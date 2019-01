Uscite al cinema, 10-01-2019

Sono cinque i nuovi titoli in uscita il 10 gennaio, tra cui: il nuovo, visionario film di Robert Zemeckis, con protagonista Steve Carell; un thriller che prova a far luce sugli omicidi delle icone del rap Notorius B.I.G. e Tupac Shakur, con protagonisti Johnny Depp e Forest Whitaker; un dramma storico ambientato nell’Uruguay del 1973, diretto da Álvaro Brechner.

ATTENTI AL GORILLA

Regia: Luca Miniero; Genere: Commedia; Cast principale: Frank Matano, Cristiana Capotondi, Lillo, Francesco Scianna, Diana Del Bufalo, Ernesto Mahieux, Massimo De Lorenzo, Claudio Bisio; Data di uscita: 10 gennaio.



Breve sinossi: Lorenzo é un avvocato in piena crisi professionale. Per riscattarsi, decide di far causa allo zoo della città: una causa che finirà col vincere, ma che gli riserverà uno scotto davvero inatteso...

BENVENUTI A MARWEN

Regia: Robert Zemeckis; Genere: Drammatico, fantasy, azione; Cast principale: Steve Carell, Eiza González, Diane Kruger, Leslie Mann, Gwendoline Christie, Merritt Wever, Janelle Monáe, Neil Jackson, Matt O’Leary, Stefanie von Pfetten, Falk Hentschel, Leslie Zemeckis, Matthew Kevin Anderson, Matt Ellis; Data di uscita: 10 gennaio.



Breve sinossi: Una sera, Mark Hogancamp viene pestato brutalmente da dei teppisti. L’offesa gli causerà la perdita di alcuni ricordi. Mark é un artista e decide di realizzare Marwen, un villaggio in miniatura popolato da pupazzi-individui a cui da vita, facendone parte egli stesso...

CITY OF LIES

Regia: Brad Furman; Genere: Biografico, thriller; Cast principale: Johnny Depp, Forest Whitaker, Toby Huss, Dayton Callie, Neil Brown Jr., Louis Herthum, Shea Whigham, Xander Berkeley, Shamier Anderson, Laurence Mason, Michael Paré, Amin Joseph, Glenn Plummer, Melanie Benz; Data di uscita: 10 gennaio.



Breve sinossi: Russell poole é un ex-detective, impegnato per tutta la sua carriera a investigare e risolvere gli omicidi delle icone del rap Notorius B.I.G. e Tupac Shakur. Quando riceve la visita di un giornalista, decide di riaprire il caso...

NON CI RESTA CHE IL CRIMINE

Regia: Massimiliano Bruno; Genere: Commedia; Cast principale: Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Edoardo Leo, Gianmarco Tognazzi, Ilenia Pastorelli, Massimiliano Bruno, Daniele Trombetti, Daniele Blando, Emanuel Bevilacqua, Sara Baccarini, Lorenzo Lucchi; Data di uscita: 10 gennaio.



Breve sinossi: Roma: tre amici squattrinati decidono di allestire un’attrazione chiamata “Tour criminale”, ispirata alle gesta della banda della Magliana, con l’intento di far fortuna. Peccato che loro stessi vengano spediti indietro nel tempo, negli anni Ottanta...

UNA NOTTE DI 12 ANNI

Regia: Álvaro Brechner; Genere: Drammatico; Cast principale: Antonio de la Torre, Chino Darín, Alfonso Tort, Soledad Villamil, César Troncoso, Mirella Pascual; Data di uscita: 10 gennaio.



Breve sinossi: Uruguay, 1973: tre prigionieri Tupamaro vengono tirati fuori dalle rispettive celle. Per loro sarà l’inizio di un incubo lungo dodici anni, ben peggiore della stessa prigionia...