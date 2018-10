Uscite al cinema, 1-4 ottobre 2018

Altri nuovi quattordici titoli in uscita tra l’1 e il 4 ottobre, tra cui: il debutto di Tom Hardy nei panni del super-villan Marvel, Venom; il ritorno di Wim Wenders, con un documentario su Papa Francesco; un dramma alla riscoperta di sé, con protagonisti Glenn Close, Jonathan Pryce e Christian Slater; Diego Abatantuono, Antonio Folletto e Sandra Milo, diretti da Denis Rabaglia, in un thriller a tinte comedy; un documentario di Stefano Cravero e Pietro Jona, su una serena cittadina ecuadoregna, nella quali si ritirano molti anziani americani; un documentario di Silvano Agosti, sul potere e la forza dei movimenti rivoluzionari tra il 1968 e il 1978.

COUNTRY FOR OLD MEN

Regia: Stefano Cravero, Pietro Jona; Genere: Documentario; Data di uscita: 1 ottobre.



Breve sinossi: Oltre duemila metri sulle Ande, in Ecuador, c’é la piccola città di Cotacachi, dove migliaia di pensionati americani vi si ritirano per trascorrere i loro ultimi giorni in serenità e allegria. Ecco perché...

IL BENE MIO

Regia: Pippo Mezzapesa; Genere: Drammatico; Cast principale: Sergio Rubini, Sonya Mellah, Dino Abbrescia, Francesco De Vito, Michele Sinisi, Teresa Saponangelo, Caterina Valente; Data di uscita: 4 ottobre.



Breve sinossi: Elia é l’ultimo abitante di Provvidenza, piccola cittadina distrutta da un terremoto. I suoi altri concittadini sono andati a vivere a Nuova Provvidenza, ma Elia non vuole saperne di trasferirsi, convinto che Provvidenza sia ancora un posto vivo e vivibile...

L’ALBERO DEI FRUTTI SELVATICI

Regia: Nuri Bilge Ceylan; Genere: Drammatico; Cast principale: Serkan Keskin, Dogu Demirkol, Ahmet Rifat Sungar, Murat Cemcir, Akin Aksu, Bennu Yildirimlar, Hazar Ergüçlü, Tamer Levent, Öner Erkan; Data di uscita: 4 ottobre.



Breve sinossi: Di Sinan ha sempre desiderato diventare uno scrittore. Ritornato al suo paese natale, si impegna per raccogliere i soldi necessari per riuscire nell’impresa, ma i debiti del padre sono un peso che non può essere trascurato...

NON É VERO MA CI CREDO

Regia: Stefano Anselmi; Genere: Commedia; Cast principale: Nunzio Fabrizio Rotondo, Paolo Vita, Maurizio Mattioli, Loredana Cannata, Elisa Di Eusanio, Micol Azzurro, Giulia Di Quilio, Maurizio Lombardi, Yari Gugliucci, Paolo Gattini, Yoon C. Joyce; Data di uscita: 4 ottobre.



Breve sinossi: Nunzio e Paolo sono due amici che, insieme nella vita e negli affari, decidono di ripartire da zero, aprendo un ristorante vegetariano. Ma dovranno presto snaturare la loro creatura, per colpa di un critico culinario...

OLTRE LA NEBBIA – IL MISTERO DI RAINER MERZ

Regia: Giuseppe Varlotta; Genere: Thriller; Cast principale: Pippo Delbono, Corinne Clery, Cosimo Cinieri, Luca Lionello, Vincent Nemeth, Joe Capalbo, Frédéric Moulin; Data di uscita: 4 ottobre.



Breve sinossi: Cima Norma, Svizzera: il famoso attore Rainer Mez scompare durante gli ultimi giorni di riprese di un documentario su Filippo II. All’investigatore Andreasi va il compito di sbrogliare il caso...

OPERA SENZA AUTORE

Regia: Florian Henckel von Donnersmarck; Genere: Thriller; Cast principale: Tom Schilling, Sebastian Koch, Paula Beer, Saskia Rosendahl, Oliver Masucci, Hanno Koffler, Ben Becker, Lars Eidinger, Ulrike C. Tscharre, Hinnerk Schönemann, Franz Pätzold; Data di uscita: 4 ottobre.



