Uscite al cinema, 13-16 novembre 2017

Tra il 13 e il 16 novembre ci sono ben dodici nuovi titoli che vi aspettano in sala, tra i quali: l’attesissimo kolossal supereroistico sulla Justice League di casa DC Comics; un documentario sull’inesauribile verve artistica del maestro Hayaho Miyazaki; un racconto nero in piena Seconda Guerra Mondiale con protagonisti Jessica Chastain e Daniel Brühl; un meló a forti tinte drammatiche con protagonisti Andrew Garfield e Claire Foy; almeno due interessanti opere di genere italiane!

AGADAH

Regia: Alberto Rondalli; Genere: Avventura, fantasy; Cast principale: Pilar López de Ayala, Nahuel Pérez Biscayart, Jordi Mollà, Caterina Murino, Alessandro Haber, Umberto Orsini, Alessio Boni, Valentina Cervi, Ivan Franek, Marco Foschi, Flavio Bucci; Data di uscita: 16 novembre.



Breve sinossi: All’indomani della battaglia di Bitonto, che consegnó il Regno di Napoli nelle mani di Carlo di Borbone, Alfonso di Van Worden, giovane ufficiale al servizio del re, riceve l’ordine di raggiungere il proprio distaccamento. Intraprenderá un viaggio in bilico tra sogno e realtá, attraverso paesaggi fatati e incantevoli, incrociando il cammino di intrepidi viaggiatori, squallidi individui e presenze sovrannaturali...

I’M – INFINITA COME LO SPAZIO

Regia: Anne Riitta Ciccone; Genere: Drammatico; Cast principale: Barbora Bobulova, Guglielmo Scilla, Julia Jentsch, Piotr Adamczyk, Mathilde Bundschuh; Data di uscita: 16 novembre.



Breve sinossi: Jessica é una liceale diciassettenne oppressa da una realtá in cui non riesce a trovare quella serenitá che tanto desidera. Ma Jessica possiede un dono: quello di evocare le proprie fantasie semplicemente disegnandole...

JUSTICE LEAGUE

Regia: Joss Whedon, Zack Snyder; Genere: Cinecomics, azione; Cast principale: Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Amber Heard, Amy Adams, Jason Momoa, Ezra Miller, Ray Fisher, Connie Nielsen, Diane Lane, Kiersey Clemons, Billy Crudup, J.K. Simmons, Ciarán Hinds, Jeremy Irons, Jesse Eisenberg; Data di uscita: 16 novembre.



Breve sinossi: Dopo la morte di Superman il mondo sta per collidere contro una nuova minaccia. Bruce Wayne/Batman ne é consapevole, cosí come sa che per fronteggiare il nuovo avversario, dovrá chiedere l’aiuto di altri eroi. Cosí nasce la Justice League!

LA CASA DI FAMIGLIA

Regia: Augusto Fornari; Genere: Commedia; Cast principale: Lino Guanciale, Matilde Gioli, Libero De Rienzo, Luigi Diberti, Stefano Fresi, Michele Venitucci, Tony Fornari, Nicoletta Romanoff; Data di uscita: 16 novembre.



Breve sinossi: Alex é sul lastrico. Disperato, chiede ai suoi tre fratelli Fanny, Oreste e Giacinto un prestito. Questi decidono di vendere la casa di famiglia, considerata la situazione del padre, in coma da diverso tempo. Ma proprio il giorno seguente alla vendita dell’immobile, il genitore si risveglia!

LA SIGNORA DELLO ZOO DI VARSAVIA

Regia: Niki Caro; Genere: Drammatico; Cast principale: Jessica Chastain, Daniel Brühl, Johan Heldenbergh, Iddo Goldberg, Shira Haas, Michael McElhatton, Marta Issová, Goran Kostic, Arnost Goldflam, Martin Hofmann; Data di uscita: 16 novembre.



Breve sinossi: Varsavia, 1939. Le truppe naziste bombardano la capitale polacca. Il guardiano dello zoo cittadino e sua moglie, disperati ma impietositi dallo scenario bellico, decidono di nascondere all’interno della struttura, ormai ridotta a un rudere, diversi ebrei in pericolo di vita...

