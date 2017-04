Uscite al cinema, 10-13 aprile 2017

Dieci nuovi film vi aspettano al cinema in uscita tra il 10 e il 13 aprile: il thriller di Oliver Assays con protagonista una sensitiva Kristen Stewart; l’ottavo capitolo della saga Fast & Furious; una storia in bilico tra la magia del sovrannaturale e quella del cinema con protagonista Natalie Portman; Pierfrancesco Favino e Kasia Smutniak, coniugi in crisi, finiti l’uno nel corpo dell’altro; il docu-viaggio dei Rolling Stones attraverso l’America Latina con destinazione Cuba, per un concerto storico!

FAST & FURIOUS 8

Regia: F. Gary Gray; Genere: Azione; Cast principale: Vin Diesel, Jason Statham, Dwayne Johnson, Scott Eastwood, Helen Mirren, Charlize Theron, Kurt Russell, Eva Mendes, Lucas Black, Michelle Rodriguez, Kristofer Hivju, Tyrese Gibson, Ludacris; Data di uscita: 13 aprile.

_ Breve sinossi: Dom e Letty sono finalmente in luna di miele e per il gruppo sembrano finalmente giunti giorni di tranquillità. Ma una donna misteriosa cercherà in ogni modo di riportare Dom sulla via del crimine, mettendo a repentaglio il futuro della “famiglia”.

LASCIATI ANDARE

Regia: Francesco Amato; Genere: Commedia; Cast principale: Toni Servillo, Verónica Echegui, Luca Marinelli, Carla Signoris, Pietro Sermonti, Valentina Carnelutti, Vincenzo Nemolato, Carlo De Ruggieri, Paolo Graziosi, Giulio Beranek, Giacomo; Data di uscita: 13 aprile.

_ Breve sinossi: Elia è uno psicanalista rigido e borioso che conduce una vita piena di routine priva di eccessi. Un giorno, però, conosce Claudia, una giovane personal trainer eccentrica e imprevedibile. Grazie a lei, Elia imparerà a conoscere la vita sotto una luce differente...

MAL DI PIETRE

Regia: Nicole Garcia; Genere: Drammatico, melò; Cast principale: Marion Cotillard, Louis Garrel, Alex Brendemühl, Brigitte Roüan; Data di uscita: 13 aprile.

_ Breve sinossi: Gabrielle è una giovane donna passionale che, costretta a sposare un uomo che non ama, per volere della sua famiglia, vive una vita infelice e piatta. Un giorno, però, conosce un ex soldato e, come per incanto, la passione da tempo sopita si risveglia. Per Gabrielle è l’inizio di una nuova vita...

MOGLIE E MARITO

Regia: Simone Godano; Genere: Commedia; Cast principale: Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak, Valerio Aprea, Gaetano Bruno, Paola Calliari, Francesca Agostini, Sebastian Dimulescu, Marta Gastini; Data di uscita: 12 aprile.

_ Breve sinossi: Un esperimento scientifico permette ad Andrea e Sofia, coniugi sposati da tempo e ora in aria di divorzio, di trasmigrare l’uno nel corpo dell’altro. Per i due inizia così una nuova vita, che li porterà a conoscere meglio loro stessi e le esigenze dell’altro.

MOTHERS

Regia: Liana Marabini; Genere: Drammatico; Cast principale: Christopher Lambert, Remo Girone, Victoria Zinny, Margherita Remotti, Mara Gualandris; Data di uscita: 13 aprile.

_ Breve sinossi: Angela e Fatima sono due donne e madri completamente diverse per estrazione sociale e inclinazione culturale, ma accomunate da un’unico destino: i loro rispettivi figli hanno scelto di seguire il credo estremista della Jihad. Cosa riserverà loro il futuro?

PERSONAL SHOPPER

Regia: Oliver Assayas; Genere: Thriller; Cast principale: Kristen Stewart, Lars Eidinger, Sigrid Bouaziz, Nora Von Waldstatten, Anders Danielsen Lie, Ty Olwin, David Bowles; Data di uscita: 13 aprile.

_ Breve sinossi: Maureen è una personal shopper, ovvero una professionista che veste clienti ricchi. Ma Maureen possiede anche la capacità di avvertire presenze sovrannaturali, come quella di Lewis, suo fratello defunto da anni...

PLANETARIUM

Regia: Rebecca Zlotowski ; Genere: Drammatico, fantastico; Cast principale: Natalie Portman, Emmanuel Salinger, Lily-Rose Depp, Louis Garrel, Amira Casar, Pierre Salvadori, David Bennent, Jerzy Rogulski; Data di uscita: 13 aprile.

_ Breve sinossi: Laura e Kate Barlow sono due sorelle che praticano sedute spiritiche. Un giorno, il famoso produttore cinematografico André Korben, impressionato dall’operato delle sorelle, decide di filmarle mentre praticano i loro riti. Così la magia del cinema incontra quella del sovrannaturale...

THE ROLLING STONES OLE’ OLE’ OLE’! – A TRIP ACROSS AMERICA LATINA

Regia: Paul Dugdale; Genere: Documentario, musicale; Data di uscita: 10 aprile.

_ Breve sinossi: Il viaggio dei Rolling Stones attraverso l’America Latina, in vista dello storico concerto a Cuba. Interviste, e tanta musica alla scoperta di una cultura stratificata e del profondo legame che lega i componenti della rock band più grande di tutti i tempi.

UN ALTRO ME

Regia: Claudio Casazza; Genere: Documentario; Data di uscita: 13 aprile.

_ Breve sinossi: Una serie di incontri con gli psicologi e i detenuti del carcere di Bollati, rei di aver commesso reati sessuali. Un viaggio nell’intimità e attraverso le ragioni di uomini spinti da forze incontrollabili a dar sfogo ai loro disturbi d’identità.