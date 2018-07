Uscite al cinema, 11-12 luglio 2018

Sono nove i titoli in uscita tra l’11 e il 12 luglio, tra i quali: un war-drama con protagonista Chris Hemsworth nei panni di un capitano a capo di un battaglione di paramilitari in Afghanistan; un thriller con protagonista Blake Lively nei panni di una donna cieca prigioniera di suo marito; il docu-film del Drones World Tour dei Muse.

12 SOLDIERS

Regia: Nicolai Fuglsig; Genere: Guerra, drammatico; Cast principale: Chris Hemsworth, Michael Shannon, Michael Peña, Navid Negahban, Trevante Rhodes, Geoff Stults, Thad Luckinbill, Austin Stowell, Austin Hébert, Ben O’Toole, Kenneth Miller; Data di uscita: 11 luglio.



Breve sinossi: All’indomani del tragico attentato dell’11 settembre 2001, un gruppo di dodici paramilitari, guidati dal capitano Mitch Nelson, partono come volontari per l’Afghanistan, in nome del loro spirito patriottico...

A MODERN FAMILY

Regia: Andrew Flaming; Genere: Commedia; Cast principale: Steve Coogan, Paul Rudd, Jack Gore, Jake McDorman, Alison Pill, Kate Walsh, Sarah Minnich, Jesse Luken; Data di uscita: 12 luglio.



Breve sinossi: Paul ed Erasmus formano una coppia affiatata e un tantino stravagante. Nonostante provino a vivere la loro vita con spensieratezza, i due dovranno fronteggiare alcuni imprevisti, a cominciare dalle problematiche conseguenze delle scellerate azioni di Dale, il figlio biologico di Paul...

CHIUDI GLI OCCHI

Regia: Mark Forster; Genere: Drammatico, thriller; Cast principale: Blake Lively, Jason Clarke, Danny Huston, Yvonne Strahovski, Ahna O’Reilly, Sahajak Boonthanakit, John Wesley Chatham; Data di uscita: 11 luglio.



Breve sinossi: Gina é una donna coraggiosa, rimasta cieca da bambina a causa di un incidente. La sua vita dipende quasi interamente dal marito James, ma quando le si presenta l’opportunità di un intervento chirurgico in grado di guarirla, il rapporto tra lei e James si incrina pericolosamente...

GIOCHI DI POTERE

Regia: Per Fly; Genere: Drammatico, thriller; Cast principale: Theo James, Ben Kingsley, Jacqueline Bisset, Rossif Sutherland, Rachel Wilson, Brian Markinson, Belçim Bilgin, Daniela Lavender, Aidan Devine, Mishu Vellani; Data di uscita: 11 luglio.



Breve sinossi: Micheal é un giovane idealista che inizia a lavorare presso le Nazioni Unite in qualità di coordinatore di un programma benefico. Ma, in alcuni casi, anche le più radiose realtà, nascondono dei terribili lati oscuri...

LUIS E GLI ALIENI

Regia: Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein; Genere: Animazione, commedia; Data di uscita: 11 luglio.



Breve sinossi: Luis é un ragazzo timido e introverso, spesso vittima di angherie da parte dei coetanei. Non potendo contare su amici fidati e sul padre che non gli presta poi tante attenzioni, la vita di Luis cambia radicalmente quando fa la conoscenza di tre alieni giunti sulla terra in maniera davvero bizzarra.

MUSE: DRONES WORLD TOUR

Regia: Tom Kirk, Jan Willem Schram; Genere: Musicale; Data di uscita: 12 luglio.



Breve sinossi: Il documentario che tutti i fan dei Muse attendevano con trepidazione: musica e spettacolo per il Drones World Tour!

PEGGIO PER ME

Regia: Riccardo Camilli; Genere: Commedia; Cast principale: Riccardo Camilli, Claudio Camilli, Tania Angelosanto, Marianna Pistilli, Alessandra Ferro, Angela Ciaburri, Stefano Martinelli, Angelo Orlando, Arianna Bonardi; Data di uscita: 12 luglio.



Breve sinossi: Carlo e Francesco sono due ragazzini che non nutrono interesse per null’altro, al di fuori dei loro divertimenti. Quando, dopo essersi persi di vista per molto tempo, si incontrano di nuovo, dovranno fare i conti con i rispettivi problemi quotidiani, aggravati da pochissime soddisfazioni e molte delusioni...

SUPER TROPPERS 2

Regia: Jay Chandrasekhar; Genere: Commedia; Cast principale: Seann William Scott, Clifton Collins Jr., Steve Lemme, Erik Stolhanske, Jay Chandrasekhar, Paul Soter, Damon Wayans Jr., Kevin Heffernan, Brian Cox, Marisa Coughlan, Bruce McCulloch, Lynda Carter, Rob Lowe, Hayes MacArthur, Tyler Labine, Will Sasso; Data di uscita: 12 luglio.



Breve sinossi: Problemi in vista sul confine tra USA e Canada: toccherà ai Super Troppers rimediare alla situazione, anche se nulla andrà come previsto...

UNA LUNA CHIAMATA EUROPA

Regia: Kornél Mundruczó; Genere: Drammatico; Cast principale: Merab Ninidze, Zoltán Mucsi, György Cserhalmi, Mónika Balsai, Farid Larbi, András Bálint; Data di uscita: 12 luglio.



Breve sinossi: Aruyan é un giovane migrante in fuga verso un futuro di pace. Durante la fuga viene colpirto da uno sparo e finisce in un campo di raccolta profughi. Tuttavia, l’incidente ha misteriosamente dotato Aruyan del potere di volare e, così, inizia la sua ultima fuga...