LEZIONI DI PITTURA

Regia: Pablo Perelman; Genere: Drammatico; Cast principale: Daniel Gimenez Cacho, Veronica Sánchez, Catalina Saavedra, Juan José Susacassa; Data di uscita: 16 novembre. _

Breve sinossi: Augusto é un giovane ragazzo di campagna con un talento innato per la musica, in special modo per il violino. Verrá accolto dal farmacista Aguir, amante dell’arte, che gli insegnerá a sviluppare il suo talento. Ma per Augusto non sará impresa facile...

NEVER ENDING MAN – HAYAO MIYAZAKI

Regia: Kaku Arakawa; Genere: Documentario, biografico; Data di uscita: 14 novembre.



Breve sinossi: Nel settembre 2013 il maestro Hayao Miyazaki annuncia il ritiro dal mondo dell’animazione cinematografica. Ma il suo inesauribile genio creativo lo spingerá a tornare sui suoi passi...Un documentario che ripercorre la vita professionale e le metodologie di lavoro del piú grande autore di lungometraggi d’animazione vivente.

OGNI TUO RESPIRO

Regia: Andy Serkis; Genere: Drammatico, meló; Cast principale: Andrew Garfield, Claire Foy, Diana Rigg, Miranda Raison, Dean-Charles Chapman, Tom Hollander, Hugh Bonneville, Ed Speleers, Ben Lloyd-Hughes, Roger Ashton-Griffiths, James Wilby, Camilla Rutherford; Data di uscita: 16 novembre.



Breve sinossi: Il brillante e avventuroso Robert Cavendish, di ritorno da un viaggio in Kenya, si ammala di poliomelite. La malattia lo costringe a un ricovero forzato, soffocando il suo spirito e la sua voglia d’avvenutra. Ma grazie alla moglie Diana, Robert riesce a ritrovare l’entusiasmo perduto, impegnandosi anima e corpo in una nuova missione a sostegno dei diritti degli invalidi.

PIPÍ, PUPÚ, ROSMARINA in IL MISTERO DELLE NOTE RAPITE

Regia: Enzo D’Aló; Genere: Animazione, avventura; Cast principale: Giancarlo Giannini, Francesco Pannofino (voci); Data di uscita: 16 novembre.



Breve sinossi: La partitura musicale per l’attesissima festa di Ferragosto é stata rubata. Toccherá ai tre coraggiosi amici Pipí, Pupú e Rosmarina scoprire l’identitá del colpevole e recuperare le note rapite!

THE BIG SICK

Regia: Micheal Showalter; Genere: Commedia; Cast principale: Kumail Nanjiani, Zoe Kazan, Holly Hunter, Ray Romano, Vella Lovell; Data di uscita: 16 novembre.



Breve sinossi: Durante uno dei suoi consueti spettacoli di cabaret, il giovane comico indiano Kumail nota tra il pubblico l’incantevole Emily e ne rimane colpito. I due iniziano a conoscersi, si piacciono e sboccia l’amore. Ma a metter loro i bastoni tra le ruote ci penseranno le rispettive famiglie: quella di Kuamil eccessivamente tradizionalista, quella di Emily cinica e integralista.

THE BROKEN KEY

Regia: Louis Nero; Genere: Thriller; Cast principale: Christopher Lambert, Rutger Hauer, Geraldine Chaplin, Michael Madsen, Franco Nero, Maria de Medeiros, Kabir Bedi, Marc Fiorini, Andrea Cocco, Marco Deambrogio, Walter Lippa, Diana Dell’Erba; Data di uscita: 16 novembre.



Breve sinossi: Arthur J. Adams é uno studioso che, giunto in un’Italia oscura, nella quale la carta é un bene primario e raro e le biblioteche sono luoghi accessibili solo a pochi eletti, deve indagare su una serie di enigmatici omicidi perpetrari da una setta dalle insondabili intenzioni...

THE PARIS OPERA

Regia: Jean-Stéphane Bron; Genere: Documentario; Data di uscita: 13 novembre.



Breve sinossi: Parigi, 2015: il direttore artistico dell’Opéra di Parigi Stéphane Lissner indice una conferenza stampa per presentare l’apertura della stagione, ma uno sciopero degli artisti e impensabili contrattempi complicheranno la gestione dell’organizzazione degli spettacoli. Mentre dietro le quinte...