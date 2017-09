Uscite al cinema, 12-14 settembre 2017

Sono nove le uscite previste tra il 12 e il 14 settembre, tra le quali: il film che racconta le origini del serial killer Leatherface; un thriller con protagonista Tom Cruise nei panni di un agente della CIA sotto copertura come criminale e narcotrafficante; il documentario del concerto-evento di David Gilmour nell’anfiteatro di Pompeii, 45 anni dopo il leggendario concerto dei Pink Floyd; il terzo capitolo del franchise Cars; l’apprezzatissimo film d’animazione Gatta Cenerentola presentato pochi giorni fa alla 74esima edizione del Festival di Venezia.

APPUNTAMENTO AL PARCO

Regia: Joel Hopkins; Genere: Drammatico; Cast principale: Diane Keaton, Brendan Gleeson, James Norton, Lesley Manville, Simon Callow, Alistair Petrie, Jason Watkins, Rosalind Ayres, Will Smith, Brian Protheroe; Data di uscita: 14 settembre. Breve sinossi: Donald é un senzatetto dall’indole ribelle che vive da anni nel parco di Hampstead, a Londra. Un giorno Emily, vedova dal temperamento placido e altruista, nota Donald e, incuriosita dalla sua condizione, lo avvicina. Inizia, cosí, una straordinaria amicizia...

BARRY SEAL – UNA STORIA AMERICANA

Regia: Doug Liman; Genere: Thriller; Cast principale: Tom Cruise, Domhnall Gleeson, Jesse Plemons, Lola Kirke, Sarah Wright, Jayma Mays, Connor Trinneer, Caleb Landry Jones, Benito Martinez, April Billingsley, Jed Rees, Justice Leak, Mickey Sumner, Alejandro Edda, Morgan Hinkleman, Brandon Stacy; Data di uscita: 14 settembre. Breve sinossi: Il talentuoso pilota d’aerei Barry Seal viene licenziato dalla compagnia per cui lavora. La CIA si mette sulle sue tracce per reclutarlo per una missione ad altissimo rischio, nella quale Barry dovrá ricoprire il ruole di contrabbandiere, narcotrafficante e scendere a patti con i criminali della peggior risma!

CARS 3

Regia: Bryan Fee; Genere: Animazione, commedia, azione; Cast principale: Owen Wilson, Cristela Alonzo, Chris Cooper, Nathan Fillion, Sabrina Ferilli, Marco Messeri; Data di uscita: 14 settembre. Breve sinossi: Problemi in vista per l’intrepido Saetta McQueen: il nuovo rivale, Jackson Storm, bolide di ultima generazione, é un veicolo inarrestabile e irragiungibile, creato per vincere. Ma quando Saetta si convince di essere in grado di poter riprendersi il posto che gli spetta, ecco che il destino gli gioca un bruttissimo scherzo...

DAVID GILMOUR – LIVE AT POMPEII

Regia: Gavin Elder; Genere: Musicale; Data di uscita: 13-14-15 settembre. Breve sinossi: Il 7 e 8 luglio scorsi, il chitarrista dei Pink Floy David Gilmour é tornato a esibirsi nell’affascinante anfiteatro di Pompeii ben 45 anni dopo il leggendario concerto a porte chiuse della band inglese. Questo documentario racconta il concerto organizzato da Gilmour, che non ha davvero bisogno di presentazioni.

FUORI C’É UN MONDO

Regia: Giovanni Galletta; Genere: Drammatico; Cast principale: Emanuele Bosi, Giulia Anchisi, Bruno Crucitti, Alberto Tordi, Gianna Paola Scaffidi, Silvia Quondam, Ines Nobili, Lucia Batassa; Data di uscita: 14 settembre. Breve sinossi: Gabriele é un giovane scrittore che vive grazie alle sue pubblicazioni e al ristorantino di cui é proprietario. Nonostante conduca una vita serena e agiata, Gabriele non si ritiene completamente soddisfatto. Un giorno incontra per caso un senzatetto, Lorenzo, che possiede un dipinto molto particolare per lo stesso Gabriele...

GATTA CENERENTOLA

Regia: Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri, Dario Sansone; Genere: Animazione, drammatico; Cast principale: Maria Pia Calzone, Alessandro Gassmann, Massimiliano Gallo; Data di uscita: 14 settembre. Breve sinossi: La piccola Mia, chiamata “Gatta Cenerentola” dalle perfide sorellastre, é un’orfana che cove vendetta nei confronti del boss camorrista Salvatore Lo Giusto, reo di aver ucciso il suo papá. Osteggiata e maltrattata dalla matrigna e dalle sorellastre, Mia non persegue altro obiettivo se non quello di rendere giustizia al padre. Rivisitazione in chiave moderna e drammatica della favola di Giambattista Basile.

LEATHERFACE

Regia: Alexandre Bustillo, Julien Maury; Genere: Horror; Cast principale: Finn Jones, Stephen Dorff, Lili Taylor, Nicole Andrews, Sam Strike, Sam Coleman, Vanessa Grasse; Data di uscita: 14 settembre. Breve sinossi: Quattro squilibrati fuggono da un manicomio, rapendo un’infermiera da tenere come ostaggio. La loro fuga li condurrá verso aspre campagne, destinate a divenire teatro di indicibili orrori, nonché luogo “di nascita” di uno dei serial killer piú violenti e instancabili della storia: Leatherface!

VELENO

Regia: Diego Olivares; Genere: Drammatico; Cast principale: Luisa Ranieri, Massimiliano Gallo, Salvatore Esposito, Miriam Candurro, Nando Paone; Data di uscita: 14 settembre. Breve sinossi: Cosimo e Rosaria sono una coraggiosa coppia ostinata a combattere l’operato della camorra sul territorio conosciuto come “Terra dei fuochi”. La strada per la vittoria, tuttavia, non é priva di ostacoli da superare: una sentiero pericoloso,battuto da uomini senza alcuno scrupolo.

WALK WITH ME

Regia: Marc Francis, Max Pugh; Genere: Documentario; Cast principale: Benedict Cumberbatch; Data di uscita: 12 settembre. Breve sinossi: Narrato da Benedict Cumberbatch, il documentario racconta la vita monastica della comunitá buddhista capeggiata da Zen Thich Nath Hanh, tra religione, valori umani e ricerca spirituale di sé.