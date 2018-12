Uscite al cinema, 10-16 dicembre 2018

Sono undici i nuovi titoli in uscita tra il 10 e il 16 dicembre, tra i quali: un fantasy distopico sceneggiato da Peter Jackson e diretto da Christian Rivers; un dramma con protagonisti Maggie Gyllenhaal e Gael Garcia Bernal, alle prese con un piccolo genio; Riccardo Scamarcio, Miriam Leone e Fabrizio Bentivoglio, protagonisti in un thriller diretto da Stefano Mordini; un documentario che narra le vicende di una discussa opera di Banksy; un nuovo viaggio alla scoperta del genio di Orson Welles, diretto da Mark Cousins; il film-concerto dello show di Calcutta del 6 agosto scorso, all’Arena di Verona.

CALCUTTA – TUTTI IN PIEDI

Regia: Giorgio Testi; Genere: Musicale; Data di uscita: 10 dicembre.



Breve sinossi: Lo scorso 6 agosto, il cantautore pontino Calcutta si é esibito nell’Arena di Verona, davanti a tredicimila spettatori. Ne é venuto fuori un film-concerto...

CONVERSAZIONI ANATOMICHE

Regia: Felice Farina; Genere: Documentario; Data di uscita: 13 dicembre.



Breve sinossi: Cosa accumuna chi vive e lavora nei maggiori centri di ricerca e sviluppo scientifico italiani? L’innata capacità di non smettere mai di interrogarsi, l’insopprimibile fame di sapere...

DINOSAURS

Regia: Francesco Invernizzi; Genere: Documentario; Data di uscita: 10 dicembre.



Breve sinossi: La scrittrice Sidonie-Gabrielle Colette si stabilisce a Parigi, assieme al suo amato. Colpita e attratta dal lusso e dalla condivisione culturale nei salotti parigini, la donna decide di riprendere alcuni scritti di gioventù per ultimarli e pubblicarli...

HEPTA. SETTE STADI D’AMORE

Regia: Hadi El Bagoury; Genere: Drammatico; Cast principale: Maged El-Kidwani, Abdullah Azmi, Ahmed Malek, Ahmed Dawood, Amr Yusuf, Dina El Sherbiny; Data di uscita: 13 dicembre.



Breve sinossi: Il professor Mokhtar é un brillante psicologo. Durante una conferenza si impegna a presentare alla platea i sette stadi dell’amore, descrivendoli attraverso quattro storie affascinanti...

IL TESTIMONE INVISIBILE

Regia: Stefano Mordini; Genere: Thriller; Cast principale: Riccardo Scamarcio, Miriam Leone, Fabrizio Bentivoglio, Maria Paiato; Data di uscita: 13 dicembre.



Breve sinossi: Adriano Doria é un giovane imprenditore che si risveglia in una camera d’albergo, accanto al corpo della sua amante Laura. Accusato dell’omicidio della ragazza, Adriano dovrà lottare con tutte le sue forze per difendere la sua innocenza...

L’UOMO CHE RUBÒ BANKSY

Regia: Marco Proserpio; Genere: Documentario; Data di uscita: 11 dicembre.



Breve sinossi: Nel 2007, grazie al murales del soldato che chiede i documenti a un asino, Banksy e i suoi collaboratori si inimicano le forze militare palestinesi. La situazione prende, così un piega particolare...

LA DONNA ELETTRICA

Regia: Benedikt Erlingsson; Genere: Commedia; Cast principale: Halldóra Geirharðsdóttir, Jóhann Sigurðarson, David Thor Jonsson, Magnús Trygvason Eliasen, Omar Gudjonsson, Jörundur Ragnarsson; Data di uscita: 13 dicembre.



Breve sinossi: Halla é una donna apparentemente mite, amante della routine. Nessuno sa che nasconde un segreto: la donna é un’attivista che spende gran parte del suo tempo in atti di sabotaggio contro le multinazionali impegnate su suolo islandese...

LO SGUARDO DI ORSON WELLES

Regia: Mark Cousins; Genere: Documentario; Data di uscita: 16 dicembre.



Breve sinossi: Documentario che attinge dalla riserva personale di materiale di Orson Welles, per tratteggiare il profilo di una delle personalità più alte e brillanti del Novecento.

LONTANO DA QUI

Regia: Sara Colangelo; Genere: Drammatico; Cast principale: Maggie Gyllenhaal, Gael Garcia Bernal, Rosa Salazar, Parker Sevak, Michael Chernus, Anna Baryshnikov, Daisy Tahan, Ajay Naidu, Samrat Chakrabarti; Data di uscita: 13 dicembre.



Breve sinossi: Lisa é una maestra d’asilo, che ama l’arte e desidera trasmettere il fuoco della cultura alle nuove generazioni. Un giorno scopre che Jimmy, un bambino dell’istituto in cui lavora, nasconde un talento smisurato per la poesia...

MACCHINE MORTALI

Regia: Christian Rivers; Genere: Fantasy, azione; Cast principale: Robert Sheehan, Hera Hilmar, Stephen Lang, Hugo Weaving, Ronan Raftery, Jihae, Leila George, Patrick Malahide, Yoson An, Colin Salmon, Regé-Jean Page, Mark Hadlow; Data di uscita: 13 dicembre.



Breve sinossi: Il pianeta Terra é stato sconvolto e lacerato da un furioso conflitto bellico. Quel che resta delle vecchie metropoli viaggia su colossali macchine in grado di spostarsi a gran velocità e succhiare via ciò che resta di ogni forma di sostentamento. Ma dei giovani ribelli si stanno armando per portare a compimento la loro rivoluzione...

UN PICCOLO FAVORE

Regia: Paul Feig; Genere: Thriller, drammatico; Cast principale: Blake Lively, Anna Kendrick, Henry Golding, Andrew Rannells, Linda Cardellini, Jean Smart, Ian Ho, Aparna Nancherla, Rupert Friend, Eric Johnson, Dustin Milligan, Bashir Salahuddin; Data di uscita: 13 dicembre.



Breve sinossi: Stephanie vuole scoprire cosa si nasconde dietro la scomparsa di Emily, la sua migliore amica. Verrà aiutata da Sean, il marito della donna, ma dovrà fronteggiare misteri, tradimenti e sorprese inattese...