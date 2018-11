Uscite al cinema, 12-18 novembre 2018

Quindici nuovi titoli in uscita tra il 12 e il 18 novembre, tra i quali: il nuovo film di Steve McQueen, un thriller con un cast strepitoso; il secondo capitolo della nuova saga originata dal mondo di Harry Potter, con Eddy Redmayne nei panni di Newt Scamander, Jude Law in quelli di Albus Silente e Johnny Depp nelle vesti del perfido Grindelwald; un documentario evento sui venti anni di carriera dei Coldplay; un thriller adrenalinico, diretto da Peter Berg, con protagonisti Mark Wahlberg, Lauren Cohan e John Malkovich; un docu-film sui progetti e la vita quotidiana nel CERN di Ginevra; un biopic su un giovane musicista russo alla ricerca dell’agognato successo.

ALMOST NOTHING – CERN: LA SCOPERTA DEL FUTURO

Regia: Anna De Manincor; Genere: Documentario; Cast principale: Gerard Butler, Gary Oldman, Common, Linda Cardellini, Toby Stephens, Michael Nyqvist, Caroline Goodall, Ryan McPartlin, Michael Trucco, Zane Holtz, Shane Taylor, Michael Jibson; Data di uscita: 18 novembre.



Breve sinossi: Sul confine tra la Francia e la Svizzera sorge il CERN, il più maestoso laboratorio al mondo, nel quale si affollano scienziati e ricercatori da tutto il mondo. É lì che si concepiscono e prendono forma le più brillanti idee della modernità, con un occhio di riguardo al futuro...

ANATOMIA DEL MIRACOLO

Regia: Alessandro Celesia; Genere: Documentario; Cast principale: Giusy Orbinato, Fabiana Matarese, Sue Song; Data di uscita: 13 novembre.



Breve sinossi: A Napoli c’é una statua della vergine Maria con un livido sulla guancia. La reliquia sembra in grado di compiere miracoli. Attorno a questo “nucleo”, vorticano le vite di tre giovani e sfortunate donne: Giusy, Fabiana e Sue...

ANIMAMLI FANTASTICI 2: I CRIMINI DI GRINDELWALD

Regia: David Yates; Genere: Fantasy, avventura; Cast principale: Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, Jude Law, Johnny Depp, Zoë Kravitz, Claudia Kim, Callum Turner, William Nadylam, Kevin Guthrie, Carmen Ejogo, Poppy Corby-Tuech; Data di uscita: 15 novembre.



Breve sinossi: L’ormai celebre e inafferrabile magizoologo Newt Smanader viene contattato dall’illustre professore Albus Silente per entrare a far parte di un team di talentuosi maghi, con lo scopo di impedire al perfido Grindelwald di seminare confusione e paura nel mondo...

BERNINI

Regia: Francesco Invernizzi; Genere: Documentario; Data di uscita: 12 novembre.



Breve sinossi: Partendo dalla straordinaria mostra allestita nelle sale della Galleria Borghese, con ben sessanta opere del celebre maestro Gianlorenzo Bernini, i protagonisti del documentario cercano di spiegare la grandezza di un artista senza tempo...

CHESIL BEACH

Regia: Dominic Cooke; Genere: Drammatico; Cast principale: Saoirse Ronan, Emily Watson, Billy Howle, Anne-Marie Duff, Samuel West, Bebe Cave, Adrian Scarborough, Jonjo O’Neill; Data di uscita: 15 novembre.



Breve sinossi: Florence ed Edward si amano, ma la loro relazione é ostacolata dai limiti di una società non aperta alle disuguaglianze sociali. Il rapporto dei due giovani subirà un’evoluzione durante la vigilia della loro prima notte di nozze...

COLDPLAY – A HEAD FULL OF DREAMS

Regia: Mat Whitecross; Genere: Documentario, musicale; Data di uscita: 14 novembre.



Breve sinossi: Un viaggio celebrativo del ventennale della carriera dei Coldplay, partendo dall’ultimo, sgargiante “A head full of dreams tour”. Interviste e materiale inedito per rivivere al meglio la carriera della più grande pop band al mondo.

COSA FAI A CAPODANNO?

Regia: Filippo Bologna; Genere: Commedia; Cast principale: Luca Argentero, Ilenia Pastorelli, Alessandro Haber, Vittoria Puccini, Isabella Ferrari, Ludovico Succio, Massimo De Lorenzo, Carlo De Ruggieri, Valentina Lodovini, Riccardo Scamarcio; Data di uscita: 15 novembre.



Breve sinossi: In uno chalet di montagna, alcuni ragazzi condividono il tempo a loro disposizione, in attesa che la tempesta passi via. Ci sarà modo di conoscere qualche segreto nascosto, permettere a nuove coppie di formarsi e...

