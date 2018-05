Uscite al cinema, 14-17 maggio 2018

Sono undici i titoli in uscita tra il 14 e il 17 maggio, tra cui: il nuovo film di Matteo Garrone, ispirato dal famigerato caso de "il canaro"; la seconda venuta di Deadpool, il mercenario più chiacchierone e irriverente tra i supereroi; un intenso dramma sulla questione dell’identità di genere, diretto da Anahita Ghazvinizadeh; il documentario diretto dal figlio d’arte Jean-Michel Cousteau, in viaggio alla scoperta delle meraviglie degli oceani.

77 GIORNI

Regia: Hantang Zhao; Genere: Avventura; Cast principale: Hantang Zhao, Yiyan Jiang; Data di uscita: 15 maggio.



Breve sinossi: Yang Liusong é un uomo determinato con un ardito sogno nel cassetto: attraversare da est a ovest la regione disabitata del Qiang Tang, nel nord del Tibet, completamente da solo, in sella alla sua bicicletta. Una missione impossibile?

ABRACADABRA

Regia: Pablo Berger; Genere: Commedia, fantastico; Cast principale: Maribel Verdú, Antonio de la Torre, José Mota, José María Pou, Quim Gutiérrez, Priscilla Delgado, Saturnino García, Javivi, Julián Villagrán; Data di uscita: 17 maggio.



Breve sinossi: Carmen é sposata con Carlos, marito aggressivo e insensibile. Quando al ricevimento del matrimonio del cugino di Carmen, Carlos viene sottoposto per gioco a una seduta ipnotica, accade qualcosa di inaspettato...

DEADPOOL 2

Regia: David Leitch; Genere: Cine-comics, commedia, azione; Cast principale: Ryan Reynolds, Josh Brolin, Brianna Hildebrand, T.J. Miller, Zazie Beetz, Jack Kesy, Morena Baccarin, Bill Skarsgård, Shioli Kutsuna, Leslie Uggams, Terry Crews, Eddie Marsan, Andre Tricoteux, Julian Dennison, Stefan Kapicic, Lewis Tan, Karan Soni; Data di uscita: 15 maggio.



Breve sinossi: Per Deadpool, il mercenario più chiacchierone e sboccato di sempre, é tempo di rimettersi in gioco. E lo farà in grande stile, confrontandosi con l’inarrestabile Cable, mentre si adopererà per dar vita a un nuovo supergruppo di eroi: la X-Force!

DOGMAN

Regia: Matteo Garrone; Genere: Drammatico, noir; Cast principale: Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Nunzia Schiano, Adamo Dionisi, Francesco Acquaroli, Alida Calabria, Gianluca Gobbi; Data di uscita: 17 maggio.



Breve sinossi: Marcello é un uomo mite, buono, che gestisce una toletta per cani, la sua passione. L’uomo instaura un rapporto di finta amicizia con Simoncino, un ex pugile iroso e aggressivo, che lo spinge verso una brutta strada. Ma non basta, perché Simoncino opprime il povero Marcello, giorno dopo giorno, con la sua violenza fisica e verbale. Finché...

FAMIGLIA ALLARGATA

Regia: Emmanuel Gillibert; Genere: Commedia; Cast principale: Arnaud Ducret, Louise Bourgoin, Timéo Bolland, Saskia de Melo Dillais, Laurent Ferraro, Michaël Cohen, Colette Kraffe, Hervé Masquelier, Joana Preiss, Robert Plagnol; Data di uscita: 17 maggio.



Breve sinossi: Antoine, scapolo per scelta, condivide un appartamento con l’amico Thomas. Insieme, i due fanno baldoria tra feste e incontri e non sembrano avere intenzione di smetterla. Poi, Thomas é costretto a lasciare Parigi per tornare in America e al suo posto arriva Jeanne, bellissima e giovane. Eccitato dall’idea di condividere il suo appartamento con la nuova inquilina, Antoine non sa ancora che il destino ha in serbo un bel tiro mancino...

GIÙ LE MANI DALLE NOSTRE FIGLIE

Regia: Kay Cannon; Genere: Commedia; Cast principale: John Cena, Leslie Mann, Kathryn Newton, Graham Phillips, Ike Barinholtz, Ramona Young, Jake Picking, Sarayu Blue, Geraldine Viswanathan, Gideon Adlon; Data di uscita: 17 maggio.



Breve sinossi: Il ballo scolastico é alle porte. Tre genitori vengono a conoscenza della volontà delle rispettive figlie di perdere la verginità proprio la sera del grande evento. Così decidono di allearsi per impedire che ciò accada.

HAPPY WINTER

Regia: Giovanni Totaro; Genere: Documentario; Data di uscita: 14 maggio.



Breve sinossi: Andare al mare non é solo un modo per rilassarsi e scacciare il caldo e dallo stress giornaliero. Questo documentario racconta la vita di alcuni bagnanti sulla spiaggia di Mondello, alla ricerca di un modo per non lasciare che il proprio status quo appaia deturpato dalla crisi che morde il nostro Paese.

IL CODICE DEL BABBUINO

Regia: Davide Alfonsi, Denis Malagnino; Genere: Thriller, drammatico; Cast principale: Denis Malagnino, Tiberio Suma, Stefano Miconi Proietti, Marco Pocetta, Fabio Sperandio, Alessandra Ronzoni, Cristina Morar, Daniele Guerrini; Data di uscita: 17 maggio.



Breve sinossi: Denis é un padre minacciato dallo spettro della disoccupazione, che inizia a spacciare droga per riacquisatre una certa illusoria sicurezza. Ma un giorno scopre il cadavere di una donna nei pressi di un campo rom. Inizia la sua personale discesa verso l’inferno...

LE MERAVIGLIE DEL MARE

Regia: Jean-Michel Cousteau, Jean-Jacques Mantello; Genere: Documentario; Data di uscita: 17 maggio.



Breve sinossi: Jean-Michel, figlio del grande esploratore e cineasta Jacques Cousteau, parte per un viaggio alla scoperta delle meraviglie del mare, insieme ai suoi due figli. Dalle isole Fiji fin nel cuore delle Bahamas.

PARIGI A PIEDI NUDI

Regia: Dominique Abel, Fiona Gordon; Genere: Commedia; Cast principale: Dominique Abel, Fiona Gordon, Emmanuelle Riva, Pierre Richard; Data di uscita: 17 maggio.



Breve sinossi: Fiona é una mite bibliotecaria che vive in un anonimo paesino canadese. Un giorno sua zia Martha, che vive a Parigi, le scrive una lettera chiedendo il suo aiuto...

THEY

Regia: Anahita Ghazvinizadeh; Genere: Drammatico; Cast principale: Rhys Fehrenbacher, Koohyar Hosseini, Nicole Coffineau, Norma Moruzzi, Aerik Jahangiri, Leyla Mofleh, Ava Naghshineh, Diana Torres; Data di uscita: 17 maggio.



Breve sinossi: J é un ragazzino di quattordici anni indeciso sulla propria identità di genere che, per tale motivo, pretende venga chiamato con il pronome “loro”. E mentre il giorno della fine della terapia ormonale a cui si sta sottoponendo si avvicina...