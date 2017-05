#ESoloLInizio

Non c’era alcun dubbio sulla "seconda" del film di Peppino Orecchia, regista emergente di Vittoria!

Un altro sold out per Una Voce nella Tempesta, commozione, entusiasmo e gratitudine questi gli ingredienti che hanno composto la miscela esplosiva che ha riscaldato il Golden Hall e amalgamato il pubblico presente in un’unica standing ovation. Novità? Molte! Ma noi del Team preferiamo non parlarne. Almeno per ora.

Coming Soon!

Esistono ritmi incessanti che riescono a capovolgere sentimenti che pensavi fossero radicati. Nel film di Peppino Orecchia rivisiti come un déjà vu, un percorso già tracciato, un’ esperienza singolare che subisce una metamorfosi mentre pensi di averla già vista , incontrata, dimenticata. È la radice di tutti i sensi. L’incontro con la condizione umana, l’inadeguatezza di un corpo imprigionato su una sedia a rotelle che ti ricorda l’immobilità del peccato. Peppino Orecchia libera il suo estro e lo fa consapevolmente. Quello che non è sfuggito allo spettatore, infatti, è la liberta dell’arresa , la vicinanza al cielo dove la parte piu bassa ti si accosta per esplorarti...