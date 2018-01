Uscite al cinema, 11 gennaio 2018

Solo quattro nuove uscite in programma per l’11 gennaio: il nuovo film di Martin McDonagh, giá vincitore di quattro Golden Globe, con protagonisti Frances McDormand e Woody Harrelson; il nuovo film di Carlo Verdone, anche protagonista, assieme a Ilenia Pastorelli; un horror "creepypasta" con protagonista Robert Englund; il film d’animazione sulle straordinarie avventure di Leonardo Da Vinci, suo fratello Lorenzo e l’amata Lisa.

BENEDETTA FOLLIA

Regia: Carlo Verdone; Genere: Commedia; Cast principale: Carlo Verdone, Ilenia Pastorelli, Maria Pia Calzone, Lucrezia Lante della Rovere, Paola Minaccioni, Elisa Di Eusanio, Francesca Manzini, Piero Concilietti, Anna Ferraioli, Ciro Scalera, Margherita Di Rauso, Valentina D’Ulisse, Federica Fracassi; Data di uscita: 11 gennaio.



Breve sinossi: Guglielmo é un uomo fedele ai propri principi e cristiano devoto. Nel giorno del venticinquesimo anniversario di matrimonio, sua moglie lo lascia. Per Guglielmo é un colpo brutto e inatteso, ma quando la verace Luna si presenta al suo negozio per un lavoro da commessa, Guglielmo sará costretto a intraprendere un nuovo corso della propria vita...

LEO DA VINCI – MISSIONE MONNA LISA

Regia: Sergio Manfio; Genere: Animazione, avventura; Data di uscita: 11 gennaio.



Breve sinossi: Leo é un giovane e brillante inventore. Completamente rapito dalle sue funamboliche idee, assieme al fratello e alla dolce Lisa, sua amata, trascorre giorni sereni, sempre indaffarato. Ma quando la casa di Lisa va a fuoco, Leo e il fratello Lorenzo decidono di partire verso un viaggio avventuroso, alla ricerca di un meraviglioso tesoro...

THE MIDNIGHT MAN

Regia: Travis Zariwny; Genere: Horror; Cast principale: Robert Englund, Lin Shaye, Summer H. Howell, Gabrielle Haugh, Emily Haine, Michael Sirow; Data di uscita: 11 gennaio.



Breve sinossi: Alex trova nella soffitta di casa di sua nonna le istruzioni per un gioco misterioso: seguendo le regole scritte é possibile richiamare l’uomo di mezzanotte, in realtá un essere malvagio soprannaturale in grado di rendere reali gli incubi peggiori.

TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI

Regia: Martin McDonagh; Genere: Drammatico, thriller; Cast principale: Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell, Peter Dinklage, John Hawkes, Abbie Cornish, Caleb Landry Jones, Lucas Hedges, Kerry Condon, Zeljko Ivanek, Amanda Warren; Data di uscita: 11 gennaio.



Breve sinossi: Ebbing, Missouri: Mildred Hayes é una donna distrutta dalla morte della figlia. Ma Mildred non si arrende a inutili patetismi, anzi si rimbocca le maniche per spronare gli incompetenti agenti di polizia a risolvere il caso di omicidio della ragazza. Armata di un carattere ribelle e combattivo, Mildred affitta tre enormi cartelloni pubblicitari siti alle porte della cittá, sui quali affigge dei messaggi provocatori diretti allo sceriffo Willoughby...