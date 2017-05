Uscite al cinema, 1-4 maggio 2017

Ben sedici nuove uscite vi aspettano al cinema, in arrivo tra l’1 e il 4 maggio, tra cui: il nuovo film di Daniele Vicari con Isabella Ragonese e Francesco Montanari; Matthew McConaughey nei panni di un miliardario cinico alle prese con i lupi di Wall Street; un thriller spionistico ad alta tensione con protagonisti Noomi Rapace, Michael Douglas, Orlando Bloom e John Malkovich; un documentario girato tra il dietro le quinte del teatro Bolshoi; un altro documentario sul cinema Mexico di proprietà di Antonio Sancassani; il ritorno sul grande schermo di Shirley MacLaine; un documentario sull’amore e la mitologia di Maradona per Napoli e i suoi tifosi.

ADORABILE NEMICA

Regia: Mark Pellington; Genere: Commedia; Cast principale: Shirley MacLaine, Amanda Seyfried, AnnJewel Lee Dixon, Anne Heche, Philip Baker Hall, Gedde Watanabe, Thomas Sadoski, Tom Everett Scott, Joel Murray, Yvette Freeman; Data di uscita: 4 maggio.

_ Breve sinossi: Harriet è una donna scorbutica e ossessionata dal poter controllare ogni minimo dettaglio della sua vita...perfino la sua morte. Per questo motivo incaricherà la giovane giornalista Anne di scrivere la sua storia, fino al suo necrologio. Nascerà così un’amicizia imprevedibile e particolare...

BOLSHOI BABYLON

Regia: Mark Franchetti, Nick Read; Genere: Documentario; Data di uscita: 2 maggio.

_ Breve sinossi: Un documentario che filma per la prima volta nella storia il dietro le quinte del teatro più conosciuto e intrigante al mondo, il Bolshoi di Russia.

CODICE UNLOCKED

Regia: Micheal Apted; Genere: Thriller, spionaggio; Cast principale: Noomi Rapace, Michael Douglas, Orlando Bloom, Toni Collette, John Malkovich, Brian Caspe, Matthew Marsh; Data di uscita: 4 maggio.

_ Breve sinossi: Alice, agente esperta in interrogatori, ottiene da un sospettato delle informazioni in merito a un imminente attacco terroristico su suolo americano. Quando riferisce tali informazioni a Frank Sutter, un suo diretto superiore, la situazione precipiterà: Sutter nasconde un segreto e non è davvero chi dice di essere...

EAST END

Regia: Luca Scanferla, Giuseppe Squillaci; Genere: Animazione, commedia; Data di uscita: 3 maggio.

_ Breve sinossi: Il quartiere East End di Roma è la casa di un gruppo di bambini accomunati dalla passione per il calcio e una vita ai margini degli interessi degli adulti che li circondano. La loro grande avventura avrà inizio quando, per vedere una partita senza accesso alla pay-tv, dirotteranno per sbaglio un satellite verso lo stadio Olimpico!

GOLD

Regia: Stephen Gaghan; Genere: Drammatico, thriller; Cast principale: Matthew McConaughey, Bryce Dallas Howard, Toby Kebbell, Edgar Ramirez, Rachael Taylor, Corey Stoll, Bill Camp, Bruce Greenwood, Michael Landes, Stacy Keach; Data di uscita: 4 maggio.

_ Breve sinossi: L’affarista Kenny Wells, uomo avido e cinico, scopre un giacimento d’oro nel cuore della foresta indonesiana: questo è il colpo di fortuna che lo trasformerà in un eccentrico miliardario ancor più spregiudicato. Ma Wells non ha ancora fatto i conti con gli squali di Wall Street...

IL MONDO DI MEZZO

Regia: Massimo Scaglione; Genere: Commedia, drammatico; Cast principale: Matteo Branciamore, Tony Sperandeo, Massimo Bonetti, Nathalie Caldonazzo, Laura Lena Forgia, Francesca Rocco; Data di uscita: 4 maggio.

_ Breve sinossi: Un viaggio a partire dagli anni Settanta, alla scoperta della cementificazione delle periferie di Roma, tra false illusioni, finti progetti e speculazioni. Una discesa verso l’inferno che prenderà il nome di Mafia Capitale, lo scandalo che ha investito la capitale lo scorso anno come un fiume di fango in piena.

INSOSPETTABILI SOSPETTI

Regia: Zach Braff; Genere: Commedia; Cast principale: Morgan Freeman, Michael Caine, Alan Arkin, Joey King, Ann-Margret, Christopher Lloyd, Matt Dillon, Maria Dizzia, Peter Serafinowicz, John Ortiz, Kenan Thompson, Josh Pais; Data di uscita: 4 maggio.

_ Breve sinossi: Willie, Joe e Al sono tre pensionati che, dopo una vita di sacrifici e rettitudine, decidono di imboccare la via dell’illegalità per riparare ai torti subiti per mano degli istituti di credito, dopo aver visto andare in fumo i loro fondi pensionistici...

MARADONAPOLI

Regia: Alessio Maria Federici; Genere: Documentario; Data di uscita: 1 maggio.

