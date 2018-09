Uscite al cinema, 12-13 settembre 2018

Sono nove i nuovi arrivi in sala previsti tra il 12 e il 13 settembre, tra cui: l’ultimo film di Hirokazu Kore-Eda, vincitore della Palma d’Oro allo scorso Festival di Cannes; il racconto degli ultimi giorni di Stefano Cucchi, interpretato da Alessandro Borghi, per la regia di Alessio Cremonini; il film ispirato a una celebre opera a fumetti di Zerocalcare; un gangster-movie con protagonista John Travolta nei panni del padrino John Gotti; la versione accorpata in un unico lungometraggio di Loro di Paolo Sorrentino.

DOG DAYS

Regia: Ken Marino; Genere: Commedia; Cast principale: Nina Dobrev, Vanessa Hudgens, Adam Pally, Eva Longoria, Rob Corddry, Tone Bell, Jon Bass, Michael Cassidy, Tig Notaro, Lauren Lapkus, Finn Wolfhard, Thomas Lennon, Ryan Hansen, Jessica St. Clair, Jasmine Cephas Jones, Elizabeth Caro, Ron C. Jones; Data di uscita: 13 settembre.



Breve sinossi: Tanti personaggi si rincorrono e cercano di instaurare nuovi e romantici rapporti tra loro, in una commedia corale legata da un filo conduttore particolare: l’amore o la presenza per i migliori amici dell’uomo.

GOTTI

Regia: Kevin Connolly; Genere: Biografico, drammatico; Cast principale: John Travolta, Kelly Preston, Stacy Keach, Pruitt Taylor Vince, Spencer Lofranco, Chris Mulkey, Leo Rossi, Jordan Trovillion, William DeMeo, Chris Kerson; Data di uscita: 13 settembre.



Breve sinossi: La vita e l’ombra criminale su New York del corpulento John Gotti, padrino della famiglia mafiosa Gambino, che per anni ha alimentato il malaffare in ogni anfratto della Grande Mela.

LA PROFEZIA DELL’ARMADILLO

Regia: Emanuele Scaringi; Genere: Drammatico, commedia; Cast principale: Simone Liberati, Valerio Aprea, Pietro Castellitto, Laura Morante, Claudia Pandolfi, Kasia Smutniak, Diana Del Bufalo, Samuele Biscossi, Vincent Candela; Data di uscita: 13 settembre.



Breve sinossi: Zero, giovane fumettista squattrinato, vive alla ricerca dell’occasione giusta per mettere in mostra il suo talento, tra lavoretti occasionali che poco gli rendono. Un giorno, di ritorno a casa, fa la conoscenza di uno strambo personaggio: si tratta di un armadillo, in realtà la personificazione del suo spirito critico...

LORO (1 - 2)

Regia: Paolo Sorrentino; Genere: Biografico, drammatico; Cast principale: Toni Servillo, Riccardo Scamarcio, Elena Sofia Ricci, Kasia Smutniak, Euridice Axen, Fabrizio Bentivoglio, Roberto De Francesco, Dario Cantarelli, Anna Bonaiuto, Giovanni Esposito, Ugo Pagliai, Ricky Memphis, Lorenzo Gioielli, Alice Pagani, Caroline Tillette, Pasqualina Sanna, Gigi Savoia, Benedetta Mazza, Elena Cotta, Iaia Forte, Duccio Camerini, Yann Gael, Mattia Sbragia, Max Tortora, Michela Cescon, Roberto Herlitzka, Fabio Concato, Alessia Fabiani, Paola Iezzi; Data di uscita: 6 settembre.



Breve sinossi: Versione accorpata in un unico lungometraggio di “Loro”, l’ultimo film di Paolo Sorrentino, precedentemente sul grande schermo diviso in due parti.

NEW YORK ACADEMY - FREEDANCE

Regia: Michael Damian; Genere: Commedia, musicale; Cast principale: Thomas Doherty, Giulia Nahmany, Ace Bhatti, Jane Seymour, Kika Markham, Harry Jarvis, Nigel Lythgoe, Juliet Doherty; Data di uscita: 13 settembre.



Breve sinossi: Juliet, aspirante ballerina, e Charlie, pianista talentuoso, sognano di emergere grazie alla loro attitudine artistica. Poi, un gionro, come d’incanto, vengono selezionati per far parte del più grande e famoso show-dance di New York...

SEPARATI MA NON TROPPO

Regia: Dominique Farrugia; Genere: Commedia; Cast principale: Gilles Lellouche, Louise Bourgoin, Manu Payet, Marilou Berry, Julien Boisselier, Nicole Calfan, Marie-Anne Chazel; Data di uscita: 13 settembre.



Breve sinossi: Delphine e Yvan divorziano. Purtroppo, Yvan, impelagato in una situazione economica non esaltante, non può permettersi una nuova casa. Allora decide di tornare a vivere nella casa che ha diviso con Delphine, poiché detentore del 20% dell’abitazione stessa...

SULLA MIA PELLE

Regia: Alessio Cremonini; Genere: Drammatico; Cast principale: Alessandro Borghi, Jasmine Trinca, Max Tortora, Milvia Marigliano; Data di uscita: 12 settembre.



Breve sinossi: Gli utlimi giorni di Stefano Cucchi, arrestato per detenzione di stupefacenti e morto nello stesso carcere in cui era detenuto, in circostanze eufemisticamente ambigue.

THE EQUALIZER 2

Regia: Antoine Fuqua; Genere: Thriller, azione; Cast principale: Denzel Washington, Pedro Pascal, Bill Pullman, Melissa Leo, Jonathan Scarfe, Ashton Sanders, Lexie Roth, Sakina Jaffrey, Caroline Day, Donald Cerrone, Abigail Marlowe, Tamara Hickey, Orson Bean, Kazy Tauginas; Data di uscita: 13 settembre.



Breve sinossi: Robert McCall, ex-agente della CIA in pensione, dovrà far fronte a tutte le sue abilità per salvare la donna che ama, in serio pericolo di vita!

UN AFFARE DI FAMIGLIA

Regia: Hirokazu Kore-Eda; Genere: Drammatico; Cast principale: Kirin Kiki, Lily Franky, Sôsuke Ikematsu, Mayu Matsuoka, Sakura Andô, Jyo Kairi, Kengo Kôra, Akira Emoto; Data di uscita: 13 settembre.



Breve sinossi: Osamu, capofamiglia che cerca di mandare avanti la baracca grazie a furtarelli e tanti sacrifici, si imbatte in una bambina apparentemente abbandonata, sola nel gelo della notte. Decide di portarla a casa con sé e, insieme agli altri componenti della famiglia, la accoglie come fosse una sua figlia...