Uscite al cinema, 12-15 marzo 2018

Sono dodici le nuove uscite in programma tra il 12 e il 15 marzo, tra le quali: le nuove origini di Lara Croft, interpretata da Alicia Vikander, nel reboot di Tomb Raider; l’esordio di Samuele Sestieri e Olmo Amato, con una fiaba dai toni cupi e onirici; un documentario che svela il disprezzo del regime nazista nei confronti di numerosi artisti; la storia dell’incontro tra Maria Maddalena e Gesú di Nazareth, con protagonisti Rooney Mara e Joaquin Phoenix; un documentario su Sandro Pertini, il Presidente della Repubblica piú amato dagli italiani.

HITLER CONTRO PICASSO E GLI ALTRI

Regia: Claudio Poli; Genere: Documentario, storico; Cast principale: Toni Servillo; Data di uscita: 13-14 marzo.



Breve sinossi: Cos’hanno in comune Max Bechmann, Paul Klee, Oskar Kokoschka, Henri Matisse, Otto Dix, Marc Chagall, El Lissitzky e Pablo Picasso? Sono tutti artisti presi di mira dall’ostracismo e dalla censura nazista. Questo documentario ripercorre gli anni in cui Hitler e il suo folle sogno di gloria si oppose all’arte.

I RACCONTI DELL’ORSO

Regia: Samuele Sestieri, Olmo Amato; Genere: Avventura, commedia; Cast principale: Samuele Sestieri, Olmo Amato; Data di uscita: 12 marzo.



Breve sinossi: Quando una bambina si addormenta durante un viaggio in macchina, la sua immaginazione la trasporta in un mondo onirico in cui due stravaganti personaggi sono sulle tracce di un prezioso orsetto di peluche.

IL MIO UOMO PERFETTO

Regia: Lino Sciarrone; Genere: Commedia; Cast principale: Nancy Coppola, Francesco Testi, Antonio Palmese, Eva Grimaldi, Nadia Rinaldi, Maria Del Monte, Andrea Roncato, Antonio Fiorillo, Mariano Catanzaro; Data di uscita: 15 marzo.



Breve sinossi: Antonietta ha 29 anni, é una barista, le piace sognare in grande e, piú di ogni altra cosa, é alla ricerca dell’uomo perfetto. Ma il principe azzurro esiste davvero? Forse tra i clienti del locale...

MARIA MADDALENA

Regia: Garth Davis; Genere: Drammatico, storico; Cast principale: Rooney Mara, Joaquin Phoenix, Ariane Labed, Chiwetel Ejiofor, Ryan Corr, Lubna Azabal, Tahar Rahim, Shira Haas, Charles Babalola, Denis Ménochet, Hadas Yaron, Tawfeek Barhom, Zohar Shtrauss, Uri Gavriel, Michael Moshonov; Data di uscita: 15 marzo.



Breve sinossi: Maria Maddalena non é una donna come le altre: il suo spirito ribelle, la sua determinazione di spiccare il volo al di lá dei rigidi schemi sociali e famigliari che la opprimono, ardono come un rogo indomabile. Finché un giorno non conosce un certo Gesú di Nazareth...

METTI LA NONNA IN FREEZER

Regia: Giancarlo Fontana, Giuseppe G. Stasi; Genere: Commedia; Cast principale: Fabio De Luigi, Miriam Leone, Barbara Bouchet, Maurizio Lombardi, Marina Rocco, Francesco Di Leva, Lucia Ocone, Eros Pagni, Carlo Luca De Ruggieri, Susy Laude; Data di uscita: 15 marzo.



Breve sinossi: Claudia é una giovane restauratrice che vive grazie alla pensione della nonna. Ma prima che lo Stato la paghi per un certo lavoro svolto, l’anziana muore e Claudia precipita in seri guai finanziari. Costretta a trovare una soluzione d’emergenza, Claudia, con l’aiuto delle sue amiche, metterá in pratica una strampalata truffa assicurativa...

OLTRE LA NOTTE

Regia: Fatih Akin; Genere: Drammatico; Cast principale: Diane Kruger, Johannes Krisch, Numan Acar, Denis Moschitto, Ulrich Tukur, Samia Muriel Chancrin, Ulrich Brandhoff, Hanna Hilsdorf, Rafael Santana, Hartmut Loth, Ioannis Economides; Data di uscita: 15 marzo.



