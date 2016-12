Uscite al cinema, 10-14 ottobre 2016

Ben quattordici novità vi attendono al cinema dal 10-14 ottobre 2016, tra le quali: il ritorno del professor Robert Langdon, stavolta alle prese con i misteri dell’Inferno dantesco; il nuovo e acclamato film di Pablo Larraìn sulla fuga di Neruda; Paola Cortellesi e Micaela Ramazzotti insieme, dirette da Cristina Comencini; un thriller al cardiopalma con protagonista un inossidabile Anthony Hopkins.

ATTESA E CAMBIAMENTI

Regia: Sergio Colabona; Genere: Commedia; Cast principale: Martina Stella, Corrado Fortuna,Samuela Sardo, Roberta Giarrusso, Paolo Conticini, Antonio Catania, Nicola Nocella,Elisabetta Pellini, Corinne Clery, Eleonora Giorgi, Francesco Cassano; Data di uscita: 13 ottobre.



Breve sinossi: Gianni e Beatrice sono due novelli sposini che hanno tutta l’intenzione di metter su famiglia. Quando nasce il loro primogenito, tutta la felicità e la spensieratezza che condividevano si incrina: le responsabilità e i cambiamenti che la nascita di un figlio comporta non vanno presi alla leggera e i due genitori lo proveranno a loro spese...

BAD MOMS – MAMME MOLTO CATTIVE

Regia: Jon Lucas, Scott Moore; Genere: Commedia; Cast principale: Mila Kunis, Kristen Bell, Kathryn Hahn, Christina Applegate, Annie Mumolo,Jada Pinkett Smith; Data di uscita: 12 ottobre.



Breve sinossi: Cosa succederebbe se tre mamme come Amy, Kiki e Carla, impegnatissime e stressate tanto da rischiare un esaurimento nervoso, unissero le forze? Bè, che il lato peggiore delle tre finirebbe col prendere il sopravvento!

BIANCONERI – JUVENTUS STORY

Regia: Mauro La Villa, Marco La Villa; Genere: Documentario; Data di uscita: 10 ottobre.



Breve sinossi: La storia della Juventus F. C., il club di calcio più famoso in Italia. Le origni, i protagonisti e i successi del club bianconero, tra immagini di repertorio e interviste a vecchie e nuove glorie.

BOZZETTO MA NON TROPPO

Regia: Marco Bonfanti; Genere: Documentario; Cast principale: Bruno Bozzetto; Data di uscita: 14 ottobre.



Breve sinossi: Un documentario per celebrare il genio e l’estro di Bruno Bozzetto, straordinario maestro del cinema animato, creatore di figure imprescindibili per il genere e fonti d’ispirazione per alcuni tra i più grandi autori d’animazione italiani e non.

CAFFE’

Regia: Cristiano Bortone; Genere: Drammatico; Cast principale: Ennio Fantastichini, Miriam Dalmazio, Dario Aita, Michael Schermi,Hichem Yacoubi; Data di uscita: 13 ottobre.



Breve sinossi: Renzo si guadagna da vivere come sommelier di caffè. Quando la sua compagna Gaia rimane incinta, l’uomo diverrà protagonista di una serie di accadimenti inattesi, sullo sfondo di un’Italia azzoppata dalla crisi economica, in un contesto sociale precario e, spesso, imperscrutabile.

GO WITH ME

Regia: Daniel Alfredson; Genere: Thriller; Cast principale: Anthony Hopkins, Julia Stiles, Ray Liotta, Alexander Ludwig, Hal Holbroock,Steve Bacic, Lochlyn Munro; Data di uscita: 13 ottobre.



Breve sinossi: Lilian è una donna che ha deciso di ricominciare una nuova vita, trasferendosi nel paese natale. Il posto, una comunità di tagliaboschi, si rivelerà per la donna un vero e proprio incubo, dal momento in cui un ex poliziotto, divenuto un efferato criminale, decide di pedinarla senza lasciarle via di scampo...

I VOLTI DELLA VIA FRANCIGENA

Regia: Fabio Dipinto; Genere: Documentario; Data di uscita: 13 ottobre.



Breve sinossi: Un documentario che concentra l’attenzione sulla vita e le emozioni di tutte quelle persone che vivono o percorrono la Via Francigena: abitanti del luogo, pellegrini, religiosi...un piccolo mondo in movimento da ammirare.

INFERNO

Regia: Ron Howard; Genere: Thriller; Cast principale: Tom Hanks, Felicity Jones, Ben Foster, Omar Sy, Irrfan Khan, Sidse Babett Knudsen, Fausto Maria Sciarappa, Ana Ularu; Data di uscita: 13 ottobre.



