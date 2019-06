Uscite al cinema, 10-16 giugno 2019

Sono undici i nuovi titoli in uscita tra il 10 e il 16 giugno, tra cui: il ritorno di Jim Jarmusch, con un horror-commedia con protagonisti Adam Driver, Bill Murray, Tilda Swinton, Chloë Sevigny, Steve Buscemi, Selena Gomez e Tom Waits; il nuovo film di Gaspar Noé, surreale e adrenalinico; un dramma adolescenziale con protagonisti Steve Carell e Timothée Chalamet; un heist-movie diretto da Giorgio Tirabassi, con protagonisti Ricky Memphis e lo stesso Tirabassi.

BEAUTIFUL BOY

Regia: Felix van Groeningen; Genere: Drammatico; Cast principale: Steve Carell, Timothée Chalamet, Amy Ryan, Maura Tierney, Kaitlyn Dever, Timothy Hutton, Stefanie Scott, Jack Dylan Grazer, Christian Convery, Oakley Bull; Data di uscita: 13 giugno.



Breve sinossi: Nicolas é un giovane studente molto sensibile e colto, dedito alla lettura, al teatro e allo studio. Ma é anche dedito all’uso di droghe e, prima che possa immergersi nel nuovo mondo del college...

BLUE MY MIND – IL SEGRETO DEI MIEI ANNI

Regia: Lisa Brühlmann; Genere: Drammatico, fantasy; Cast principale: Luna Wedler, Zoë Pastelle Holthuizen, Regula Grauwiller, Georg Scharegg, Lou Haltinner, Yael Meier; Data di uscita: 13 giugno.



Breve sinossi: Mia é un’adolescente introversa, da sempre a disagio nella sua famiglia. Crescendo, oltre a un’insanabile irrequietezza, il suo corpo inizia a mutare...

CHRISTO – WALKING ON WATER

Regia: Andrey Paounov; Genere: Documentario; Data di uscita: 16 giugno.

<

Breve sinossi: Il documentario narra la creazione dell’opera-installazione “The floating piers” sulle sponde del lago d’Iseo, a opera dell’artista Christo...

CLIMAX

Regia: Gaspar Noé; Genere: Drammatico, horror, musicale; Cast principale: Sofia Boutella, Romain Guillermic, Souheila Yacoub, Kiddy Smile, Claude-Emmanuelle Gajan-Maull, Giselle Palmer; Data di uscita: 13 giugno.

<

Breve sinossi: Un gruppo di ballerini francesi si riuniscono di notte in un casolare in mezzo a una foresta. Con il passare delle ore, l’incontro si trasformerà in un delirante bagno di sangue...

DICKTATORSHIP

Regia: Gustav Hofer, Luca Ragazzi; Genere: Documentario; Data di uscita: 10 giugno.



Breve sinossi: Gustav e Luca sono amici inseparabili. Una mattina, durante la colazione, il loro rapporto e la considerazione che l’uno ha per l’altro, vengono ribaltate da una semplice battuta fuori luogo...

I MORTI NON MUOIONO

Regia: Jim Jarmusch; Genere: Horror, commedia; Cast principale: Adam Driver, Bill Murray, Tilda Swinton, Chloë Sevigny, Steve Buscemi, Caleb Landry Jones, Selena Gomez, Austin Butler, Tom Waits, Rosie Perez, Carol Kane, Iggy Pop, Danny Glover, RZA, Sara Driver, Luka Sabbat; Data di uscita: 13 giugno.



Breve sinossi: Nella placida e graziosa cittadina di Centreville, la quotidianità viene spezzata da un evento imprevisto, quanto inconsueto: i morti non muiono e hanno fame di vivi...

IL GRANDE SALTO

Regia: Giorgio Tirabassi; Genere: Commedia; Cast principale: Ricky Memphis, Giorgio Tirabassi, Roberta Mattei, Gianfelice Imparato, Paola Tiziana Cruciani, Cristiano Di Pietra, Mia Benedetta, Salvatore Striano, Liz Solari, Lillo, Federica Carruba, Valerio Mastandrea, Marco Giallini; Data di uscita: 13 giugno.



Breve sinossi: Dopo aver scontato quattro anni in carcere per una rapina “finita male”, Rufetto e Nello, due rapinatori maldestri, tornano in libertà e progettano il colpo delle loro vite...

MARYAM OF TSYON – CAP I: ESCAPE TO EPHESUS

Regia: Fabio Corsaro; Genere: Storico, drammatico; Cast principale: Camilla Nardini, Giuseppe Laureri, Giovanni Paolo Corsaro; Data di uscita: 13 giugno.



Breve sinossi: La storia di Maria, madre di Cristo, negli anni in seguito alla crocefissione del figlio di Dio...

SHELTER: ADDIO ALL’EDEN

Regia: Enrico Masi; Genere: Documentario; Data di uscita: 13 giugno.



Breve sinossi: Pepsi é un militante transessuale nel Fronte di Liberazione Islamico Moro che, dopo un periodo di militanza attiva, é costretta a fuggire per nascondere la propria identità e salvaguarda la sua incolumità...

SOLEDAD

Regia: Agustina Macri; Genere: Drammatico; Cast principale: Vera Spinetta, Giulio Corso, Marco Cocci, Marco Leonardi, Florencia Dyszel, Viola Sartoretto, Fausto Cabra, Maurizio Lombardi, Francesco De Vito, Tatiana Lepore, Mario Zucca, Bruna Rossi, Giorgio Colangeli, Eleonora Giovanardi; Data di uscita: 13 giugno.



Breve sinossi: Soledad lascia la sua amata Argentina per raggiungere Torino. Lì conosce Edoardo e tra i due si instaura un rapporto molto speciale...

THE MIRROR AND THE RASCAL

Regia: Valerio De Filippis; Genere: Drammatico; Cast principale: Valerio de Filippis, Cristiano Piangatelli, Alexander Pascoli, Federica Lenzi, Francesco Ferrandina, Alberto Stella, Anna Rita Daqua, Daniele Porcella, Tiziana Imperi, Francesca Perti, Lorenzo Lustri, Luigi De Blasio; Data di uscita: 12 giugno.



Breve sinossi: alerio De Filippis rivisita sotto un’ottica surreale il “Riccardo III” di Shakespear...