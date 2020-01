Uscite al cinema, 13-19 gennaio 2019

Sono otto i nuovi titoli in uscita tra il 13 e il 19 gennaio, tra cui: il nuovo film diretto da Clint Eastwood, sulle vicende dell’aspirante poliziotto Richard Jewel, con protagonisti Sam Rockwell, Olivia Wilde, Jon Hamm, Kathy Bates e Paul Walter Hauser; il nuovo documentario-inchiesta diretto da Werner Herzog, che incontra e intervista Mikhail Gorbaciov; la brillante commedia di Taika Waititi, incentrata sulle avventure di un bambino nazista con un amico immaginario molto particolare; l’acclamato horror glaciale, diretto da Severin Fiala e Veronika Franz.

LEONARDO. LE OPERE

Regia: Phil Grabsky; Genere: Documentario; Data di uscita: 13-14-15 gennaio.



Breve sinossi: Un documentario che prova ad analizzare e carpire i segreti e le mille sfaccettature delle immortali opere di Leonardo Da Vinci...

SHOW ME THE PICTURE: THE STORY OF JIM MARSHALL

Regia: Alfred George Bailey; Genere: Documentario, biografico; Data di uscita: 14 gennaio.



Breve sinossi: Un viaggio alla scoperta della vita privata e professionale di Jim Marshall, il fotografo delle rockstar: dai Rolling Stones, a Jimi Hendrix, da Johnny Cash a John Coltrane, in moltissimi e famosissimi sono stati catturati dall’obbiettivo di Marshall, contribuendo a elevarne fama e pensiero artistico...

JOJO RABBIT

Regia: Taika Waititi; Genere: Commedia; Cast principale: Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Taika Waititi, Scarlett Johansson, Sam Rockwell, Rebel Wilson, Alfie Allen, Stephen Merchant; Data di uscita: 16 gennaio.



Breve sinossi: Germania, 1944: Jojo é un bambino di dieci anni appartenente alla fazione della Gioventù Hitleriana. Trascorre il suo tempo per la formazione in un campo di addestramento e gli fa compagnia un amico immaginario molto particolare: una versione caricaturale di Adolf Hitler...

MARCO POLO

Regia: Duccio Chiarini; Genere: Documentario; Data di uscita: 16 gennaio.



Breve sinossi: Appena fuori Firenze, si trova l’istituto Tecnico per il Turismo “Marco Polo”, un posto che per studenti e insegnanti é molto di più di una semplice scuola...

RICHARD JEWELL

Regia: Clint Eastwood; Genere: Drammatico, biografico; Cast principale: Sam Rockwell, Olivia Wilde, Jon Hamm, Kathy Bates, Paul Walter Hauser, Nina Arianda, Ian Gomez, Deja Dee, Wayne Duvall, Mike Pniewski, Mitchell Hoog, Niko Nicotera, Billy Slaughter, Dylan Kussman; Data di uscita: 16 gennaio.



Breve sinossi: Atlanta, 1996: durante i giochi olimpici, l’aspirante poliziotto Richard Jewell scova un ordigno pronto a esplodere, salvando così la vita a centinaia di innocenti. Ma ben presto, l’uomo verrà etichettato da eroe a minaccia...

THE LODGE

Regia: Severin Fiala, Veronika Franz; Genere: Horror; Cast principale: Riley Keough, Richard Armitage, Alicia Silverstone, Jack Martell, Rebecca Faulkenberry, Lia McHugh, Danny Keough, Katelyn Wells, Lola Reid; Data di uscita: 16 gennaio.



Breve sinossi: Due fratelli orfani di madre suicida sono costretti a trascorrere le vacanze invernali in una baita isolata, in compagnia della nuova compagna del padre, con la quale non hanno un rapporto di certo idilliaco. E una furoisa tormenta contribuirà a peggiorare la situazione...

ME CONTRO TE IL FILM – LA VENDETTA DEL SIGNOR S

Regia: Gianluca Leuzzi; Genere: Commedia; Cast principale: Luigi Calagna, Sofia Scalia; Data di uscita: 17 gennaio.



Breve sinossi: I due youtuber Sofi e Luì devono fronteggiare ancora una volta il loro acerrimo rivale: il Signor S...

HERZOG INCONTRA GORBACIOV

Regia: Werner Herzog, Andre Singer; Genere: Documentario; Data di uscita: 19-20-21-22 gennaio.



Breve sinossi: Werner Herzog incontra e intervista l’ultimo presidente dell’Unione Sovietica Mikhail Gorbaciov...