Uscite al cinema, 12-15 febbraio 2018

Sei nuovi titoli in uscita tra il 12 e il 15 febbraio, tra i quali: la nuova e osannata fiaba fantastica di Guillermo Del Toro; il primo lungometraggio sul principe del Wakanda, T’Challa/Black Panter; il nuovo dramma corale di Gabriele Muccino, con un cast d’eccezione.

A CASA TUTTI BENE

Regia: Gabriele Muccino; Genere: Drammatico; Cast principale: Stefano Accorsi, Carolina Crescentini, Elena Cucci, Tea Falco, Pierfrancesco Favino, Claudia Gerini, Massimo Ghini, Sabrina Impacciatore, Gianfelice Imparato, Ivano Marescotti, Giulia Michelini, Sandra Milo, Giampaolo Morelli, Stefania Sandrelli, Valeria Solarino, Gianmarco Tognazzi, Christian Marconcini, Elena Minichiello, Renato Raimondi, Elena Rapisarda, Elisa Visari; Data di uscita: 14 febbraio.



Breve sinossi: Un’intera famiglia si ritrova su un’isoletta sulla quale i genitori, capifamiglia di mezza etá, vivono da un pó di tempo. A causa di una mareggiata, figli e nipoti non possono andar via e sono costretti a prolungare il loro soggiorno. Ma tutti i protagonisti verranno presto investiti da rancori sopiti e nuovi attriti.

BLACK PANTER

Regia: Ryan Coogler; Genere: Cine-comics, fantascienza, azione; Cast principale: Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Andy Serkis, Angela Bassett, Lupita Nyong’o, Forest Whitaker, Martin Freeman, Sterling K. Brown, Danai Jekesai Gurira, Daniel Kaluuya, Letitia Michelle Wright, John Kani, Florence Kasumba, Sydelle Noel, Isaach De Bankolé, Connie Chiume; Data di uscita: 14 febbraio.



Breve sinossi: Dopo la morte del padre, il principe del Wakanda, T’Challa, decide di far ritorno nella sua terra natale. Ma il Wakanda é un territorio tanto splendido quanto prezioso, per via dei numeri giacimenti di vibranio. E quando perfidi individui decidono di infiltrarsi per rubare quanto piú metallo possibile e sovvertire il governo dello stato africano, tocca a T’Challa indossare il costume di Pantera Nera per difendere la sua terra.

HANNAH

Regia: Andrea Pallaoro; Genere: Drammatico; Cast principale: Charlotte Rampling, André Wilms, Stéphanie VanVyve, Simon Bisschop, Jean-Michel Balthazar, Fatou Traore, Luca Avallone; Data di uscita: 15 febbraio.



Breve sinossi: Hannah é una donna mite, che conduce una vita tranquilla, che adora perché é tutto quello che ha sempre desiderato. Ma quando il marito viene arrestato, la donna dovrá lottare contro nuove insicurezze, una solitudine troppo pesante da affrontare e, soprattutto, le propria fragilitá emotiva.

LA FORMA DELL’ACQUA

Regia: Guillermo Del Toro; Genere: Fantastico; Cast principale: Sally Hawkins, Octavia Spencer, Michael Shannon, Richard Jenkins, Doug Jones, Michael Stuhlbarg, David Hewlett, Nigel Bennett, Nick Searcy, Martin Roach, Lauren Lee Smith, Allegra Fulton, John Kapelos, Morgan Kelly, Marvin Kaye, Wendy Lyon; Data di uscita: 14 febbraio.



Breve sinossi: In piena guerra fredda, un’inserviente delle pulizie di nome Elisa, di stanza in un centro sperimentale governativo, scopre l’esistenza di un ibrido rettile-umano tenuto segreto. Tra i due si svilupperá un legame profondo, che sfocerá in una fuga dal sapore di ribellione.

RESET – STORIA DI UNA CREAZIONE

Regia: Thierry Demaizière, Alban Teurlai; Genere: Documentario; Cast principale: Benjamin Millepied; Data di uscita: 12 febbraio.



Breve sinossi: Benjamin Millepied, ballerino e coreografo cinematografico, viene nominato direttore del Balletto dell’Opera di Parigi. Il suo obiettivo é quello di rivoluzionare tale corpo, portando in scena una coreografia di trentatré minuti, con sedici ballerini al lavoro...

SAN VALENTINO STORIES

Regia: Antonio Guerriero, Emanuele Palamara, Gennaro Scarpato; Genere: Commedia; Cast principale: Luigi Esposito, Rosario Morra, Denise Capezza, Massimiliano Rossi, Rosaria De Cicco, Pasquale Palma, Mario Porfito, Gianni Ferreri; Data di uscita: 14 febbraio.



Breve sinossi: Nel giorno di San Valentino si intrecciano i racconti d’amore di giovani coppie. Ad accoglierli, l’incantevole cittá di Napoli, luogo di passionie forti emozioni.