati gli interventi telefonici del Patron Antonio Lo Presti per fare gli auguri a tutte le ragazze ed i loro accompagnatori dandogli appuntamento a Taormina e, con grande gradita sorpresa da parte di tutti, la telefonata di auguri e saluti del famosissimo attore Massimo Lopez che ha anche imitato Maurizio Costanzo.

L’evento è stato organizzato dalla MTM EVENTS, che con il Presidente Massimo Meschino, il Vice Presidente Thierry Mandarello, ed il loro staff composto dal fotografo ufficiale Lazio e Molise Mario Buonanno, dal regista ufficiale Lazio e Molise Michele Conidi e dal collaboratore delegato MTM EVENTS di Roma Nord Mirko Ferranti e la delegata MTM EVENTS per la Campania Antonella Russo.