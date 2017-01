Uscite al cinema, 12 gennaio 2017

Quattro nuovi titoli vi aspettano al cinema a partire dal 12 gennaio: l’attesissima epopea religiosa diretta da Martin Scorsese, un thriller dai risvolti rosa con protagonisti Brad Pitt e Marion Cotillard, la storia dell’uomo che inventò la catena di fast food più famosa al mondo e un pregevole documentario diretto da Marco Amenta.

ALLIED

Regia: Robert Zemeckis; Genere: Thriller; Cast principale: Brad Pitt, Marion Cotillard, Lizzy Caplan, Matthew Goode, Raffey Cassidy, Charlotte Hope, Jared Harris, Marion Bailey; Data di uscita: 12 gennaio.



Breve sinossi: 1942: l’agente dei servizi segreti americani Max Vatan è in Africa per una missione ad alto rischio, durante la quale incontra un’attraente spia francese. Tra i due si crea un legame sentimentale che potrebbe mettere a rischio le loro carriere, se non le loro stesse vite.

MAGIC ISLAND

Regia: Marco Amenta; Genere: Documentario; Data di uscita: 12 gennaio.



Breve sinossi: Andrea è il figlio di Vincent Schiavelli, famoso attore e apprezzatissimo caratterista statunitense (Ghost, Qualcuno volò sul nido del cuculo). Il giovane si imbarca per far ritorno in Sicilia, la terra natia del padre, per riscuotere l’eredità lasciatagli. Ma il viaggio di Andrea si rivelerà una gradita riscoperta delle radici della sua famiglia.

SILENCE

Regia: Martin Scorsese; Genere: Storico, drammatico; Cast principale: Adam Driver, Andrew Garfield, Liam Neeson, Ciarán Hinds, Issey Ogata, Tadanobu Asano, Shinya Tsukamoto, Ryô Kase; Data di uscita: 12 gennaio.

_ Breve sinossi: Nel XVII secolo, due missionari portoghesi intraprendono un viaggio verso il Giappone alla ricerca dello scomparso padre Ferreira, partito a sua volta per insegnare i principi del cristianesimo. Una volta giunti in Giappone, i due missionari dovranno, tuttavia, confrontarsi con le diversità di una cultura a loro sconosciuta...

THE FOUNDER

Regia: John Lee Hancock; Genere: Biografico; Cast principale: Michael Keaton, Linda Cardellini, Patrick Wilson, Nick Offerman, Laura Dern, John Carroll Lynch, B.J. Novak; Data di uscita: 12 gennaio.



Breve sinossi: Ray Kroc è un venditore di frullatori con poche possibilità di svolte di carriera, ma con uno spiccato senso per gli affari. Così, quando un giorno, quasi per caso, posa gli occhi su un chiosco di hamburger, apprezzandone l’efficenza, ha un’illuminazione: trasformare quel chiosco in una catena di fast food!