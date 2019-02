Uscite al cinema, 13-14 febbraio 2019

Sono dieci i nuovi titoli in uscita tra il 13 e il 14 febbraio, tra i quali: l’atteso adattamento di Robert Rodriguez del manga capolavoro di Yukito Kishiro; il noir diretto da Claudio Giovannesi, tratto dal best-seller di Roberto Saviano; una commedia sentimentale corale, diretta da Daniel Fogelman, con protagonisti Oscar Isaac, Olivia Wilde, Olivia Cooke, Samuel L. Jackson, Mandy Patinkin e Antonio Banderas; un musical a tinte rosa, con protagonisti Michele Riondino e Laura Chiatti, trascinato dalle note delle meravigliose canzoni di Lucio Battisti.

ALITA: ANGELO DELLA BATTAGLIA

Regia: Robert Rodriguez; Genere: Fantascienza, azione, drammatico; Cast principale: Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly, Ed Skrein, Mahershala Ali, Jackie Earle Haley, Keean Johnson, Eiza González, Michelle Rodriguez, Lana Condor, Casper Van Dien, Jeff Fahey, Marko Zaror; Data di uscita: 14 febbraio.



Breve sinossi: Lo scienziato Dyson Ido trova per caso il copro robotico e abbandonato di un cyborg. Dopo essere stata riparata e accolta in casa come una figlia, la “giovane” Alita dovrà imparare a confrontarsi con il mondo esterno, per lei fucina di enormi pericoli...

CARTA

Regia: Dado Martino; Genere: Drammatico, commedia; Cast principale: Dado Martino, Serena Bilanceri, Daniele Monachella, Silvia Gloriani, Francesco Petit Bon, Edoardo Floris, Beatrice Carboni; Data di uscita: 14 febbraio.



Breve sinossi: La storia di Giuseppe Carta, nato nella Sardegna degli anni Cinquanta in un ambiente pastorale, col sogno di diventare un apprezzato e riconosciuto pittore...

CRUCIFIXION

Regia: Xavier Gens; Genere: Thriller, horror; Cast principale: Sophie Cookson, Corneliu Ulici, Ada Lupu, Brittany Ashworth, Catalin Babliuc, Mathew Zajac, Iván González, Ozana Oancea, Javier Botet, Jeff Rawle, Florian Voicu, Radu Banzaru; Data di uscita: 14 febbraio.



Breve sinossi: Padre Dimitru e alcune suore compiono un esorcismo estremo su suor Adelina, credendola posseduta da forze oscure. Dopo la morte della giovane suora, un’investigatrice cerca di far chiarezza sull’accaduto...

LA PARANZA DEI BAMBINI

Regia: Claudio Giovannesi; Genere: Drammatico; Cast principale: Francesco Di Napoli, Ar Tem, Alfredo Turitto, Ciro Pellecchia, Ciro Vecchione, Mattia Piano Del Balzo, Viviana Aprea, Pasquale Marotta, Carmine Pizzo, Luca Nacarlo, Renato Carpentieri; Data di uscita: 13 febbraio.



Breve sinossi: Napoli, Rione Sanità: sei giovani battono le strade del quartiere popolare partenopeo, con la speranza di realizzare i loro sogni di una vita agiata. Ma le loro azioni li conduranno verso il ciglio dell’abisso...

LA VITA IN UN ATTIMO

Regia: Dan Fogleman; Genere: Drammatico; Cast principale: Oscar Isaac, Olivia Wilde, Olivia Cooke, Samuel L. Jackson, Mandy Patinkin, Antonio Banderas, Annette Bening, Laia Costa, Alex Monner, Fernanda Andrade, Jean Smart, Jake Robinson, Sergio Peris-Mencheta, Lorenza Izzo; Data di uscita: 14 febbraio.



Breve sinossi: La storia d’amore tra Will e Abby non é come tutte le altre: i due innamorati condivideranno le loro vite con una manciata di personaggi che, uno per uno, arricchiranno le loro esistenze...

MAMMA+MAMMA

Regia: Karole Di Tommaso; Genere: Drammatico; Cast principale: Linda Caridi, Maria Roveran, Andrea Tagliaferri, Silvia Gallerano, Stefano Sabelli, Anna Bellato, Sanjay Kansa Banik; Data di uscita: 14 febbraio.



Breve sinossi: Karole e Ali: due giovane donne alle prese con le conturbanti difficoltà dell’amore. Le loro vite sono destinate a intrecciarsi, a mutare, ad abbandonarsi al desiderio incontenibile di diventare mamme...

OGNUNO HA DIRITTO AD AMARE – TOUCH ME NOT

Regia: Adina Pintille; Genere: Drammatico; Cast principale: Laura Benson, Tómas Lemarquis, Christian Bayerlein, Grit Uhlemann, Adina Pintilie, Hanna Hofmann; Data di uscita: 14 febbraio.



Breve sinossi: Laura, Tomas e Christian non possono più governare il desiderio di amare ed essere amati. Ma questi tre personaggi devono lottare e superare paure e impedimenti, forse per loro insormontabili...

REX – UN CUCCIOLO A PALAZZO

Regia: Ben Stassen; Genere: Animazione, commedia, avventura; Data di uscita: 14 febbraio.



Breve sinossi: Rex é il cucciolo preferito della regina Elisabetta II. La bestiola vive nel lusso e si permette di tutto, ma il suo carattere arrogante e spregiudicato comprometterà la serenità diplomatica di Buckingham Palace...

UN VALZER TRA GLI SCAFFALI

Regia: Thomas Stuberi; Genere: Drammatico; Cast principale: Franz Rogowski, Sandra Hüller, Peter Kurth, Henning Peker, Matthias Brenner, Gerdy Zint, Michael Specht; Data di uscita: 14 febbraio.



Breve sinossi: Germania Est: Christian e Marion vivono una quotidianità monotona e grigia. L’incontro tra i due accenderà i riflettori su una condizione umana anonima, ma destinata a fiorire...

UN’AVVENTURA

Regia: Marco Danieli; Genere: Drammatico, musicale; Cast principale: Michele Riondino, Laura Chiatti, Valeria Bilello, Thomas Trabacchi; Data di uscita: 14 febbraio.



Breve sinossi: Di ritorno al suo paesino natale, la ribelle e travolgente Francesca non é la ragazza che tutti ricordano. Specialmente Matteo, suo vicino di casa, da sempre innomarto di lei...