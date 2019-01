Uscite al cinema, 14-20 gennaio 2019

Sono otto i nuovi titoli in uscita tra il 14 e il 20 gennaio, tra i quali: il terzo capitolo della’autoriale trilogia sui supereroi creata da M. Night Shyamalan; il biopic incentrato sulla figura della giovane regina Mary Stuart, con protagoniste Margot Robbie e Saoirse Ronan; il biopic dedicato a Mia Martini, diretto da Riccardo Donna, con protagonista Serena Rossi; una nuova commedia brillante diretta da Volfango De Biasi.

DOVE BISOGNA STARE

Regia: Daniele Gaglianone; Genere: Documentario; Data di uscita: 17 gennaio.



Breve sinossi: Georgia, Lorena, Elena e Jessica: quattro giovani donne occupate da una comunissima quotidianità che, un giorno, si soffermano ad aiutare gruppi di emigrati, persone in difficoltà. Un nuovo inizio delle loro vite...

GLASS

Regia: M. Night Shyamalan; Genere: Thriller, drammatico, fantasy; Cast principale: James McAvoy, Bruce Willis, Anya Taylor-Joy, Samuel L. Jackson, Sarah Paulson, Spencer Treat Clark, Luke Kirby, Charlayne Woodard, Rob Yang; Data di uscita: 17 gennaio.



Breve sinossi: Dopo aver constatato il pericolo che il mostruoso Wendell Crumb rappresenta, David Dunn gli da la caccia, per fermarlo una volta per tutte. Tuttavia, i due vengono catturati e rinchiusi in un istituto psichiatrico, nel quale é già detenuto il genio malefico Elijah Price, “l’uomo di vetro”...

LA DOULEUR

Regia: Emmanuel Finkiel; Genere: Drammatico; Cast principale: Melanie Thierry, Benoît Magimel, Benjamin Biolay, Grégoire Leprince-Ringuet, Emmanuel Bourdieu, Patrick Lizana; Data di uscita: 17 gennaio.



Breve sinossi: 1944, Francia: Marguerite é una giovane scrittrice, impegnata nella lotta per la resistenza contro il regime nazista. Quando suo marito Robert viene catturato e deportato, Marguerite darà fondo a tutto il suo coraggio pur di riabbracciarlo...

L’AGENZIA DEI BUGIARDI

Regia: Volfango De Biasi; Genere: Commedia; Cast principale: Giampaolo Morelli, Massimo Ghini, Alessandra Mastronardi, Paolo Ruffini, Carla Signoris, Herbert Ballerina, Diana Del Bufalo, Paolo Calabresi; Data di uscita: 17 gennaio.



Breve sinossi: Fred, Diego e Paolo sono tra amici, nonché gestori di un’agenzia molto particolare: il loro lavoro é vendere solide bugie...

M.I.A. – LA CATTIVA RAGAZZA DELLA MUSICA

Regia: Steve Loveridge; Genere: Biografico, documentario; Data di uscita: 20 gennaio.



Breve sinossi: La storia della piccola Maya, partita dallo Sri Lanka per rinascere nelle vesti della stravagante popstar M.I.A.

MARIA REGINA DI SCOZIA

Regia: Josie Rourke; Genere: Biografico, storico, drammatico; Cast principale: Margot Robbie, Saoirse Ronan, Jack Lowden, David Tennant, Gemma Chan, Guy Pearce, Brendan Coyle, Martin Compston; Data di uscita: 17 gennaio.



Breve sinossi: La vita travagliata della regina Mary Stuart, divenuta regina di Francia a soli sedici anni, per rimanere vedova due anni dopo. Tra le oppressioni dei poteri politici e un carattere indomabile...

MIA E IL LEONE BIANCO

Regia: Gilles De Maistre; Genere: Drammatico; Cast principale: Daniah De Villiers, Mélanie Laurent, Langley Kirkwood, Ryan Mac Lennan, Lionel Newton, Tessa Jubber, Brandon Auret; Data di uscita: 17 gennaio.



Breve sinossi: La piccola Mia stringe un’amicizia speciale con il leoncino Charlie, nato nell’allevamento di famiglia. Ma una volta adolescente, il rapporto di amicizia tra i due viene messo a dura prova...

MIA MARTINI – IO SONO MIA

Regia: Riccardo Donna; Genere: Biografico; Cast principale: Serena Rossi, Lucia Mascino, Maurizio Lastrico, Antonio Gerardi, Nina Torresi, Daniele Mariani, Dajana Roncione, Gioia Spaziani, Duccio Camerini, Simone Gandolfo, Edoardo Pesce, Corrado Invernizzi; Data di uscita: 14 gennaio.



Breve sinossi: Uno scorcio intenso della purtroppo breve vita di Mia Martini, a cominciare da quella magica serata al festival di Sanremo, nel 1989...