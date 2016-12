Uscite al cinema, 13-15 dicembre 2016

Nove pellicole in uscita dal 13 al 15 dicembre, tra le quali: l’attesissimo spin-off Rogue One sull’universo di Star Wars; le avventure del giovane Jack e dei residenti della casa di Miss Peregrine nel nuovo film di Tim Burton; la nascita di una nazione (quella dell’America libera dalla schiavitù) secondo Nate Parker; un racconto di Francesco Patierno della Napoli schiacciata dalla Seconda Guerra Mondiale; ben tre cine-panettoni, con Aldo, Giovanni e Giacomo, a Lillo & Greg e Cristian De Sica!

AQUARIUS

Regia: Kleber Mendonça Filho; Genere: Drammatico; Cast principale: Sonia Braga, Irandhir Santos, Maeve Jinkings, Carla Ribas, Julia Bernat; Data di uscita: 15 dicembre.



Breve sinossi: Clara è un ex critico musicale che vive nel suo appartamento situato nel palazzo Aquarius, una costruzione risalente agli anni Quaranta. Una potente impresa immobiliare vuole acquistare tutto il palazzo, ma Clara non intende separarsi dalla sua abitazione, parte fondamentale della sua individualità.

FUGA DA REUMA PARK

Regia: Aldo, Giovanni, Giacomo, Morgan Bertacca; Genere: Commedia; Cast principale: Aldo, Giovanni, Giacomo, Silvana Fallisi, Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Carlotta Natoli; Data di uscita: 15 dicembre.



Breve sinossi: Aldo, Giovanni e Giacomo si ritrovano dopo venti anni, alla vigilia di Natale: invecchiati e più stravaganti che mai, i tre nonnetti vengono abbandonati a Reuma Park, un ex parco divertimenti allestito come un ospizio. Ma, nonostante l’età, i tre amici hanno tutta l’intenzione di evadere e riabbracciare la libertà!

LA PRIMAVERA DI CHRISTINE

Regia: Mirjam Unger; Genere: Drammatico; Cast principale: Zita Gaier, Ursula Strauss, Gerald Votava, Paula Brunner; Data di uscita: 13 dicembre.



Breve sinossi: La difficile vita della piccola Christine di nove anni che, tormentata dalle mostruosità della Seconda Guerra Mondiale, trova rifugio con la sua famiglia a Vienna.

MISS PEREGRINE – LA CASA DEI RAGAZZI SPECIALI

Regia: Tim Burton; Genere: Fantastico; Cast principale: Eva Green, Asa Butterfield, Samuel L. Jackson, Ella Purnell, Chris O’Dowd, Allison Janney, Terence Stamp, Judi Dench; Data di uscita: 15 dicembre.



Breve sinossi: Il giovane Jake raggiunge un posto molto speciale che gli ha indicato suo nonno: si tratta della casa-famiglia di Miss Peregrine. Qui, Jake fa la conoscenza di un gruppo di ragazzi davvero singolari e dell’esistenza di un mondo che non avrebbe mai neppure immaginato di conoscere.

NAPLES ‘44

Regia: Francesco Patierno; Genere: Documentario, biografico; Cast principale: Benedict Cumberbatch, Adriano Giannini; Data di uscita: 15 dicembre.



Breve sinossi: In piena Seconda Guerra Mondiale, un giovane ufficiale inglese di nome Norman Lewis giunse a Napoli. Quasi schiacciato dalle pressioni del conflitto, Lewis fu travolto da una marea di emozioni nel conoscere la cultura e le mille sfaccettature di un micro-mondo a lui estraneo, ma pregno di umanità e dolore.

NATALE A LONDRA – DIO SALVI LA REGINA

Regia: Volfango De Biasi; Genere: Commedia; Cast principale: Lillo, Greg, Nino Frassica, Paolo Ruffini, Uccio De Santis, Monica Lima, Enzo Iuppariello, Eleonora Giovanardi, Ninetto Davoli, Enrico Guarneri, Vincent Riotta; Data di uscita: 15 dicembre.



Breve sinossi: Natale è un periodo dell’anno magico e può succedere di tutto. Anche che due fratelli buoni a nulla decidano di rapire i cani della regina, scatenando un susseguirsi di imbarazzi, situazioni paradossali e tanta isteria!

POVERI MA RICCHI

Regia: Fausto Brizzi; Genere: Commedia; Cast principale: Christian De Sica, Enrico Brignano, Lucia Ocone, Anna Mazzamauro, Lodovica Comello; Data di uscita: 15 dicembre.



Breve sinossi: La famiglia Tucci, residente in un piccolo paesino del Lazio, semplice nei modi e dal basso profilo culturale, si arricchisce all’improvviso vincendo cento milioni di euro alla lotteria. Un’occasione irripetibile di cambiare vita e iniziare a godere del lusso che prima non potevano permettersi. Il primo passo sarà partire alla volta di Milano...

ROGUE ONE – A STAR WARS STORY

Regia: Gareth Edwards; Genere: Fantastico; Cast principale: Felicity Jones, Diego Luna, Mads Mikkelsen, Alan Tudyk, Ben Mendelsohn, Forest Whitaker, Donnie Yen, Jonathan Aris, Riz Ahmed, Genevieve O’Reilly, Jimmy Smits; Data di uscita: 15 dicembre.

_ Breve sinossi: Un gruppo di ribelli architetta un’operazione segreta per sottrarre all’Impero i progetti di una nuova e letale arma di distruzione di massa: la Morte Nera!

THE BIRTH OF A NATION

Regia: Nate Parker; Genere: Storico, biografico; Cast principale: Nate Parker, Armie Hammer, Aja Naomi King, Jackie Earle Haley, Gabrielle Union; Data di uscita: 14 dicembre.

_ Breve sinossi: Virginia, 1831: Nat Turner è uno schiavo nelle piantagioni di cotone che, grazie a un modesto livello di istruzione, canalizzato per divenire un predicatore, guida verso la ribellione e la libertà i suoi fratelli neri sfruttati dai proprietari terrieri del Sud.