Uscite al cinema, 14-18 ottobre 2019

Sono ben quattordici i titoli in uscita tra il 14 e il 18 ottobre, tra cui: il nuovo gioiello di Steven Soderbergh, incentrato sul caso "Panama papers", con protagonisti Meryl Streep, Gary Oldman e Antonio Banderas; lo spin-off sulla mitica figura di Jesus Quintana, tratta dal film cult Il grande Lebowski, diretto e interpretato da John Turturro, con Bobby Cannavale e un gran cast al seguito; il secondo atto della saga fantasy con protagonista la strega Maleficent, interpretata da Angelina Jolie; il nuovo dramma diretto da François Ozon, su una spiacevole vicenda di pedofilia e preti; i Metallica e la filarmonca di San Francisco insieme in un docu-film musicale imperdibile!

IL BAMBINO É IL MAESTRO

Regia: Alexandre Mourot; Genere: Documentario; Data di uscita: 14 ottobre.



Breve sinossi: I princìpi e lo studio del “metodo Montessori”, ovvero il concetto di educazione ideato dalla pedagoga e neuropsichiatra Maria Montessori nel 1907...

WEATHERING WITH YOU – LA RAGAZZA DEL TEMPO

Regia: Makoto Shinkai; Genere: Animazione, sentimentale; Data di uscita: 14-15-16 ottobre.



Breve sinossi: Dpo aver concluso il primo anno di liceo, Hodaka decide di lasciare la sua isoletta natale per raggiungere Tokyo. Ma la vita nella metropoli non é affatto semplice. Finché...

A PROPOSITO DI ROSE

Regia: Tom Harper; Genere: Drammatico, musicale; Cast principale: Jessie Buckley, Craig Parkinson, Julie Walters, Jamie Sives, Sophie Okonedo, James Harkness, Adam Mitchell, Daisy Littlefield; Data di uscita: 17 ottobre.



Breve sinossi: Uscita di prigione, la giovane Rose-Lynn può finalmente riabbracciare i suoi figlioletti. La ragazza sogna di diventare una famosa cantante country, ma il difficile rapporto con la madre rischia di pregiudicarne il futuro...

FIGLI DEL SET

Regia: Alfredo Lo Piero; Genere: Documentario; Data di uscita: 17 ottobre.



Breve sinossi: LA vita di Carlotta é da sempre stata modellata sul cinema, in un ambiente famigliare completamente dedicato ad esso. Quando incontra alcuni amici d’infanzia conosciuti su vari set cinematografici...

GRAZIE A DIO

Regia: François Ozon; Genere: Drammatico; Cast principale: Melvil Poupaud, Denis Ménochet, Swann Arlaud, Eric Caravaca, François Marthouret, Bernard Verley, Josiane Balasko, Hélène Vincent, François Chattot, Frédéric Pierrot, Aurélia Petit; Data di uscita: 17 ottobre.



Breve sinossi: Quando Alexandre scopre che padre Preynat, il prete che lo molestò da piccolo, é tornato sul pulpito della chiesa di Lione, inizia una coricata per svelare la spinosa verità sepolta...

IL MIO PROFILO MIGLIORE

Regia: Safy Nebbou; Genere: Drammatico; Cast principale: Juliette Binoche, François Civil, Guillaume Gouix, Charles Berling, Nicole Garcia, Claude Perron; Data di uscita: 17 ottobre.



Breve sinossi: Claire, mamma cinquantenne, crea un proprio profilo social, finendo con lo spacciarsi per chi non é. Ma sul web i sentimenti possono prendere derive inattese...

JESUS ROLLS – QUINTANA É TORNATO

Regia: John Turturro; Genere: Commedia; Cast principale: John Turturro, Bobby Cannavale, Audrey Tautou, Susan Sarandon, Jon Hamm, Christopher Walken, Pete Davidson, Gloria Reuben, Sonia Braga, J.B. Smoove, Michael Badalucco, Margaret Reed; Data di uscita: 17 ottobre.



Breve sinossi: Il grande giocatore di bowling Jesus Quintana – conosciuto nel film dei fratelli Coen, Il grande Lebowski – é tornato! Dopo essere uscito di prigione, Jesus entra a far parte di un trio un pò sghangherato. E i guai non tarderanno ad arrivare...

