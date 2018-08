Uscite al cinema, 1-2 agosto 2018

Sono solo tre i titoli in uscita tra l’1 e il 2 agosto: un horror a tinte fantasy con protagonista Uma Thurman, un thriller "adolescenziale" con protagonista Anya Taylor-Joy e un adrenalinico action-horror diretto e interpretato da Roberto D’Antona.

AMICHE DI SANGUE

Regia: Cory Finlay; Genere: Drammatico, thriller; Cast principale: Anya Taylor-Joy, Olivia Cooke, Anton Yelchin, Paul Sparks, Francie Swift, Kaili Vernoff, Svetlana Orlova, Celeste Oliva; Data di uscita: 2 agosto.



Breve sinossi: Lily e Amdna sono due adolescenti dal diverso carattere, ingabbiate in una realtà che non sentono propria. Insieme, scivoleranno presto in un oscurità domniata da cattivi pensieri e violenza...

DARK HALL

Regia: Rodrigo Cortés; Genere: Fantasy, horror; Cast principale: Uma Thurman, AnnaSophia Robb, Isabelle Fuhrman, Rosie Day, Kirsty Mitchell, Rebecca Front, Noah Silver, Taylor Russell, David Elliot, Josep Linuesa; Data di uscita: 1 agosto.



Breve sinossi: Kit é una teenager dal carattere vulcanico. Per punizione viene costretta ad alloggiare alla Blackwood boarding school, una sorta di collegio, gestito dall’enigmatica Madame Duret. Un luogo che nasconde ben più di qualche oscuro segreto...

FINO ALL’INFERNO

Regia: Roberto D’Antona; Genere: Horror, azione; Cast principale: Roberto D’Antona, Francesco Emulo, Annamaria Lorusso, Michael Segal, Mirko D’Antona, Kavita Albizzati, Alessandro Carnevale Pellino, Giada Robin; Data di uscita: 2 agosto.



Breve sinossi: La disperata fuga di una banda di rapinatori si trasforma in una corsa infernale, quando si imbattono in un’enigmatica donna e suo figlio, vittime di una crudele maledizione...