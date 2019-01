Uscite al cinema, 1-3 gennaio 2019

Sono sei le uscite previste al cinema nel periodo tra l’1 e il 3 gennaio: l’attesissimo remake di Suspiria, opera cult di Dario Argento, diretto da Luca Guadagnino; il biopic su Dick Cheney, "oscuro" vice-presidente dell’amministrazione Bush, diretto da Adam McKay, con un cast stellare; l’ingresso stand-alone di Aquaman nell’universo cinematografico DC Comics; la nuova commedia brillante di Oliver Assayas; il sequel dell’acclamatissimo primo capitolo della saga dell’eroe virtuale Ralph; il biopic sugli ultimi giorni di vita di Vincent Van Gogh, diretto da Julian Schnabel interpretato da Willem Dafoe.

AQUAMAN

Regia: James Wan; Genere: Cine-comics; Cast principale: Jason Momoa, Amber Heard, Patrick Wilson, Willem Dafoe, Nicole Kidman, Dolph Lundgren, Temuera Morrison, Yahya Abdul-Mateen II, Ludi Lin; Data di uscita: 1 gennaio.



Breve sinossi: Arthur Curry é Aquaman, il protettore degli oceani e futuro signore di Atlantide. Decisosi a metter da parte i propri interessi per soddisfare i doveri dovuti al suo lignaggio, l’eroe si prodiga per il prossimo, ma dovrà trovare un modo per riappacificare il popolo subaqueo con quello terrestre...

IL GIOCO DELLE COPPIE

Regia: Oliver Assayas; Genere: Commedia; Cast principale: Guillaume Canet, Juliette Binoche, Olivia Ross, Vincent Macaigne, Nora Hamzawi, Pascal Greggory, Christa Theret, Laurent Poitrenaux, Sigrid Bouaziz, Nicolas Bouchaud; Data di uscita: 3 gennaio.



Breve sinossi: Alain, esperto editore in difficoltà con le moderne evoluzioni dell’editoria e Leonard, suo amico e maggior autore, finiscono con lo scontrarsi. L’oggetto della diaspora: il nuovo romanzo biografico di Leonard...

RALPH SPACCA INTERNET

Regia: Phil Johnston, Rich Moore; Genere: Animazione, commedia; Cast principale: Serena Rossi, Nicoletta Romanoff, Serena Autieri, LaSabri, FaviJ, Fabio Rovazzi, Mélusine Ruspoli, Salvatore Aranzulla, Kristen Bell, Mandy Moore, Alan Tudyk, John C. Reilly, Kelly Macdonald, Idina Menzel, Auli’i Cravalho, Anthony Daniels, Taraji P. Henson, James Corden (voci); Data di uscita: 1 gennaio.



Breve sinossi: L’impavido e goffo Ralph é costretto a lasciare le comodità della sala giochi, per immergersi nel web, in un viaggio alla ricerca di un pezzo di ricambio che possa salvare un suo amico...

SUSPIRIA

Regia: Luca Guadagnino; Genere: Horror, thriller; Cast principale: Dakota Johnson, Tilda Swinton, Mia Goth, Lutz Ebersdorf, Jessica Harper, Chloë Grace Moretz, Angela Winkler, Sylvie Testud, Renee’ Soutendijk, Ingrid Caven, Malgorzata Bela; Data di uscita: 1 gennaio.



Breve sinossi: Remake intimo e personale dell’opera culto di Dario Argento, diretto da Luca Guadagnino.

VAN GOGH – SULLA SOGLIA DELL’ETERNITÀ

Regia: Julian Schnabel; Genere: Biografico, drammatico; Cast principale: Willem Dafoe, Oscar Isaac, Mads Mikkelsen, Rupert Friend, Mathieu Amalric, Niels Arestrup, Stella Schnabel, Patrick Chesnais; Data di uscita: 3 gennaio.



Breve sinossi: Il geniale pittore Vincent Van Gogh sta per vivere gli utlimi, intensi anni della sua vita, appesantita, tra le altre cose, dai difficili rapporti con il collega Gauguin...

VICE – L’UOMO NELL’OMBRA

Regia: Adam McKay; Genere: Biografico, drammatico, commedia; Cast principale: Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell, Sam Rockwell, Jesse Plemons, Shea Whigham, Alison Pill, Lily Rabe, Eddie Marsan, Tyler Perry, Justin Kirk, Bill Camp, Fay Masterson, Lisa Gay Hamilton; Data di uscita: 3 gennaio.



Breve sinossi: L’ascesa e il dominio alla Casa Bianca di Dick Cheney, il potente ed enigmatico vice-presidente considerato il vero burattinaio dietro la presidenza Bush...