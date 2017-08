Uscite al cinema, 10-12 agosto 2017

Sono quattro le nuove uscite al cinema in programma tra il 10 e il 12 agosto: l’attesissimo adattamento cinematografico della saga horror-western-fantasy La torre nera di Stephen King; il magnetico e adrenalinico thriller claustrofobico diretto da Ivan Silvestrini; le nuove avventure disastrose della schiappa Greg; una commedia che prova a far satira sulla difficoltá di due genitori di poter esaudire i sogni dei figli (e, nel caso, decidono di aprire un casinó illegale!)

CASA CASINÓ

Regia: Andrew J. Cohen; Genere Commedia; Cast principale: Will Ferrell, Amy Poehler, Allison Tolman, Ryan Simpkins, Jason Mantzoukas, Andrea Savage, Sam Richardson, Rob Huebel, Andy Buckley, Michaela Watkins, Lennon Parham; Data di uscita: 10 agosto. Breve sinossi: Scott e Kate sono gli orgogliosi genitori di Alex, studentessa modello ammessa al college che tanto sognava. Ma la soddisfazione dei due viene da subito schiacciata dalla consapevolezza di non essere in grado di pagare la retta universitaria. Cosí, spinti dall’amico vicino Frank, i due aprono un casinó illegale nella residenza di quest’ultimo. Manco a dirlo, il casinó diventa subito un’incredibile attrazione per l’intero vicinato...ma i guai non tarderanno ad arrivare!

DIARIO DI UNA SCHIAPPA: PORTATEMI A CASA!

Regia: David Bowers; Genere Commedia; Cast principale: Alicia Silverstone, Jason Drucker, Charlie Wright, Tom Everett Scott, Owen Asztalos; Data di uscita: 10 agosto. Breve sinossi: Greg parte in viaggio con sua madre Susan e il fratello dispettoso Rodrick per raggiungere la bisnonna Meemaw, per la sua festa di compleanno. Inutile dire che il viaggio di Greg e suo fratello sará presto sconvolto da imprevedibili e tragicomici eventi e dalla prospettiva di boicottare il compleanno della bisnonna per raggiungere una grandiosa convencion sui videogiochi.

LA TORRE NERA

Regia: Nikolaj Arcel; Genere Fantasy, horror, azione; Cast principale: Idris Elba, Matthew McConaughey, Katheryn Winnick, Jackie Earle Haley, Abbey Lee, Nicholas Hamilton, Claudia Kim, Fran Kranz, José Zúñiga; Data di uscita: 10 agosto. Breve sinossi: Jake Chambers é un adolescente newyorkese ossessionato dalle visioni di un mondo estraneo, nel quale un pistolero solitario e tormentato insegue lungo un arido deserto un uomo misterioso, che chiama Uomo in nero. Presto Jake si renderá conto che quelle visioni non sono solo frutto della sua immaginazione: inizia cosí il viaggio tra il suo mondo e il Medio-Mondo in compagnia del pistolero Roland Deschain, all’inseguimento dell’Uomo in nero, per raggiungere e preservare la Torre Nera...

MONOLITH

Regia: Ivan Silvestrini; Genere Thriller; Cast principale: Katrina Bowden, Damon Dayoub, Brandon Jones, Jay Hayden, Ashley Madekwe, Katherine Kelly Lang, Nixon Hodges, Krew Hodges, Justine Wachsberger; Data di uscita: 12 agosto. Breve sinossi: Sandra é in viaggio con il figlioletto David sulla sua nuova Monolith, una macchina blindata e iper-tecnologica. Ma quando Sandra resta chiusa fuori e suo figlio imprigionato all’interno di una prigione a quattro ruote, la donna dovrá dar fondo a tutto il suo coraggio e alla sua detrminazione per salvare il piccolo da morte certa.