Uscite al cinema, 12-15 giugno 2017

Ci sono nove titoli in uscita dal 12 al 15 giugno, tra i quali: il ritorno di Tom Hanks nei panni di un uomo d’affari "perduto" in Arabia Saudita; l’adrenalinica e letale nuova frontiera del gioco online, Nerve; Keanu Reeves nei panni di un tormentato avvocato in difesa si un adolescente accusato di omicidio; una commedia italiana diretta da Fabio Fulco, con protagonisti un gruppetto di anziani decisi a rapinare una sala bingo!

ASPETTANDO IL RE

Regia: Tom Tykwer; Genere: Drammatico; Cast principale: Tom Hanks, Tom Skerritt, Sarita Choudhury, Sidse Babett Knudsen, Alexander Black, Dhaffer L’Abidine, Michael Baral; Data di uscita: 15 giugno.

_ Breve sinossi: Alan Clay viene mandato in Arabia Saudita dall’azienda informatica per cui lavora, per vendere un innovativo sistema di telecomunicazioni al re saudita. Una volta giunto, non solo scoprirá che il posto é diverso da come lo immaginava, ma che il re non si fa vivo da parecchi mesi. Non resta altro che aspettare e durante l’attesa...

CHIRURGO RIBELLE

Regia: Erik Gandini; Genere: Documentario; Cast principale: Erik Erichsen, Sennait Erichsen; Data di uscita: 12 giugno.

_ Breve sinossi: Erik Erichsen é un famoso e talentuoso chirurgo svedese, conosciuto per la sua straordinarie capacitá. Stufo della burocrazia che rallenta e ostacola il progresso della sua professione, parte verso l’Etiopia, terra in cui potrà esercitare per aiutare una popolazione in difficoltá e sentirsi finalmente appagato.

CORNICHE KENNEDY

Regia: Dominique Cabrera; Genere: Drammatico; Cast principale: Aïssa Maïga, Lola Creton, Alain Demaria, Kamel Kadri, Linda Lassoued, Moussa Maaskri; Data di uscita: 15 giugno.

_ Breve sinossi: Cosa fanno un gruppo di giovani in estate lungo la marsigliese Corniche Kennedy, strada che costeggia il mare? Si tuffano sprezzanti del pericolo, sfidando le rigide regolamentazioni della legge. I pericoli, ovviamente, sono sempre dietro l’angolo...

IL CRIMINE NON VA IN PENSIONE

Regia: Fabio Fulco; Genere: Commedia; Cast principale: Fabio Fulco, Stefania Sandrelli, Gianfranco D’Angelo, Maurizio Mattioli, Franco Nero, Orso Maria Guerini, Gisella Sofio, Ivano Marescotti, Rosaria D’Urso, Giacomo Piperno; Data di uscita: 15 giugno.

_ Breve sinossi: Nel centro anziani “La serenissima” un gruppo di attempati amici decide di correre in soccorso dell’amica Edda, in seri guai economici per conto della figlia. Il gruppetto di anziani decide, cosí, di rapinare il bingo per risolvere il problema...

IO DANZERÓ

Regia: Stéphanie Di Giusto; Genere: Biografico, musicale; Cast principale: Soko, Melanie Thierry, Lily-Rose Depp, Gaspard Ulliel, François Damiens, William Houston, Louis-Do de Lencquesaing, Amanda Plummer, David Bowles, Denis Ménochet, Tamzin Merchant; Data di uscita: 15 giugno.

_ Breve sinossi: Un documentario che ricpercorre la vita e la sapienza artistica di Loïe Fuller, ballerina classica francese che si fece conoscere in tutto il mondo per lo stile personale e la capacità di conquistare la scena grazie a un uso esteticamente innovativo del proprio corpo.

LADY MACBETH

Regia: William Oldroyd; Genere: Drammatico; Cast principale: Florence Pugh, Cosmo Jarvis, Paul Hilton, Naomi Ackie, Christopher Fairbank, Golda Rosheuvel; Data di uscita: 15 giugno.

_ Breve sinossi: Nell’Inghilterra di metá Ottocento, la condizione delle donne impone loro rigidità, chiusura sociale e abnegazione verso mariti severi e sempre più possessivi. Ma la giovane Lady Macbeth coltiva dentro di sé un ardente desiderio di ribellione.

NERVE

Regia: Henry Joost, Ariel Schulman; Genere: Thriller, avventura; Cast principale: Emma Roberts, Juliette Lewis, Dave Franco, Miles Heizer, Emily Meade, Marc John Jefferies, Machine Gun Kelly; Data di uscita: 15 giugno.

_ Breve sinossi: Nerve é l’ultima frontiera del gaming online: chiunque puó partecipare al gioco, una competizione che si svolge nella vita reale, nella quale i partecipanti dovranno esaudire le richieste di misteriosi amministratori per poter raggiungere la gloria e ottenere il premio finale. Ma queste richeste non sono sempre cosí innocue e legali come ci si aspetterebbe...

PARIGI PUÓ ATTENDERE

Regia: Eleanor Coppola; Genere: Commedia, sentimentale; Cast principale: Diane Lane, Alec Baldwin, Arnaud Viard, Cédric Monnet; Data di uscita: 15 giugno.

_ Breve sinossi: La mite Anne é sposata con un noto produttore hollywoodiano che, a cuasa del lavoro sempre pressante, finisce con mettere il matrimonio e la sua relazione con la moglie in secondo piano. Quando Anne accetta un passaggio in macchina da Cannes verso Parigi, ecco che si presenta l’occasione per fuggire da una vita infelice e scoprire nuove frontiere della felicitá.

UNA DOPPIA VERITÁ

Regia: Courtney Hunt; Genere: Thriller; Cast principale: Keanu Reeves, Renée Zellweger, Gugu Mbatha-Raw, Gabriel Basso, Erica McDermott, James Belushi, Ritchie Montgomery, Christopher Berry, Lara Grice, Lucky Johnson; Data di uscita: 15 giugno.

_ Breve sinossi: Richard Ramsey é un coraggioso avvocato in difesa di Mike Lassiter, adolescente trovato dalla polizia da solo accanto al corpo esanime del padre, ucciso. Le accuse sono tutte contro il giovane, per il quale non sembra esserci speranza. Qual é la veritá? Mike é davvero colpevole? E se non fosse nemmeno del tutto innocente?