Breve sinossi: Quando l’illustre professore di Harvard Robert Langdon si risveglia in un ospedale di Firenze, nella sua mente si accavallano immagini e suggestioni relative all’Inferno scritto e immaginato da Dante nella Divina Commedia. Ma un’organizzazione segreta, il Consortium, sembra aver preso di mira lo studioso per qualche motivo a egli sconosciuto...

LETTERE DA BERLINO

Regia: Vincent Perez; Genere: Drammatico; Cast principale: Emma Thompson, Daniel Bruehl,Brendan Gleeson, Mikael Persbrandt, Louis Hofmann; Data di uscita: 13 ottobre.



Breve sinossi: Otto e Anna sono sposati e vivono a Berlino, in pieno regime nazista. I due cercano in tutti i modi di restare fuori dai guai, evitando di finire coinvolti nelle spire del terrore figlio del regime. Ma quando apprendono che il loro unico figlio è rimasto ucciso al fronte, decidono di impegnarsi con tutte le loro forze per screditare il potere del Fuhrer e del suo governo spietato. Ma la Gestapo ha occhi e orecchie dappertutto...

MIKE & DAVE – UN MATRIMONIO DA SBALLO

Regia: Jake Szymanski; Genere: Commedia; Cast principale: Zac Efron, Adam DeVine, Anna Kendrick, Aubrey Plaza, Stephen Root, Sugar Lyn Beard, Branscombe Richmond,Stephanie Faracy; Data di uscita: 12 ottobre.



Breve sinossi: Mike e Dave sono due fratelli che hanno bisongo di due ragazze che li accompagnino a un matrimonio. Così, provano a inserire un annuncio su internet e la loro ricerca sembra presto risolta. Ma non è tutto oro quel che luccica, perchè le due ragazze si rivelano ben presto due vere scalmanate combinaguai!

NERUDA

Regia: Pablo Larraìn; Genere: Biografico, noir; Cast principale: Gael Garcia Bernal, Alfredo Castro,Pablo Derqui, Luis Gnecco, Antonia Zegers,Emilio Gutiérrez Caba, Alejandro Goic,Marcelo Alonso, Hector Noguera; Data di uscita: 13 ottobre.



Breve sinossi: Pablo Neruda, poeta e senatore cileno, viene accusato dal suo partito di tradimento. Il procuratore generale dirama presto un ordine di cattura, costringendo il poeta a fuggir via dal suo paese, in compagnia della moglie. Inizia, così, una corsa disperata contro il tempo e verso la libertà, durante la quale Neruda avrà la forza e l’ardore di scrivere “Canto general”.

QUALCOSA DI NUOVO

Regia: Cristina Comencini; Genere: Commedia; Cast principale: Paola Cortellesi, Micaela Ramazzotti, Eduardo Valdarnini, Eleonora Danco; Data di uscita: 13 ottobre.



Breve sinossi: Lucia e Maria sono due amiche inseparabili, ma accomunate da una grande differenza: la prima sembra aver chiuso con il mondo maschile, mentre la seconda non riesce proprio a farne a meno. Una sera, per sbaglio, Maria finisce a letto con un uomo all’apparenza perfetto. Ma al risveglio la donna dovrà fare i conti con una realtà decisamente inaspettata...

RARA

Regia: Pepa San Martin; Genere: Drammatico; Cast principale: Julia Lübbert, Sigrid Alegría, Coca Guazzini, Mariana Loyola; Data di uscita: 13 ottobre.



Breve sinossi: Sara è una ragazza dal carattere mite e spensierato, che vive con sua madre, sua sorella e la moglie della madre. Crescere in un ambiente diverso da quello a cui sono abituati i suoi coetanei la costringerà a doversi confrontare con le cattiverie degli altri ragazzi, nonchè trovare un modo per evitare che il padre chieda la custodia di entrambe le figlie...

VADO A SCUOLA – IL GRANDE GIORNO

Regia: Pascal Plisson; Genere: Documentario; Data di uscita: 13 ottobre.



Breve sinossi: Quattro giovani ragazzi, quattro mondi differenti. Un unico grande sogno: il primo giorno di scuola. Tutte le emozioni, i buoni propositi, i sogni per un futuro migliore e la voglia di diventare grandi, in un documentario che si rivolge alle nuove generazioni, sottolineando ancora una volta la fondamentale importanza di una sana istruzione.