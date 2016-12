Uscite al cinema, 13-17 aprile 2016

Un mare di pellicole in uscita tra il 13 e il 17 aprile: attesa per il nuovo adattamento in stop-motion del celebre capolavoro Il libro della giungla di Kipling; il ritorno di Kevin Costner in un thriller dai risvolti fantascientifici; adrenalina pura nel primo film girato completamente in prima persona; la nuova commedia del guru della risata Noah Baumbach; e un Robert De Niro scatenato e pronto a tutto per di divertirsi!

CRIMINAL

Regia: Ariel Vromen; Genere: Thriller, azione; Cast principale: Kevin Costner, Gary Oldman,Tommy Lee Jones, Alice Eve, Ryan Reynolds,Gal Gadot, Antje Traue, Michael Pitt, Scott Adkins, Doug Cockle, Robert Davi; Data di uscita: 13 aprile.



Breve sinossi: L’agente della CIA Bill Pope è morto e ha portato con sè nella tomba la chiave per salvare il mondo da un imminente attacco terroristico. Toccherà al dottor Franks recuperare le informazioni custodite dalla coscienza di Pope, grazie a un esperimento dai contorni sovrannaturali...

FIORE DEL DESERTO

Regia: Sherry Hormann; Genere: Biografico; Cast principale: Liya Kebede, Sally Hawkins, Timothy Spall; Data di uscita: 14 aprile.



Breve sinossi: Il film racconta la vera storia di Waris Dirie, ragazza determinata, nata tra le dune del deserto africano, destinata a calcare le passerelle dell’alta moda.

HARDCORE!

Regia: Ilya Naishuller; Genere: Azione; Cast principale: Haley Bennett, Sharlto Copley,Danila Kozlovsky, Will Stewart, Ilya Naishuller, Johnny Vegas; Data di uscita: 13 aprile.



Breve sinossi: Un uomo si sveglia. Non sa dove si trova, nè con chi ha a che fare. Viene colpito. Sua moglie rapita. C’è un losco capo di una gang di mercenari che vuole ucciderlo. Tutti, a dire il vero, vogliono ucciderlo? Non c’è tempo per riflette: bisogna sopravvivere!

IL BAMBINO DI VETRO

Regia: Federico Cruciani; Genere: Drammatico; Cast principale: Paolo Briguglia, Vincenzo Ragusa,Chiara Muscato, Claudio Collovà, Fabrizio Romano, Maziar Firouzi; Data di uscita: 14 aprile.



Breve sinossi: Giovanni è un ragazzino che, incuriosito dalle vicende nascoste vissute dalla propria famiglia, inizia a distinguere il male dal bene. La vita per le strade di Palermo non è semplice come i propri genitori vogliono fargli credere e Giovanni sarà costretto a crescere in un ambiente più torbido di quanto avrebbe mai potuto immaginare...

IL LIBRO DELLA GIUNGLA

Regia: Jon Favreau; Genere: Animazione, fantastico, avventura; Cast principale: Toni Servillo, Giovanna Mezzogiorno, Neri Marcorè, Violante Placido,Giancarlo Magalli, Neel Sethi, Scarlett Johansson, Bill Murray, Lupita Nyong’o, Idris Elba, Ben Kingsley, Christopher Walken,Giancarlo Esposito; Data di uscita: 14 aprile.



Breve sinossi: Riadattamento a colpi di CGI del celebre romanzo scritto da Rudyard Kipling. Mowgli è un orfanello cresciuto nel cuore della foresta dalla pantera Bageera e da un branco di lupi. Ma la perfida tigre Shere Khan non tollera la presenza di un umano nel suo habitat e farà di tutto per uccidere il giovane e coraggioso Mowgli.

LES SOUVENIRS

Regia: Jean-Paul Rouve; Genere: Commedia; Cast principale: Annie Cordy, Michel Blanc, Chantal Lauby, Mathieu Spinosi, William Lebghil,Audrey Lamy, Flore Bonaventura, Jean-Paul Rouve, Jacques Boudet; Data di uscita: 14 aprile.



Breve sinossi: Romain ha 23 anni e sogna di diventare uno scrittore. Un giorno, suo padre lo informa che sua nonna, ospite in una casa di riposo, è fuggita e non si sa dove sia andata. Romain decide, così, di partire alla ricerca dell’amata nonna...

L’UNIVERSALE

Regia: Federico Micali; Genere: Commedia; Cast principale: Francesco Turbanti, Matilda Lutz,Robin Mugnaini, Claudio Bigagli, Paolo Hendel, Maurizio Lombardi, Anna Meacci; Data di uscita: 14 aprile.



Breve sinossi: Tommaso è il figlio del proiezionista de L’Universale, storico cinema di Firenze. Assieme ai suoi amici e alla compagnia del pubblico in sala, il film ripercorre gli inizi degli anni Settanta, in un viaggio romantico tra cinema, musica, costumi e sogni di un futuro eccitante.

