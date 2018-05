Uscite al cinema, 1-3 maggio 2018

Dieci nuovi titoli sono in uscita tra l’1 e il 3 maggio: il ritorno all’animazone in stop-motion per Wes Anderson; un thriller brutale con protagonista Joaquin Phoenix; un intenso dramma diretto da Ferenc Torok, che racconta le ferite dell’anima lasciate dalla Seconda Guerra Mondiale.

1945

Regia: Ferenc Torok; Genere: Drammatico; Cast principale: Péter Rudolf, Eszter Nagy-Kalozy, Bence Tasnádi, Tamás Szabó Kimmel, Dóra Sztarenki, Ági Szirtes, Jozsef Szarvas; Data di uscita: 3 maggio.



Breve sinossi: La guerra é da poco conclusa. In un piccolo villaggio ungherese si stanno ultimando i preparativi per il matrimonio del figlio del vicario. Nello stesso momento, due ebrei giungono in paese, portando con loro due casse dal contenuto misterioso. La serenità degli abitanti va in frantumi...

A BEAUTIFUL DAY

Regia: Lynne Ramsay; Genere: Thriller, drammatico; Cast principale: Joaquin Phoenix, Ekaterina Samsonov, John Doman, Alessandro Nivola, Alex Manette, Judith Roberts, Larry Canady, Vinicius Damasceno, Neo Randall, Frank Pando, Edward Latham, Scott Price; Data di uscita: 1 maggio.



Breve sinossi: Joe é un agente dell’FBI tormentato da un’infanzia orribile e dai fantasmi della sua precedente vita da soldato. Il suo compito é salvare la vita di adolescenti rapite e vendute come schiave sessuali da spietate organizzazioni criminali. Come accade per la figlia di un noto e influente politico...

ARRIVANO I PROF

Regia: Ivan Silvestrini; Genere: Commedia; Cast principale: Claudio Bisio, Lino Guanciale, Maurizio Nichetti, Maria Di Biase, Shalana Santana, Pietro Ragusa, Alessio Sakara, Andrea Pennacchi, Giusy Buscemi, Francesco Procopio, Christian Ginepro, Irene Vetere, Rocco Hunt; Data di uscita: 1 maggio.



Breve sinossi: Il liceo Manzoni é il peggior d’Italia: solo il 12% dei maturandi é riuscito a ottenere il diploma. Disperato, il preside chiama a raccolta i peggiori insegnanti in circolazione designati da un algoritmo ministeriale. Saranno davvero gli ultimi a tornare a essere i primi?

CI VUOLE UN FISICO

Regia: Alessandro Tamburini; Genere: Commedia; Cast principale: Anna Ferraioli, Alessandro Tamburini, Francesca Valtorta, Niccolò Senni, Gianpaolo Fabrizio, Claudio Bigagli; Data di uscita: 3 maggio.



Breve sinossi: Alessandro e Anna si conoscono per caso, dopo aver ricevuto entrambi buca ai loro rispettivi appuntamenti al buio. I due dapprima non si sopportano, ma basterà loro una notte di divertimenti senza freni per stringere un legame speciale.

COSA DIRÁ LA GENTE

Regia: Iram Haq; Genere: Drammatico; Cast principale: Maria Mozhdah, Adil Hussain, Ekavali Khanna, Rohit Saraf, Ali Arfan, Sheeba Chaddha, Lalit Parimoo, Nokokure Dahl, Isak Lie Harr; Data di uscita: 3 maggio.



Breve sinossi: Nisha é una giovane pachistana che vive a Oslo. La giovane si impegna nell’obbedire al codice morale famigliare e a rispettare le tradizioni della sua terra, mentre cerca in tutti i modi di condurre una vita sociale uguale a quella dei suoi coetanei. Un giorno, però, i due mondi a cui appartiene si scontrano...

DOPO LA GUERRA

Regia: Annarita Zambrano; Genere: Drammatico; Cast principale: Giuseppe Battiston, Barbora Bobulova, Fabrizio Ferracane, Elisabetta Piccolomini, Maryline Canto, Jean-Marc Barr, Marilyne Canto, Orfeo Orlando, Charlotte Cétaire; Data di uscita: 3 maggio.



Breve sinossi: Quando a Bologna esplode la protesta contro la riforma del lavoro, l’assassinio di un giudice getta benzina sul fuoco sui rapporti tra Italia e Francia. Marco, ex militante di sinistra, già condannato anni prima, viene indicato come mandante dell’omicidio. La sua vita riprecipita nel caos...

EVA

Regia: Benoît Jacquot; Genere: Drammatico; Cast principale: Isabelle Huppert, Gaspard Ulliel, Julia Roy, Marc Barbé, Richard Berry, Didier Flamand, Ellen Mires, Nathalie Charade; Data di uscita: 3 maggio.



Breve sinossi: Bertrand é un giovane scrittore alla ricerca del successo. Quando si ritrova tra le mani l’ultimo manoscritto di un celebre scrittore deceduto, il giovane cede alla tentazione di presentare il romanzo come sua creazione. Sembra andare tutto per il meglio, fin quando conosce Eva, una prostituta d’alto bordo...

GAME NIGHT – INDOVINA CHI MUORE STASERA?

Regia: John Francis Daley, Jonathan M. Goldstein; Genere: Commedia, thriller; Cast principale: Jason Bateman, Rachel McAdams, Billy Magnussen, Sharon Horgan, Lamorne Morris, Jesse Plemons, Kylie Bunbury, Kyle Chandler, Michael C. Hall, Danny Huston, Chelsea Peretti, Camille Chen, Joshua Mikel; Data di uscita: 1 maggio.



Breve sinossi: Max e Annie si riuniscono regolarmente a cena con altri amici, trascorrendo la serata grazie a originali giochi di ruolo. Una sera, su proposta di Brooks, il fratello di Max, dovranno risolvere un omicidio. Ma quando il gioco si trasforma in realtà...

L’ISOLA DEI CANI

Regia: Wes Anderson; Genere: Animazione, commedia, avventura; Cast principale: Bryan Cranston, Scarlett Johansson, Jeff Goldblum, Tilda Swinton, Edward Norton, Bill Murray, Bob Balaban, Greta Gerwig, Kunichi Nomura, Frances McDormand, Hakira Takayama, Harvey Keitel; Data di uscita: 1 maggio.



Breve sinossi: 2037, Giappone: la città di Megasaki é afflitta dal sovraffollamento canino, così il sindaco decide di esiliare tutti i cani su un’isola di rifiuti. Il giovani Atari Kobayashi dirotta un piccolo aereo per raggiungere l’isola dei cani e ritrovare il suo fidato amico scomparso.

MANUEL

Regia: Dario Albertini; Genere: Drammatico; Cast principale: Andrea Lattanzi, Francesca Antonelli, Renato Scarpa, Giulia Elettra Gorietti, Raffaella Rea, Giulio Beranek, Luciano Miele, Alessandro Di Carlo, Frank Murgia; Data di uscita: 3 marzo.



Breve sinossi: Ora che é diventato maggiorenne, Manuel può lasciare la casa famiglia che lo ha ospitato dopo che sua madre é stata arrestata. Il giovane scoprirà, tuttavia, che integrarsi in un mondo complesso e che conosce a malapena é più difficoltoso di quanto avesse immaginato.