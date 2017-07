Uscite al cinema, 13 luglio 2017

Quattro nuovi film in uscita il 13 luglio: il nuovo capitolo della saga sulle scimmie evolute, capitanate dal coraggioso Caesar, pronte alla guerra con l’esercito degli uomini; azione e cruda comicitá con il terzetto di criminali incalliti guidato da Nicolas Cage e Willem Dafoe; un thriller con protagonista Antonio Banderas nei panni di uno scrittore osteggiato da un senzatetto; un horror adolescenziale, con protagonista la giovane Claire e il suo carillon magico in grado di esaudire qualunque desiderio.

BLACK BUTTERFLY

Regia: Brian Goddman; Genere: Thriller; Cast principale: Jonathan Rhys Meyers, Piper Perabo, Antonio Banderas, Abel Ferrara, Nicholas Aaron, Vincent Riotta, Nathalie Rapti Gomez, Katie Mcgovern, Randall Paul, Charles Gaines; Data di uscita: 13 luglio. _ _ Breve sinossi: Paul é uno scrittore in crisi: dopo che la moglie lo ha lasciato, non riesce piú a ritrovare la verve artistica, ed é cosí costretto a vendere una sua proprietá. Durante una cena con l’agente immobiliare, l’uomo viene raggiunto da un camionista a cui aveva in precedenza tagliato la strada, desideroso di fargliela pagare con le maniere forti. Ma prima che la situazione degeneri, uno sconosciuto senzatetto interviene per sedare gli animi. Grato per avergli evitato grane, Paul invita l’uomo, Jack, a casa per la notte, offrendogli un riparo sicuro. Inizia tra i due un rapporto d’amicizia che, per Paul, costituirá lo spunto per un nuovo racconto...in attesa di tramutarsi in autentica ossessione!

CANE MANGIA CANE

Regia: Paul Schrader; Genere: Thriller, poliziesco; Cast principale: Nicolas Cage, Willem Dafoe, Christopher Matthew Cook, Louisa Krause, Paul Schrader, Magi Avila, Omar J. Dorsey, Reynaldo Gallegos, Louis Perez; Data di uscita: 13 luglio. _ _ Breve sinossi: Troy (dalla mente brillante), Diesel (sull’orlo della depressione) e Mad Dog (scriteriato pazzo omicida) sono tre criminali incalliti in procinto di progettare un ultimo colpo prima della “pensione”: rapire un bambino per conto di un signore della droga. Riusciranno nel loro intento, oppure la situazione sfuggirá loro di mano?

THE WAR – IL PIANETA DELLE SCIMMIE

Regia: Matt Reeves; Genere: Fantascienza, azione; Cast principale: Andy Serkis, Woody Harrelson, Judy Greer, Steve Zahn, Ty Olsson, Aleks Paunovic, Terry Notary, Sara Canning, Max Lloyd-Jones, Karin Konoval, Alessandro Juliani, Amiah Miller, Gabriel Chavarria, Michael Adamthwaite, Timothy Webber, James Pizzinato, Lauro Chartrand, Rhys Williams, Dean Redman, Charles Wickman; Data di uscita: 13 luglio. _ _ Breve sinossi: La guerra tra la fazione di scimmie evolute guidate da Caesar e l’esercito degli uomini sembra inevitabile: la pace é ormai un traguardo lontano, irragiungibile per colpa delle diverse linee di pensiero dei due schieramenti e nessuno dei comandanti sembra essere intenzionato a tornare sui propri passi. Ma la guerra é davvero la soluzione finale al conflitto ideologico tra le due razze?

WISH UPON

Regia: John R. Leonetti; Genere: Horror; Cast principale: Joey King, Sherilyn Fenn, Elisabeth Rohm, Ryan Phillippe, Shannon Purser, Sydney Park, Ki Hong Lee, Alice Lee, Raegan Revord; Data di uscita: 13 luglio. _ _ Breve sinossi: Claire é un’adolescente introversa, vittima di bullismo e soffocata dalle attenzioni che gli adulti le riservano. Un giorno entra in possesso di uno strano carillon dotato di magici poteri: l’oggetto é in grado di realizzare qualsiasi desiderio Claire voglia. Ma ció che sembra un rimedio per le brutture della vita, si trasformerá presto per Claire in uno strumento del male!