MISTRESS AMERICA

Regia: Noah Baumbach; Genere: Commedia; Cast principale: Greta Gerwig, Lola Kirke, Michael Chernus, Cindy Cheung, Joel Garland, Shana Dowdeswell; Data di uscita: 14 aprile.



Breve sinossi: Tracy è un’universitaria che non riesce a far decollare la sua vita scolastica, nè riuscire ad apprezzare la vita solitaria a New York. Ma quando conosce la futura sorellastra Brooke, la vita di Tracy finirà con l’assumere una piega del tutto diversa e imprevista...

MONTEDORO

Regia: Antonello Faretta; Genere: Drammatico; Cast principale: Joe Capalbo, Pia Marie Mann,Luciana Paolicelli, Caterina Pontrandolfo,Domenico Brancale, Anna Di Dio; Data di uscita: 15 aprile.



Breve sinossi: Pia Marie è un’attrice che vive in America. Un giorno decide di partire per raggiungere Montedoro, suo paese natio, sperduto nel sud dell’Italia, con l’intento di conoscere sua madre. Ma una volta arrivata, quel che trova non è esattamente ciò che si aspettava...

NEMICHE PER LA PELLE

Regia: Luca Lucini; Genere: Commedia; Cast principale: Margherita Buy, Claudia Gerini,Giampaolo Morelli, Paolo Calabresi, Andrea Bosca, Pia Engleberth, Lucia Ragni, Gigio Morra, Federica Fracassi; Data di uscita: 14 aprile.



Breve sinossi: Lucia e Fabiola sono nemiche da anni: hanno trascorso parte delle loro vite contendendosi l’amore di Paolo. Ma quando Paolo muore, lascia in eredità alle due donne suo figlio, il piccolo Paolo Jr., avuto non si sa con quale altra donna. Basterà l’innocente Paolo Jr. a far andare d’amore e d’accordo le due donne?

NESSUNO MI TROVERA’

Regia: Egidio Eronico; Genere: Documentario; Data di uscita: 15 aprile.



Breve sinossi: Il film di Eronico indaga a fondo nella scomparsa del fisico e brillante matematico Ettore Majorana, scomparso misteriosamente il 25 marzo 1938, all’eta di 31 anni.

NONNO SCATENATO

Regia: Dan Mazer; Genere: Commedia; Cast principale: Robert De Niro, Zac Efron, Zoey Deutch, Julianne Hough, Aubrey Plaza,Dermot Mulroney, Adam Pally, Jason Mantzoukas, Mo Collins, Brandon Mychal Smith; Data di uscita: 13 aprile.



Breve sinossi: Jason, giovane ed educato avvocato, in procinto di sposarsi, accompagna suo nonno Dick, appena rimasto vedovo, a Daytona, per le vacanze di primavera. Jason finirà per scoprire il lato più scapestrato e inaffidabile di suo nonno, desideroso di divertirsi ancora una volta, nonostante l’età.

SENZA LASCIARE TRACCIA

Regia: Gianclaudio Cappai; Genere: Drammatico; Cast principale: Michele Riondino, Valentina Cervi,Vitaliano Trevisan, Elena Radonicich, Stefano Scherini, Giordano De Plano, Achille Brugnini, Luciano Curreli; Data di uscita: 14 aprile.



Breve sinossi: Bruno è malato. Ma oltre alla malattia del corpo, deve sconfiggere un male costruito con incubi e ricordi di un passato orribile, che non ha mai rivelato a nessuno. Quando farà ritorno sul luogo dal quale nacque il dolore che alberga nel suo cuore, Bruno dovrà agire con coraggio e determinazione per riuscire a non perdere se stesso.

THE IDOL

Regia: Hany Abu-Assad; Genere: Drammatico, musicale; Cast principale: Qais Atallah, Hiba Atallah, Tawfeek Barhom, Ahmed Qassim; Data di uscita: 14 aprile.



Breve sinossi: Mohammed Assaf e sua sorella Nour vivono a Gaza, terra martoriata dalla guerra. Nonostante tutto, i due fratelli amano il loro paese natale e vivono con un piccolo gruppetto di amici tra sogni di successo e speranza che la loro piccola band, un giorno, possa sbocciare e renderli famosi.

UN’ESTATE IN PROVENZA

Regia: Rose Bosch; Genere: Commedia; Cast principale: Jean Reno, Anna Galiena, Aure Atika, Jean-Michel Noirey, Charlotte de Turckheim; Data di uscita: 13 aprile.



Breve sinossi: Lea, Adrien e il fratellino Théo partono per le vacanze estive verso la campagna provenzale, ospiti dei nonni. Il rapporto tra loro e il nonno Paul, burbero agricoltore in lite con la famiglia, parte da subito con il piede sbagliato, ma la magia della Provenza, unita all’animo innocente dei tra fratelli, riusciranno a mitigare il carattere di Paul e a rendere la loro estate un’esperienza indimenticabile.