Uscite al cinema, 1-4 aprile 2019

Sono dieci i nuovi titoli in uscita tra l’1 e il 4 aprile, tra i quali: il nuovo, attesissimo horror di Jordan Peele, dopo i fasti di Scappa - Get out; il nuovo cine-comics targato DC C omics, con protagonista Shazam; il docu-film diretto da Giorgio Ferrero e Federico Biasin, che ha raccolto tanti consensi allo scorso festival di Venezia.

BEAUTIFUL THINGS

Regia: Giorgio Ferrero, Federico Biasin; Genere: Documentario; Data di uscita: 1 aprile.



Breve sinossi: Quattro frammenti di vita che si intreccia alla poetica della videoarte: ecco le storie di quattro personaggi, complessi come la società in cui sopravvivono...

BENE MA NON BENISSIMO

Regia: Francesco Mandelli; Genere: Commedia; Cast principale: Francesca Giordano, Yan Shevchenko, Gioele Dix, Ugo Conti, Euridice Axen, Gisella Donadoni, Shade, Giordano De Plano, Rosario Terranova, Maria Di Biase, Emanuele Succa, Luca Zunic, Francesco Bottin, Paolo Mazzini; Data di uscita: 4 aprile.



Breve sinossi: Candida é un’adolescente solare, ma dal carattere un pò timido. Quando dal paesino si trasferisce a Torino, inizerà a vivere seguendo differenti prospettive...

BOOK CLUB – TUTTO PUÒ SUCCEDERE

Regia: Bill Holderman; Genere: Commedia; Cast principale: Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen, Mary Steenburgen, Craig T. Nelson, Andy Garcia, Don Johnson, Richard Dreyfuss, Alicia Silverstone, Katie Aselton; Data di uscita: 4 aprile.



Breve sinossi: Quattro donne dalla vita sentimentale piegata dall’avanzare dell’età. Fino a quando leggono “Cinquanta sfumature di grigio” e capiscono cosa fare per risollevarsi da un’apatia autodistruttiva...

BUTTERFLY

Regia: Alessandro Cassigoli, Casey Kauffman; Genere: Documentario; Data di uscita: 4 aprile.



Breve sinossi: La storia di Irma, giovane ragazza cresciuta in un quartiere violento nel napoletano, che dimostra tutto il suo talento nella boxe già a diciotto anni...

DOLCEROMA

Regia: Fabio Resinaro; Genere: Commedia; Cast principale: Lorenzo Richelmy, Luca Barbareschi, Valentina Bellè, Claudia Gerini, Francesco Montanari, Armando De Razza, Iaia Forte, Alessandro Cremona, Libero De Rienzo, Luca Vecchi; Data di uscita: 4 aprile.



Breve sinossi: Andrea sogna di diventare uno scrittore affermato. L’occasione della vita si materializza quando un regista lo contatta per portare sul grande schermo un suo romanzo...

IL VIAGGIO DI YAO

Regia: Philippe Godeau; Genere: Commedia; Cast principale: Omar Sy, Lionel Louis Basse, Gwendolyn Gourvenec, Fatoumata Diawara, Germaine Acogny, Abdoulaye Diop; Data di uscita: 4 aprile.



Breve sinossi: Il giovane senegalese Yao ha un sogno: incontrare il suo idolo Seydou Tall, in viaggio verso il Senegal per presentare il suo nuovo libro. Ecco che Yao escogita un “piano di fuga”...

L’EDUCAZIONE DI REY

Regia: Santiago Esteves; Genere: Drammatico; Cast principale: German De Silva, Matías Encinas, Walter Jacob, Esteban Lamothe; Data di uscita: 4 aprile.



Breve sinossi: Rey é un ragazzo che non ha ancora capito qual é il suo posto nel mondo. Si mette in viaggio alla ricerca del fratello Josué, ma Rey nbon sa che il fratello conduce una vita pericolosa...

L’UOMO CHE COMPRÒ LA LUNA

Regia: Paolo Zucca; Genere: Commedia; Cast principale: Jacopo Cullin, Stefano Fresi, Francesco Pannofino, Benito Urgu, Lazar Ristovski, Angela Molina; Data di uscita: 4 aprile.



Breve sinossi: Kevin é un agento segreto a cui viene commisionata un’operazione davvero singolare: raggiungere la Sardegna e scoprie chi é l’uomo che ha comprato la luna...

NOI

Regia: Jordan Peele; Genere: Horror, thriller; Cast principale: Lupita Nyong’o, Winston Duke, Elisabeth Moss, Anna Diop, Kara Hayward, Tim Heidecker, Yahya Abdul-Mateen II, Evan Alex, Emile Alex, Shahadi Wright-Joseph, Cali Sheldon, Noelle Sheldon, Duke Nicholson; Data di uscita: 4 aprile.



Breve sinossi: Adelaide raggiunge la sua casa d’infanzia con il marito Gabe e i suoi figli, per trascorrere qualche giorno di serenità. Ma nella donna si materializza presto una sensazione disturbante: la sua famiglia é in pericolo...

SHAZAM!

Regia: David F. Sandberg; Genere: Cine-comics; Cast principale: Zachary Levi, Asher Angel, Mark Strong, Grace Fulton, Jack Dylan Grazer, Ian Chen, Adam Brody, Faithe Herman, Jovan Armand, Djimon Hounsou, Cooper Andrews, Marta Milans, D.J. Cotrona; Data di uscita: 3 aprile.



Breve sinossi: Billy Batson é un ragazzino introverso con un sogno nel cassetto: diventare un supereroe. Quando un mago gli dona il potere di diventarlo, pronunciando semplicemente una parola, Billy dovrà comprendere quale sarà il suo ruolo nel mondo...