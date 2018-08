Uscite al cinema, 14-16 agosto 2018

Sono cinque le nuove uscite previste tra il 14 e il 16 agosto, tra cui: il secondo capitolo della saga Marvel, con protagonisti gli intrepidi Ant-Man e The Wasp; un survival-horror diretto da Daniele Misischia; uno sci-fi-action dai produttori di Stranger things e Arrival, con protagonisti dei ragazzi davvero speciali, che decidono di evadere da un campo di detenzione di massima sicurezza.

ANT-MAN AND THE WASP

Regia: Peyton Reed; Genere: Cine-comics, azione, commedia; Cast principale: Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Peña, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, Judy Greer, Laurence Fishburne, T.I., David Dastmalchian, Randall Park, Goran Kostic, Walton Goggins, Hannah John-Kamen, Bobby Cannavale, Abby Ryder Fortson ; Data di uscita: 14 agosto.



Breve sinossi: Indaffarato a trovare la giusta dimensione della sua vita come padre, Scott Lang viene richiamato dal professor Hank Phym per una nuova missione: fermare un criminale dai poteri davvero singolari che vuole impossessarsi di una pericolosa tecnologia. Ma Scott non sarà solo, perché troverà in Hope Van Dyne una preziosissima alleata!

CRAZY & RICH

Regia: Jon M. Chu; Genere: Commedia; Cast principale: Constance Wu, Gemma Chan, Henry Golding, Awkwafina, Ken Jeong, Jimmy O. Yang, Chris Pang, Sonoya Mizuno ; Data di uscita: 15 agosto.



Breve sinossi: Rachel accetta di accompagnare il suo fidanzato Nick a Singapore, per il matrimonio del suo migliore amico. Una volta arrivati, la ragazza viene a conoscenza di un aspetto davvero particolare dell’identità di Nick, che stravolgerà la vita dei due per sempre.

DARKEST MINDS

Regia: Jennifer Yuh; Genere: Fantascienza, thriller; Cast principale: Amandla Stenberg, Harris Dickinson, Mandy Moore, Gwendoline Christie, Golden Brooks, Wallace Langham, Mark O’Brien, Patrick Gibson, Catherine Dyer, Skylan Brooks, Bradley Whitford ; Data di uscita: 14 agosto.



Breve sinossi: L’America viene colpita da una misteriosa e mortale epidemia che uccide migliaia di bambini. Ruby é una dei pochi che riesce a salvarsi, ma la malattia altera il suo organismo, donandole dei poteri incontrollabili. Ce ne sono altri come lei, ma tutti vengono condotti e rinchiusi in un campo di detenzione di massima sicurezza. Ma questi giovani impauriti non volgiono essere rinchiusi per sempre....

MOST BEAUTIFUL ISLAND

Regia: Ana Asensio; Genere: Horror, drammatico; Cast principale: Ana Asensio, Natasha Romanova, David Little, Nicholas Tucci, Larry Fessenden, Caprice Benedetti ; Data di uscita: 16 agosto.



Breve sinossi: Luciana é arrivata da poco a New York, ma non ha soldi, ne un lavoro per poter tirare avanti. Un giorno riceve una proposta irrinunciabile, seppur enigmatica: per un compenso di duemila dollari, deve presentarsi a una festa privata, vestita in maniera elegante, durante la quale non potrà prestarsi ad alcun contatto fisico...

THE END? - L’INFERNO FUORI

Regia: Daniele Misischia; Genere: Horror, thriller, azione; Cast principale: Alessandro Roja, Carolina Crescentini, Claudio Camilli, Euridice Axen, Benedetta Cimatti, Bianca Friscelli, Roberto Scotto Pagliara ; Data di uscita: 14 agosto.



Breve sinossi: Claudio, giovane e cinico uomo d’affari, si reca a lavoro per un importante meeting aziendale. Per un apparente guasto rimane bloccato in ascensore...ma Claudio ancora non sa che fuori da quello stretto abitacolo, si sono aperte le porte dell’inferno!