I VILLANI

Regia: Daniele De Michele; Genere: Documentario; Data di uscita: 14 novembre.



Breve sinossi: Quattro personaggi alle prese con il loro lavoro. Un lavoro incentrato sul settore terziario, che vive grazie all’agricoltura, la pesca, l’allevamento. Un lavoro che é ben più di un insieme di mansioni, bensì un modello di vita...

IN GUERRA

Regia: Stéphane Brizé; Genere: Drammatico; Cast principale: Vincent Lindon; Data di uscita: 15 novembre.



Breve sinossi: Quando una fabbrica promette a ben 1100 operai che, nonostante il momento di crisi, i rispettivi posti di lavoro verranno salvaguardati, tutto sembra volgere per il meglio. In realtà, la situazione precipita...

NON DIMENTICARMI – DON’T FORGET ME

Regia: Ram Nehari; Genere: Drammatico; Cast principale: Nitai Gvirtz, Moon Shavit, Eilam Wolman, Rona Lipaz-Michael, Lev Keret, Tal Berkovich, Carmel Beto, Tom Yaar; Data di uscita: 15 novembre.



Breve sinossi: Tom é una giovane anoressica, che non riesce a superare la sua condizione, nonostante le cure ricevute in clinica; Neil é un musicista con evidenti disturbi psichici. Quando i due s’incontrano, il loro rapporto sfocerà in una vera e propria fuga d’amore...

RED LAND (ROSSO ISTRIA)

Regia: Maximiliano Hernando Bruno; Genere: Storico, drammatico; Cast principale: Selene Gandini, Geraldine Chaplin, Franco Nero, Sandra Ceccarelli, Vincenzo Bocciarelli, Maximiliano Hernando Bruno, Diego Pagotto, Andrea Pergolesi, Alvaro Gradella, Vasco Mirandola, Antonio Scarpa, Vittorio Boscolo; Data di uscita: 15 novembre.



Breve sinossi: 1943, Italia: quando il maresciallo Badoglio chiede e ottiene l’armistizio agli Alleati, l’esercito italiano piomba nel caos, non riuscendo più a discernere il nemico dagli alleati...

RED ZONE – 22 MIGLIA DI FUOCO

Regia: Peter Berg; Genere: Azione; Cast principale: Mark Wahlberg, Lauren Cohan, Ronda Rousey, John Malkovich, Iko Uwais, Terry Kinney, David Garelik, Sala Baker, Poorna Jagannathan, Nikolai Nikolaeff, Carlo Alban, Natasha Goubskaya, Chae-rin Lee, Sam Medina; Data di uscita: 15 novembre.



Breve sinossi: James Silva, agente speciale della CIA, deve percorrere le ventidue miglia che lo separano dall’aeroporto, verso il quale deve scortare illeso Li Noor, un agente segreto in possesso di informazioni top secret di vitale importanza. Ma sul cammino verso la salvezza, Silva dovrà scontrarsi con crimnali e spietati sicari...

STYX

Regia: Wolfgang Fischer, Ika Künzel; Genere: Drammatico; Cast principale: Susanne Wolff, Gedion Oduor Wekesa, Felicity Babao, Alexander Beyer, Inga Birkenfeld, Anika Menger; Data di uscita: 15 novembre.



Breve sinossi: Rike é un’infermiera con la passione per la vela. Durante una traversata in mare aperto, la donna si imbatte in un gruppo di naufraghi bisognosi d’aiuto, ma qualcuno cercherà di impedirle di prestare i dovuti soccorsi...

SUMMER

Regia: Kirill Serebrennikov; Genere: Biografico, musicale; Cast principale: Teo Yoo, Irina Starshenbaum, Roman Bilyk; Data di uscita: 15 novembre.



Breve sinossi: Anni Ottanta, Russia: Viktor é un giovane musicista innamorato del rock occidentale e sogna di diventare una star. Ma la strada da percorrere é lunga e, forse, troppo tortuosa...

WIDOWS

Regia: Steve McQueen; Genere: Thriller, drammatico; Cast principale: Elizabeth Debicki, Colin Farrell, Viola Davis, Michelle Rodriguez, Liam Neeson, Jon Bernthal, Robert Duvall, Daniel Kaluuya, Carrie Coon, Garret Dillahunt, Lukas Haas, Jacki Weaver, Brian Tyree Henry, Kevin J. O’Connor, Manuel Garcia-Rulfo, Michael Harney, Cynthia Erivo, Molly Kunz; Data di uscita: 15 novembre.



Breve sinossi: Veronica, Alice, Linda e Belle sono quattro vedove con una missione: eseguire il colpo perfetto, per ripagare il debito contratto dai loro defunti mariti, con alcuni malavitosi. Solo in questo modo potranno portare a casa la pelle...