Breve sinossi: Kurt Barnert é un giovane pittore che si innamora della graziosa Elisabeth. A complicare il loro rapporto ci pensa il suocero di lei, professor Seeband, che non vede affatto di buon occhio il giovane Barnert. Inoltre, Seeband nasconde un passato terrificante...

ORA E SEMPRE RIPRENDIAMOCI LA VITA

Regia: Silvano Agosti; Genere: Documentario; Data di uscita: 4 ottobre.



Breve sinossi: Documentario dalla forte impronta politica, che elogia e cerca di rivelare la grandezza del senso comune di lotta e rivoluzione intercorso nel decennio dal 1968 e il 1978, come monito per ricordare alle future generazioni, una necessità, quel sentimento di folle e necessaria ricerca della verità e passione per l’arte.

PAPA FRANCESCO – UN UOMO DI PAROLA

Regia: Wim Wenders; Genere: Documentario; Data di uscita: 4 ottobre.



Breve sinossi: Un ritratto di Papa Francesco, dei suoi ideali e della forza della sua parola.

SMALLFOOT – IL MIO AMICO DELLE NEVI

Regia: Karey Kirkpatrick, Jason Reisig; Genere: Animazione, avventura; Cast principale: Lodovica Comello, Lorenzo Licitra, Sofia Scalia, Luigi Calagna, Channing Tatum, Zendaya, Danny De Vito, Gina Rodriguez, James Corden, Yara Shahidi, Common, Ely Henry [voci]; Data di uscita: 4 ottombre.



Breve sinossi: Il peloso Migo, appartenente al mite popolo degli Yeti, é deciso a dimostrare a tutti l’esistenza degli uomini dai grandi piedi...

THE DOMESTICS

Regia: Mike P. Nelson; Genere: Horror; Cast principale: Kate Bosworth, Tyler Hoechlin, Sonoya Mizuno, David Dastmalchian, Lance Reddick, Laura Cayouette, Jeff Chase, Dana Gourrier, Brad Leland, Thomas Francis Murphy, Lance E. Nichols; Data di uscita: 4 ottobre.



Breve sinossi: Nina e Mike vagano per le desolate lande americane, in un futuro post-apocalittico. Le strade sono pattugliate da individui spregevoli e assetati di sangue, mentre i pochi superstiti si coalizzano in stravaganti bande...

THE MILK SISTEM

Regia: Andreas Pichler; Genere: Documentario; Data di uscita: 2 ottobre.



Breve sinossi: Documentario che, attraverso una vasta ricerca e interventi di esperti nel settore, denuncia la sregolata e, spesso, violenta, iper-produzione di latte nel mondo...

THE WIFE – VIVERE NELL’OMBRA

Regia: Björn Runge; Genere: Drammatico; Cast principale: Glenn Close, Jonathan Pryce, Christian Slater, Annie Starke, Elizabeth McGovern, Max Irons, Harry Lloyd, Alix Wilton Regan; Data di uscita: 4 ottobre.



Breve sinossi: Joan Castleman é una donna affascinante e dotata di grande talento per la scrittura. Tuttavia, ha sacrificato la propria notorietà, affinché ne potesse godere il marito Joe. Ma quando viene a sapere che l’uomo verrà insignito del premio Nobel per la letteratura, Joan decide di uscire allo scoperto...

UN NEMICO CHE TI VUOLE BENE

Regia: Denis Rabaglia; Genere: Thriller, commedia; Cast principale: Diego Abatantuono, Antonio Folletto, Sandra Milo, Antonio Catania, Ugo Conti, Massimo Ghini, Andrea Preti, Roberto Ciufoli, Mirko Trovato; Data di uscita: 4 ottobre.



Breve sinossi: Una notte, il professor Stefanelli salva la vita di un uomo ferito da un colpo d’arma da fuoco. Costui é, in realtà, un killer che, desideroso di sdebitarsi con il suo salvatore, gli rivolge una proposta molto particolare...

VENOM

Regia: Ruben Fleischer; Genere: Cine-comics; Cast principale: Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson, Jenny Slate, Riz Ahmed, Michelle Lee, Reid Scott, Scott Haze, Sam Medina; Data di uscita: 4 ottobre.



Breve sinossi: Il giornalista Eddie Brock, sull’orlo del baratro professionale, decide di indagare su una fondazione che nasconde più di qualche segreto. Quando entra in contatto con un simbionte alieno dotato di intelligenza propria, la sua vita non sarà più quella di un tempo...