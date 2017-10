Uscite al cinema, 12 ottobre 2017

Sono nove i titoli in uscita per il 12 ottobre, tra i quali: il biopic sugli ultimi anni di vita di Nico, cantate dei Velvet Underground e musa di Andy Warhol; il dramma sentimentale diretto da Paolo Franchi con protagonisti Emmanuelle Devos e Fabrizio Gifuni; un altro dramma sentimentale con protagonisti Charlotte Rampling e Jim Broadbent; un thirller con protagonista Michael Fassbender ambientato nella fredda e spettrale Oslo.

40 SONO I NUOVI 20

Regia: Hallie Meyers-Shyer; Genere: Commedia; Cast principale: Reese Witherspoon, Michael Sheen, Candice Bergen, Lake Bell, Nat Wolff, Pico Alexander; Data di uscita: 12 ottobre.

_ Breve sinossi: Frustrata da una relazione finita male, la quarantenne Alice decide di ricostruire da capo la propria vita sentimentale. La sera del suo quarantesimo compleanno conosce in discoteca dei giovani aspiranti filmaker e finisce con l’acquisire una nuova e inattesa prospettiva di vita...

DOVE NON HO MAI ABITATO

Regia: Paolo Franchi; Genere: Drammatico; Cast principale: Emmanuelle Devos, Fabrizio Gifuni, Giulio Brogi, Hippolyte Girardot, Giulia Michelini, Fausto Cabra, Jean-Pierre Lorit, Naike Rivelli, Valentina Cervi, Yorgo Voyagis; Data di uscita: 12 ottobre.

_ Breve sinossi: Francesca vive a Parigi con il compagno Benoit. Quando un incidente domestico costringe a letto il padre architetto, Francesca torna a Torino per accudirlo. Lì conosce Massimo, un giovane collega del padre e tra i due si instaura subito un rapporto molto speciale.

IL PALAZZO DEL VICERÉ

Regia: Gurinder Chadha; Genere: Biografico, storico; Cast principale: Hugh Bonneville, Gillian Anderson, Manish Dayal, Om Puri, Michael Gambon, Denzil Smith, Simon Callow, David Hayman; Data di uscita: 5 ottobre.

_ Breve sinossi: Dopo circa tre secoli, il dominio dell’impero britannico in India é al capolinea. Al giovane Lord Mountbatten, nipote della regina, spetta il delicato compito di seguire la fine del colonialismo britannico e, cosí, si stabilisce temporaneamente nel palazzo del viceré a Delhi. Ed ecco che le vicende dei membri della famiglia inglese di Mountbatten e quella del viceré si intrecciano, mentre sullo sfondo la situazione sociale si agita sempre piú...

L’ALTRA METÁ DELLA STORIA

Regia: Ritesh Batra; Genere: Drammatico; Cast principale: Charlotte Rampling, Jim Broadbent, Michelle Dockery, Emily Mortimer, Harriet Walter, Joe Alwyn, Matthew Goode, James Wilby, Edward Holcroft, Freya Mavor; Data di uscita: 5 ottobre.

_ Breve sinossi: Tony riceve in ereditá il diario del compianto amico defunto , nel quale scopre un’atroce veritá: la relazione tra l’amico e Veronica, la sua fidanzata di allora. Di colpo, le vite di Tony e Veronica si capovolgono...

LEGO NINJAGO – IL FILM

Regia: Charlie Bean; Genere: Animazione, azione; Data di uscita: 12 ottobre.

_ Breve sinossi: Quando lo spietato Lord Garmadon entra in scena con l’obiettivo di distruggere ogni mattoncino di civiltá nella terra di Ninjago, sei indisciplinati, ma ambiziosi guerrieri si riuniscono sotto l’egida del maestro Wu per combattere il nemico...

L’UOMO DI NEVE

Regia: Tomas ALfredson; Genere: Thriller; Cast principale: Michael Fassbender, Rebecca Ferguson, Charlotte Gainsbourg, Val Kilmer, J.K. Simmons, Chloë Sevigny, Toby Jones, James D’Arcy, Jamie Clayton, Jakob Oftebro, Sofia Helin, Ronan Vibert; Data di uscita: 12 ottobre.

_ Breve sinossi: Il detective Harry Hole é chiamato a investigare sull’omicidio di alcune donne nella fredda Oslo. Dopo l’arrivo della prima grande nevicata e la comparsa di misteriosi pupazzi di neve per le strade, Hole inizia a legare questi omicidi ad altri eseguiti molti anni prima...

MADE IN CHINA NAPOLETANO

Regia: Simone Schettino; Genere: Commedia; Cast principale: Simone Schettino, Tosca D’Aquino, Benedetto Casillo, Elisabetta Gregoraci, Yoon C. Joyce, Gino Cogliandro, Angelo Di Gennaro, Rosaria D’Urso, Tommaso Bianco, Maurizio Mattioli; Data di uscita: 12 ottobre.

_ Breve sinossi: Vittorio é un giocattolaio di Napoli che é costretto ad assistere alla decadenza della propria attivitá per mano del concorrente Pask Li. Ma Vittorio ha un piano per risollevarsi...un piano davvero bislacco!

NICO, 1988

Regia: Susanna Nicchiarelli; Genere: Biografico, drammatico; Cast principale: Trine Dyrholm, John Gordon Sinclair, Anamaria Marinca, Thomas Trabacchi, Karina Fernandez, Sandor Funtek, Calvin Demba; Data di uscita: 12 ottobre.

_ Breve sinossi: Gli ultimi anni di vita e di carriera di Christa Päffgen, conosciuta dai piú come Nico, musa di Andy Wharol e cantante, anche se per un breve periodo, dei Velvet Underground. Il film ripercorre la parabola discendente della sua vita, quando con la sua voce roca e profonda, Nico non era altro che un fantasma di se stessa...

NOVE LUNE E MEZZA

Regia: Michela Andreozzi; Genere: Commedia; Cast principale: Claudia Gerini, Giorgio Pasotti, Lillo, Michela Andreozzi, Alessandro Tiberi, Claudia Potenza, Massimiliano Vado, Nunzia Schiano, Stefano Fresi, Nello Mascia, Paola Tiziana Cruciani; Data di uscita: 12 ottobre.

_ Breve sinossi: Livia e Fabio, Tina e Gianni: due coppie molto diverse tra loro che vivono un vita tutto sommata tranquilla. Fin quando Livia non corre in soccorso della sorella Tina, decidendo di portare avanti per suo conto una tanto desiderata gravidanza...