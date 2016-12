Uscite al cinema 14-17 novembre 2016

Ben undici nuove pellicole vi aspettano al cinema, in uscita dal 14 al 17 novembre, tra le quali: lo spin-off sugli animali fantastici che tutti i fan di Harry Potter attendevano da tempo; il secondo noir diretto dallo stilista Tom Ford, con protagonisti Jake Gyllenhaal e Amy Adams; il ritorno al cinema di Maccio Capatonda e Herbert Ballerina; un documentario sugli attori in maschera che presero parte alla prima trilogia di Star Wars; il documentario sul dio del calcio svedese Zlatan Ibrahimovic!

AGNUS DEI

Regia: Anne Fontaine; Genere: Drammatico; Cast principale: Lou de Laâge, Agata Buzek, Agata Kulesza, Vincent Macaigne, Joanna Kulig; Data di uscita: 17 novembre.



Breve sinossi: Mathilde è un medico francese che, per assistere e portare sollievo alle vittime della seconda guerra mondiale, si reca in Polonia. Lì farà la conoscenza di una suora, con la quale unirà le forze per salvare la vita ad alcune donne incinte, vittime dei soprusi dei soldati sovietici.

ANIMALI FANTASTICI E DOVE TROVARLI

Regia: David Yates; Genere: Fantastico; Cast principale: Eddie Redmayne, Colin Farrell, Ezra Miller, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Samantha Morton, Ron Perlman, Jon Voight, Carmen Ejogo, Zoë Kravitz, Gemma Chan, Christine Marzano, Lucie Pohl; Data di uscita: 17 novembre.



Breve sinossi: Newt Scamander è un mago che ha appena terminato un viaggio durante il quale ha raccolto e studiato un certo numero di animali fantastici. Ma una volta giunto a New York, la valigetta che contiene gli animali fantastici viene aperta per sbaglio e la situazione si complicherà ineluttabilmente...

ANIMALI NOTTURNI

Regia: Tom Ford; Genere: Thriller, noir; Cast principale: Amy Adams, Jake Gyllenhaal, Isla Fisher, Aaron Taylor-Johnson, Armie Hammer, Michael Shannon, Laura Linney, Karl Glusman; Data di uscita: 17 novembre.

_ Breve sinossi: Susan è felicemente sposata con il marito Hutton. Un giorno, da sola per via di un viaggio d’affari di Hutton, la donna riceve un pacco inatteso: si tratta di un romanzo, intitolato Animali notturni, scritto dal suo ex-marito Edward. Così, Susan inizia a leggere il romanzo e ciò che scoprirà la trascinerà in un incubo a occhi aperti...

BIANCA & GREY E LA POZIONE MAGICA

Regia: Maxim Volkov, Andrey Galat; Genere: Animazione; Data di uscita: 17 novembre.



Breve sinossi: Un branco di lupi si accampa in prossimità di un villaggio. Animati da dispute interne, i lupi si rendono protagonisti della sfida tra il goffo Grey e il perfido Ragear. Grey, per sconfiggere il suo avversario e conquistare la dolce Bianca, si inoltra nel bosco vicino, finendo col fare la conoscenza di una comunità di conigli che riuscirà ad aiutarlo con una strana pozione magica...

ELSTREE 1976

Regia: Jon Spira; Genere: Documentario; Data di uscita: 16 novembre.



Breve sinossi: Nel 1976, in una cittadina inglese, un manipolo di uomini viene ingaggiato da un certo George Lucas per partecipare come comparse mascherate in un film di fantascienza che, di lì in avanti, verrà ricordato come un frammento di storia del cinema moderno: Star Wars! Questa è la piccola grande storia di loro...

IBRAHIMOVIC – DIVENTARE LEGGENDA

Regia: Magnus Gertten, Fredrik Gertten; Genere: Documentario, biografico; Data di uscita: 14 novembre.



Breve sinossi: Gli inizi di carriera, la storia dietro un uomo che, di pari passo con la sua prosperità professionale, ha saputo rivitalizzare il termine “leggenda” come mai negli ultimi anni: Zlatan Ibrahimovic, il dio del calcio svedese, tra genio puro, molte sregolatezze e un ego così smisurato da diventare contagioso!

LA SINDROME DI ANTONIO

Regia: Claudio Rossi Massimi; Genere: Commedia; Cast principale: Biagio Iacovelli, Queralt Badalamenti, Antonio Catania, Remo Girone, Moni Ovadia, Giorgio Albertazzi; Data di uscita: 17 novembre.



Breve sinossi: Antonio ha un unico obiettivo: partire per conoscere il mondo. Così intraprende un viaggio verso la Grecia, alla ricerca della “verità” professata da Platone nei suoi scritti. Ma, una volta arrivato, invece degli insegnamenti di Platone, troverà l’amore in una giovane ragazza di nome Maria...

LA VERITA’ NEGATA

Regia: Mick Jackson; Genere: Drammatico, storico; Cast principale: Rachel Weisz, Tom Wilkinson, Timothy Spall, Andrew Scott, Jack Lowden, Caren Pistorius, Alex Jennings, Harriet Walter, Mark Gatiss, John Sessions; Data di uscita: 17 novembre.



Breve sinossi: Deborah Lipstadt è un avvocato che dovrà combattere con tutte le sue forze in tribunale contro il negazionista David irving, promotore della teoria secondo la quale l’Olocausto non è mai esistito.

PER MIO FIGLIO

Regia: Frédéric Mermoud; Genere: Drammatico, thriller; Cast principale: Emmanuelle Devos, Nathalie Baye, David Clavel, Diane Rouxel, Samuel Labarthe, Oliver Chantreau; Data di uscita: 17 novembre.



Breve sinossi: Una donna non trova pace dopo la tragica morte del figlio, investito da una mercedes guidata da un uomo di cui non conosce l’identità. Oppressa da un insopprimibile sentimento di vendetta, la donna si trasferisce nella cittadina di Evian, con l’intento di trovare il pirata della strada, ma la ricerca le riserverà difficoltà ben peggiori di quanto immaginato...

QUEL BRAVO RAGAZZO

Regia: Enrico Lando; Genere: Commedia; Cast principale: Herbert Ballerina, Tony Sperandeo, Ninni Bruschetta, Daniela Virgilio, Enrico Lo Verso, Maccio Capatonda, Ivo Avido; Data di uscita: 17 novembre.



Breve sinossi: Sul letto di morte, un boss mafioso decide di lasciare il suo impero nelle mani del figlio che non ha mai riconosciuto. Ma il boss non sa che quel ragazzo è solo un ingenuo, imbranato, bravo ragazzo di un paesino del sud Italia...

TI AMO PRESIDENTE

Regia: Richard Tanne; Genere: Biografico; Cast principale: Parker Sawyers, Tika Sumpter, Vanessa Bell Calloway; Data di uscita: 17 novembre.



Breve sinossi: La storia dell’amore sbocciato e maturato tra due giovani avvocati, destinati a essere ricordati nella storia degli Stati Uniti d’America: Barack e Michelle Obama.