MALEFICENT 2: SIGNORA DEL MALE

Regia: Joachim Rønning; Genere: Fantasy; Cast principale: Angelina Jolie, Elle Fanning, Ed Skrein, Juno Temple, Michelle Pfeiffer, Chiwetel Ejiofor, Teresa Mahoney, Harris Dickinson, Imelda Staunton, Sam Riley, Kae Alexander, Lesley Manville, Jenn Murray, Miyavi, David Gyasi, Robert Lindsay, Judith Shekoni; Data di uscita: 17 ottobre.



Breve sinossi: uando il principe Filippo chiede ad Aurora di sposarlo, il rapporto tra la giovane e la madrina Malefica detona in un’escalation di violenza e terrore...

SE MI VUOI BENE

Regia: Fausto Brizzi; Genere: Commedia; Cast principale: Claudio Bisio, Sergio Rubini, Flavio Insinna, Lucia Ocone, Maria Amelia Monti, Dino Abbrescia, Susy Laude, Lorena Cacciatore, Elena Santarelli, Valeria Fabrizi, Memo Remigi, Cochi Ponzoni, Gian Marco Tognazzi, Luca Carboni; Data di uscita: 17 ottobre.



Breve sinossi: Diego é un avvocato di successo. Colto da una grave depressione, decide di suicidarsi, ma il tentativo non va a “buon” fine. Così decide di rivoltare la propria quotidianità, in modo del tutto inatteso...

THE INFORMER

Regia: Andrea Di Stefano; Genere: Thriller, azione; Cast principale: Joel Kinnaman, Rosamund Pike, Clive Owen, Ana de Armas, Common, Sam Spruell, Martin McCann, Eugene Lipinski; Data di uscita: 17 ottobre.



Breve sinossi: Pete é un ex militare in congedo. Viene arrestato dopo aver difeso sua moglie, usando la violenza. Ma due agenti dell’FBI gli propongono un offerta che non potrà rifiutare...

THE KILL TEAM

Regia: Dan Krauss; Genere: Drammatico; Cast principale: Alexander Skarsgård, Nat Wolff, Adam Long, Jonathan Whitesell, Brian Marc, Osy Ikhile, Rob Morrow, Anna Francolini, Oliver Ritchie; Data di uscita: 17 ottobre.



Breve sinossi: Adam é un giovane soldato parte di un plotone inviato in Afghanistan, per combattere le cellule terroristiche nascoste. Ma a capo del plotone c’é un comandante dai princìpi discutibili e dai modi davvero poco ortodossi...

YULI – DANZA E LIBERTÀ

Regia: Icíar Bollaín; Genere: Biografico, documentario; Cast principale: Carlos Acosta, Santiago Alfonso, Keyvin Martínez, Edlison Manuel Olbera Núñez, Laura De la Uz, Yerlín Pérez, Mario Elias, Andrea Doimeadiós, Cesar Domínguez, Yailene Sierra, Héctor Noas; Data di uscita: 17 ottobre.



Breve sinossi: La storia del famoso ballerino Carlos Acosta che, dopo aver ripudiato la danza fin da piccolo, conquista i palcoscenici e la fama di tutto il mondo, incantato dal suo straripante talento...

METALLICA AND SAN FRANCISCO SYMPHONY: S&M2

Regia: Wayne Isham; Genere: Commedia; Cast principale: Metallica, Kirk Hammett, Robert Trujillo, Lars Ulrich, James Hetfield; Data di uscita: solo per il 18 ottobre.



Breve sinossi: I Metallica si riuniscono alla filarmonca di San Francisco venti anni dopo il successo internazionale del live acclamato in tutto il mondo...

PANAMA PAPERS

Regia: Steven Soderbergh; Genere: Drammatico; Cast principale: Meryl Streep, Gary Oldman, Antonio Banderas, Jeffrey Wright, Matthias Schoenaerts, James Cromwell, Sharon Stone, Melissa Rauch, David Schwimmer, Alex Pettyfer, Robert Patrick, Chris Parnell, Will Forte, Rosalind Chao, Nonso Anozie, Roberta Sparta, Ross Partridge; Data di uscita: dal 18 ottobre su Netflix.



Breve sinossi: Ellen Martin é una vedova. Suo marito si é tolto la vita e a lei non resta che far luce su una faccenda che le é poco chiara. Una faccenda che, ben presto, svelerà la più grande truffa mondiale degli anni Duemila...