_ Breve sinossi: Cos’è stato Diego Armando Maradona per Napoli e i tifosi del Napoli? Un campione, un simbolo, un mito. Addirittura un santo! Questo documentario racconta le gesta sportive del più grande calciatore di tutti i tempi, che ha spalancato le porte del paradiso ai tifosi napoletani a suon di goal, vittorie e sfrenata passione per il dio pallone.

MEXICO! UN CINEMA ALLA RISCOSSA

Regia: Michele Rho; Genere: Documentario; Data di uscita: 4 maggio.

_ Breve sinossi: Antonio Sancassani è stato per trent’anni il proprietario del cinema Mexico, baluardo contemporaneo dell’amore di un uomo verso la settima arte: curandone l’aspetto e la programmazione in modo quasi maniacale, Sancassani è riuscito a dimostrare che, con amore e dedizione, proporre cinema in Italia non è compito poi così arduo...

MISS SLOANE

Regia: John Madden; Genere: Thriller; Cast principale: Jessica Chastain, Gugu Mbatha-Raw, Alison Pill, Mark Strong, John Lithgow, Michael Stuhlbarg, Jake Lacy, Sam Waterston, Douglas Smith, Dylan Baker, Ennis Esmer; Data di uscita: 4 maggio.

_ Breve sinossi: Elizabeth Sloane è la lobbista più ricercata a Washington: astuta e impagabile, la Sloane non ha ancora conosciuto il suo peggior nemico, che metterà a repentaglio la sua fama e la sua carriera...

MONSTER TRUCKS

Regia: Chris Wedge; Genere: Azione, commedia; Cast principale: Jane Levy, Lucas Till, Amy Ryan, Rob Lowe, Danny Glover, Barry Pepper, Holt McCallany; Data di uscita: 4 maggio.

_ Breve sinossi: Tripp è un liceale che sogna di fuggir via dal suo paese. Così costruisce un veicolo grezzo e di grandi dimensioni con resti meccaninici di altre auto. Ma quando un essere misterioso emerge dal sottosuolo dopo l’esplosione di un impianto petrolifero, Tripp pensa di aver trovato un alleato fondamentale per poter coronare il suo sogno di fuga.

SASHA E IL POLO NORD

Regia: Rémi Chayé; Genere: Animazione, avventura; Data di uscita: 4 maggio.

_ Breve sinossi: Sasha è una giovane aristocratica promessa in sposa dai suoi genitori a un uomo che non ama. Sasha nasconde una passione smisurata per il Polo Nord e sogna di ritorvare suo nonno, famoso scienziato ricercatore mai più tornato a casa. Così inizia il suo lungo viaggio verso le gelide lande polari.

SOLE, CUORE, AMORE

Regia: Daniele Vicari; Genere: Drammatico; Cast principale: Isabella Ragonese, Eva Grieco, Francesco Montanari, Francesco Acquaroli, Giulia Anchisi, Chiara Scalise, Paola Tiziana Cruciani, Noemi Abbrescia, Giordano De Plano; Data di uscita: 4 maggio.

_ Breve sinossi: Due donne, apparentemente molto diverse, sono legate da un’amicizia che permetterà loro di emergere dal grigiore delle loro vite: Eli, madre di quattro figlie e moglie di un disoccupato, e Vale, single che si trascina da una discoteca all’altra, riusciranno a completarsi a vicenda, scoprendo molti aspetti di loro stesse che nemmeno immaginavano di possedere...

TANNA

Regia: Martin Butler, Bentley Dean; Genere: Drammatico, sentimentale; Cast principale: Mungau Dain, Marie Wawa; Data di uscita: 4 maggio.

_ Breve sinossi: Nel cuore dell’arcipelago Vanuatu, sboccia l’amore tra Wawa e Dain, membri di tribù indigene diverse, che non vedono di buon occhio il loro legame. I due dovranno lottare per proteggere i sentimenti che li uniscono.

THE SPACE BETWEEN

Regia: Ruth Borgobello; Genere: Drammatico; Cast principale: Flavio Parenti, Patricia Mason, Lino Guanciale, Fulvio Falzarano, Giancarlo Previati, Marco Leonardi, Maeve Dermody; Data di uscita: 4 maggio.

_ Breve sinossi: Marco è un ex chef che, una sera, conosce Audrey, giovane ristoratrice australiana che si innammora di colpo del suo talento e gli propone di seguirla per andare a lavorare assieme a lei in Australia. Marco non ha la determinazione di affrontare un cambio così drastico nella sua quotidianità, ma un tragico evento e un incontro ancor più inatteso lo indurranno a cambiare idea...

UNA GITA A ROMA

Regia: Karin Proia; Genere: Avventura; Cast principale: Philippe Leroy, Giovanni Lombardo Radice, Karin Proia, Stefano Ambrogi, Pietro De Silva , Claudia Cardinale, Raffaele Buranelli, Silvana Bosi, Chiara Conti, Phil Palmer; Data di uscita: 4 maggio.

_ Breve sinossi: Francesco e la sorellina Maria arrivano a Roma con la mamma per una vacanza. Da sempre desideroso di conoscere le meraviglie artistiche della Capitale, i due fuggono per esplorare la Città Eterna...inizia così la loro avventura!