Breve sinossi: La vita di Katja viene sconvolta dalla morte del marito Nuri e del figlioletto Rocco, causate da un’esplosione. La donna é ossessionata dall’ottenere giustizia e, cosí, grazie all’aiuto di un avvocato amico del defunto marito, intenta causa contro una banda di neo-nazisti...

PERTINI IL COMBATTENTE

Regia: Graziano Diana, Giancarlo De Cataldo; Genere: Documentario, biografico, storico; Data di uscita: 15 marzo.



Breve sinossi: In carica dal 1978 al 1985, Sandro Pertini é considerato il Presidente della Repubblica piú amato dagli italiani. Questo documentario, attraverso immagini di repertorio, fiction e interviste, racconta il mito e la semplicitá di un uomo straordinario.

RACHEL

Regia: Roger Michell; Genere: Thriller; Cast principale: Rachel Weisz, Sam Claflin, Holliday Grainger, Iain Glen, Pierfrancesco Favino, Poppy Lee Friar, Simon Russell Beale, Andrew Knott, Tim Barlow, Andrew Havill, Bobby Scott Freeman; Data di uscita: 15 marzo.



Breve sinossi: Il giovane orfano Philip viene cresciuto nella tenuta di famiglia in Cornovaglia dal cugino Ambrose. Tempo dopo, Philip parte per i suoi viaggi d’affari, ma quando scopre che il cugino Ambrose é deceduto dopo essersi sposato con una donna di nome Rachel, Philip decide di tornare a casa. Qui conoscerá l’enigmatica Rachel...

RUDOLF ALLA RICERCA DELLA FELICITÁ

Regia: Kunihiko Yuyama, Motonori Sakakibara; Genere: Animazione, avventura; Data di uscita: 15 marzo.



Breve sinossi: L’ingenuo gattino Rudolf si risveglia su un camion diretto verso il Giappone: non riesce piú a trovare il suo amato padrone e non sa cosa far per rimediare alla situazione. Finché non conosce Tigre, un gatto rispettato e temuto da tutti...

TOMB RAIDER

Regia: Roar Uthaug; Genere: Avventura, azione; Cast principale: Alicia Vikander, Dominic West, Walton Goggins, Daniel Wu, Kristin Scott Thomas, Hannah John-Kamen, Nick Frost, Adrian Collins, Antonio Aakeel, Emily Carey, Maisy De Freitas, Michael Obiora; Data di uscita: 15 marzo.



Breve sinossi: La giovane Lara Croft, figlia di un rinomato archeologo vive a Londra tra lezioni universitarie e lavoretti saltuari per poter riuscire a sbarcare il lunario. Quando suo padre scompare e tutto lascia presagire che sia morto chissá dove, Lara si mette sulle sue tracce. Scoprirá una veritá fino ad allora inimmaginabile. Qui inizia la sua adrenalinica avventura!

UN AMORE SOPRA LE RIGHE

Regia: Nicolas Bedos; Genere: Drammatico; Cast principale: Nicolas Bedos, Doria Tillier, Denis Podalydès, Antoine Gouy, Christiane Millet, Pierre Arditi, Zabou Breitman, Julien Boisselier, Jean-Pierre Lorit, Nicolas Briançon; Data di uscita: 15 marzo.



Breve sinossi: Sarah, studentessa di lettere, conosce e si innamora di Victor, uno scrittore dal temperamento anarchico. I due si amano e trascorreranno assieme gran parte delle loro vite. Ma anche dietro un rapporto cosí saldo, si nascondono ombre e segreti...

VISAGES VILLAGES

Regia: JR, Agnès Varda; Genere: Documentario; Data di uscita: 15 marzo.



Breve sinossi: Due innamorati e aspiranti artisti, Agnes Varda e JR, lei novellina cineasta e lui fotografo sognatore, scivolano lungo tutta la Francia in cerca di luoghi magici e ispirazioni. Questa é la loro vita, tra nuove conoscenze, progetti futuri e sorprese inaspettate.