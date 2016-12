Upside Down è il risultato del percorso terapeutico teatrale svolto dai ragazzi disabili del Teatro Patologico, all’interno del laboratorio condotto da Dario D’Ambrosi nella scuola "La Magia del Teatro".

L’ultimo lavoro di D’Ambrosi, attraverso uno straordinario allestimento teatrale, intende rappresentare il disagio quotidiano cui ogni individuo deve sottostare; si tratta così il malessere personale, quello emotivo e lavorativo. In scena compaiono dei figuranti con corpi apparentemente capovolti: le scarpe sono appese al soffitto, capelli e cappelli appoggiano sul pavimento.

Si comunica l’idea di uno spazio sospeso, senza tempo ed equilibrio, dove valori e cardini sono spazzati via in una società senza equilibrio, priva di guide carismatiche e solide, cui appoggiarsi ed ispirarsi per costruire e costruirsi.

La protagonista è Marina, spaurita e provata da un percorso di vita segnato da terapia farmacologica violenta e reduce di innumerevoli sedute di elettroshock. La realtà le appare così insicura e straniante da credersi autrice della deformazione presente in scena e nella sua vita, risultato della terapia feroce e disumana.

Si avvicendano in scena vari personaggi, ognuno con un aspetto UPSIDE DOWN: i vestiti sono al contrario, scarpe in testa e cappello ai piedi. Marina capisce così di non essere preda di allucinazioni, la realtà è davvero divenuta un guazzabuglio e solo lei può aprire occhi, mente e cuore ai suoi amici, aiutandoli a ritornare con i piedi per terra. Diviene così evidente che la persona apparentemente più sperduta ed abbandonata possa risolvere anche la situazione più complicata.

La rappresentazione, interamente messa in scena dalla compagnia diversamente abile del Teatro Patologico, avrà in sé elementi di musica dal vivo e danza.

Autore e Regista: Dario D’Ambrosi

Allestimento: Stefania Umana

Assistente all’Allestimento: Almerica Schiavo

Interpreti: Agostini Beatrice, Antei Emanuele, Bischetti Fabio, Cotone Alessandra, Daniele Emanuela, De Persio Fabio, De Stefani Giorgio, Donelli Andrea, Ferrari Andrea, Giliberti Gilberto, Giliberti Paolo, Girelli Maria Claudia, Procesi Stefano, Salvatore Claudio, Saporetti Scristiana, Sorcini Silvia, Starace Marina, Terracini Claudia, Tortosa Daniele, Vaselli Paolo, Naso Sara. Con la partecipazione dell’acrobata Lucisano Chiara.

Musiche: Francesco Santalucia

Scenografie: Luca Giordano

Costumi: Nicoletta Taranta

Assistente Costumi: Raffaella Toni

BIGLIETTI: 10 EURO

Venerdì 1 luglio h 21

Sabato 2 luglio h 18

Domenica 3 luglio h 21

NB. In occasione della replica di sabato 2 luglio alle h18 sarà proiettata, presso il giardino del Teatro Patologico, la partita degli Europei 2016 Germania – Italia alle h21, con possibilità di cenare.

TEATRO PATOLOGICO

Via Cassia, 472

00189 – Roma

06 31076259, 389 4290799

teatropatologico@gmail.com

www.teatropatologico.org

www.facebook.com/teatropatol...