Uscite al cinema, 13-19 luglio 2016

Solo cinque nuove pellicole vi attendono in sala a partire dal 13 luglio: l’adattamento di Cell, celebre romanzo post-apocalittico a firma Stephen King; una nuova versione della leggenda di Tarzan; un coinvolgente action-thriller con protagonista Idris Elba; il film sul panda che starnutisce, star del web, adatto a tutta la famiglia!

BASTILLE DAY – IL COLPO DEL SECOLO

Regia: James Watkins; Genere: Azione, thriller; Cast principale: Idris Elba, Richard Madden, Kelly Reilly, Charlotte Le Bon; Data di uscita: 13 luglio.



Breve sinossi: Azione e colpi di scena per una coppia di eroi (un ladro dal grande talento e uno scorbutico agente della CIA), alle prese con un’associazione criminale intenzionata a svaligiare la Banca di Francia! Una missione esplosiva contro il tempo per salvare una nazione!

CELL

Regia: Tod Williams; Genere: Horror; Cast principale: Samuel L. Jackson, John Cusack,Isabelle Fuhrman, Stacy Keach, Lloyd Kaufman, Catherine Dyer; Data di uscita: 13 luglio.



Breve sinossi: A Boston, in un preciso momento di un certo giorno, un impulso dall’origine sconosciuta colpisce tutti coloro che stanno utilizzando un apparecchio cellulare: in quel preciso istante, ogni uomo regredisce a uno stato intellettualmente primitivo e selvaggio. E’ l’inizio della fine...

SNEEZING BABY PANDA

Regia: Lesley Hammond, Jenny Walsh; Genere: Commedia; Data di uscita: 14 luglio.



Breve sinossi: Marnie Tyler è una zoologa che, dopo essere venuta a conoscenza della fama di cui gode un video su Youtube diventato virale, in cui un panda viene ripreso mentre starnutisce per sensibilizzare la popolazione mondiale sulle condizioni non idilliache di uno zoo, decide di partire per la Cina alla ricerca dell’animale...

THE LEGEND OF TARZAN

Regia: David Yates; Genere: Avventura; Cast principale: Alexander Skarsgård, Margot Robbie, Samuel L. Jackson, Christoph Waltz,Ella Purnell, Djimon Hounsou, John Hurt; Data di uscita: 14 luglio.



Breve sinossi: Nuova rivisitazione dell’immortale creazione di Edgar Rice Burroughs. Un’avventura tra terre selvagge e civiltà moderna, amore e odio, incontaminazione e colonialismo. Un classico riproposto dalla Warner Bros.

UNA SPIA E MEZZO

Regia: Rawson Marshall Thurber; Genere: Azione, commedia; Cast principale: Dwayne Johnson, Kevin Hart, Ike Barinholtz, Aaron Paul, Amy Ryan, Megan Park, Ryan Hansen, Danielle Nicolet; Data di uscita: 14 luglio.



Breve sinossi: Un agente della CIA chiede aiuto a un ex compagno di scuola per risolvere una missione nient’affatto semplice. Una coppia di agenti eccezionale, considerato il passato dei due: il primo perennemente vittima di atti di bullismo, il secondo, ormai diventato un semplice operaio, è stato un’icona (nel bene e nel male) dei trascorsi fasti scolastici!