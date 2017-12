Uscite al cinema, 12-15 dicembre 2017

Otto nuovi titoli in uscita al cinema tra il 12 e il 15 dicembre, tra i quali: l’ottavo episodio della saga cinematografica di Star Wars, diretto da Rian Johnson; il nuovo film diretto da Woody Allen, con un cast stellare; ben tre cine-panettoni, di cui uno che ne racchiude i 35 anni di tradizione!

L’ARTE VIVA DI JULIAN SCHNABEL

Regia: Pappi Corsicato; Genere: Documentario; Data di uscita: 12 dicembre.



Breve sinossi: Un documentario che prova a mettere in mostra il talento di Julian Schnabel e il suo estro pittorico, spaziando tra la sua vita privata e la passione per il cinema.

L’ASSOLUTO PRESENTE

Regia: Fabio Martina; Genere: Thriller; Cast principale: Yuri Casagrande, Gil Giuliani, Claudia Veronesi, Francesca Tripaldi, Marco Foschi, Federica Fracassi, Bebo Storti, Umberto Galimberti; Data di uscita: 15 dicembre.



Breve sinossi: Cosimo, Riccardino e Giovanni sono tre ventenni milanesi che sfrecciano di notte per le vie della cittá senza una meta precisa. Una notte, peró, in prossimitá di un parco, fermano l’auto e aggrediscono un passante, un perfetto sconosciuto che non ha legami con loro tre...

LA POLTRONA DEL PADRE

Regia: Antonio Tibaldi; Genere: Documentario; Data di uscita: 14 dicembre.



Breve sinossi: Abraham e Shagra sono due fratelli ebrei. Ormai sazi di una vita vissuta con partecipazione, dopo la morte dei genitori i due hanno accatastato nel loro appartamento ninnoli e oggetti vari, senza badare alla pulizia. Cosí, costretti dall’affittuario a dare una ripulita, dovranno affrontare un tuffo nel passato per poter ristabilire un certo ordine...

LA RUOTA DELLE MERAVIGLIE

Regia: Woody Allen; Genere: Drammatico; Cast principale: Kate Winslet, Justin Timberlake, Juno Temple, James Belushi, Max Casella, Tony Sirico, Steve Schirripa, Jack Gore, David Krumholtz, Robert C. Kirk, Tommy Nohilly, Tom Guiry, Bobby Slayton; Data di uscita: 14 dicembre.



Breve sinossi: Lungo il famoso boardwalk di Coney Island, all’ombra della pittoresca ruota panoramica delle meraviglie, si intrecciano le esistenze turbolente di Ginny, ex aspirante attrice, ora cameriera in un ristorante, di suo marito Humpty, operaio della manutenzione delle giostre, del bagnino Mickey e di Carolina, figlia di Humpty, che deve nascondersi da un manipolo di gangster che le da la caccia...

NATALE DA CHEF

Regia: Neri Parenti; Genere: Commedia; Cast principale: Massimo Boldi, Dario Bandiera, Rocio Munoz Morales, Paolo Conticini, Francesca Chillemi, Enzo Salvi, Barbara Foria, Maurizio Casagrande, Milena Vukotic, Biagio Izzo, Loredana De Nardis; Data di uscita: 14 dicembre.



Breve sinossi: Gualtiero Saporito é uno chef, ma non un grande chef. A dirla tutta, non é nemmeno un bravo chef, anche se crede di esserlo. In prossimitá delle feste natalizie gli si presenta l’occasione della sua vita: essere reclutato da una famosa agenzia di catering per preparare il banchetto per l’imminente G7. Ma nulla, ovviamente, andrá per il verso giusto!

POVERI MA RICCHISSIMI

Regia: Fausto Brizzi; Genere: Commedia; Cast principale: Christian De Sica, Enrico Brignano, Lucia Ocone, Lodovica Comello, Anna Mazzamauro, Bebo Storti, Ubaldo Pantani, Tess Masazza, Kai Portman, Paolo Rossi, Massimo Ciavarro, Federica Lucaferri; Data di uscita: 14 dicembre.



Breve sinossi: Nonostante le passate vicissitudini, Danilo e Loredana Tucci sono ancora ricchissimi. Ora, per coronare definitivamente i loro sogni di gloria, indicono un referendum per permettere al loro paesino di dichiararsi indipendente dal resto d’Italia...

STAR WARS – GLI ULTIMI JEDI

Regia: Rian Johnson; Genere: Fantascienza, azione; Cast principale: Mark Hamill, Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac, Benicio Del Toro, John Boyega, Carrie Fisher, Laura Dern, Domhnall Gleeson, Lupita Nyong’o, Andy Serkis, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran; Data di uscita: 13 dicembre. _

Breve sinossi: Consapevole della Forza risvegliata in lei, Rey si affida agli insegnamenti di un Luke Skywalker ormai divenuto un eremita, che la consacrerá come leader della nuova generazione nascente di Jedi. Ma il Leader Supremo Snoke e Kylo Ren sono determinati piú che mai ad annientare quel che resta della Resistenza una volta per tutte...

SUPER VACANZE DI NATALE

Regia: Paolo Ruffini; Genere: Commedia; Cast principale: Christian De Sica, Massimo Boldi, Nadia Rinaldi, Paolo Ruffini, Stefania Sandrelli, Ezio Greggio, Jerry Calà, Enzo Salvi, Claudio Amendola, Anna Foglietta, Lillo, Greg, Diego Abatantuono, Massimo Ghini, Nino Frassica, Michelle Hunziker, Biagio Izzo, Fabio De Luigi, Alessandro Siani, Nancy Brilli, Cristiana Capotondi, Vanessa Hessler, Claudio Bisio, Sabrina Ferilli, Paola Minaccioni, Belen Rodriguez, Giorgio Panariello, Francesco Mandelli; Data di uscita: 14 dicembre.



Breve sinossi: Un cine-panettone che é un vero e proprio collage celebrativo della lunga tradizione italiana di tale prodotto: le clip piú esilaranti e sprezzanti, con la partecipazione di tutti gli attori rimasti impressi nell’immaginazione del pubblico in 35 anni di cine-panettoni natalizi!