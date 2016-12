Uscite al cinema: 14-22 marzo 2016

Ben tredici nuove pellicole vi aspettano in sala nel periodo tra il 14 e il 22 marzo 2016. Tra i titoli più attesi: l’intenso biopic a stampo giornalistico con protagonisti Cate Blanchett e Robert Redford; il terzo capitolo del successo d’animazione Kung fu Panda; il dolce e delicato Brooklyn e il docu-concerto di Vasco Rossi a Napoli dello scorso 3 luglio 2015.

BIANCO DI BABBUDOIU

Regia: Igor Biddau; Genere: Commedia; Cast principale: Michele Manca, Roberto Fara,Stefano Manca, Caterina Murino, Marco Bazzoni, Benito Urgu, Dario Cassini,Francesca Rossi, Valeria Graci, Domenico Rraffaele, Carlotta Bazzu; Data di uscita: 17 marzo.



Breve sinossi: Michele, Roberto e Stefano hanno ereditato dal padre l’azienda agricola di famiglia. Ma non è tutto oro ciò che luccica, perchè i tre saranno costretti a trovare 300.000 euro in appena due settimane, per saldare i debiti e salvare l’azienda di Babbudoiu

BROOKLYN

Regia: John Crowley; Genere: Drammatico; Cast principale: Saoirse Ronan, Domhnall Gleeson,Michael Zegen, Emory Cohen, Julie Walters,Jim Broadbent, Emily Bett Rickards, Paulino Nunes, Maeve McGrath; Data di uscita: 17 marzo.



Breve sinossi: Eilis è una ragazza semplice, nata e cresciuta a Enniscorthy, una piccola cittadina irlandese. Quando si trasferisce a Brooklyn, dovrà imparare a sopravvivere in una realtà ben diversa da quella vissuta fino ad allora...

FRANKENSTEIN

Regia: Bernard Rose; Genere: Horror; Cast principale: Xavier Samuel, Carrie-Anne Moss,Danny Huston, Tony Todd, James Lew, Maya Erskine; Data di uscita: 17 marzo.



Breve sinossi: Rilettura in chiave moderna del classico della letteratura inglese scritto da Mary Shelley. Adam è un esperimento, un essere che dovrà confrontarsi con i pregiudizi e la cattiveria del mondo esterno...

KUNG FU PANDA 3

Regia: Alessandro Carloni, Jennifer Yuh; Genere: Animazione; Cast principale: Jack Black, Bryan Cranston, Angelina Jolie, Seth Rogen, Dustin Hoffman, Jackie Chan, Lucy Liu, J.K. Simmons, Kate Hudson,James Hong, David Cross, Randall Duk Kim,Fabio Volo, Francesco Vairano, Paolo Marchese, Roberto Draghetti, Francesca Fiorentini, Angelo Maggi; Data di uscita: 17 marzo.



Breve sinossi: Po conosce inaspettatamente suo padre e tutta la sua famiglia. Ma una minaccia incombe sul villaggio, quando il maligno Kai giunge intenzionato a sconfiggere il guerriero dragone e tutti i guerrieri del tempio. Toccherà ancora una volta a Po (e alla sua famiglia!) sconfiggere il male!

LA CORTE

Regia: Christian Vincent; Genere: Drammatico; Cast principale: Fabrice Luchini, Sidse Babett Knudsen; Data di uscita: 17 marzo.



Breve sinossi: Racine è un giudice severo e molto temuto. Un giorno incontra una collega, Birgit, donna di cui un tempo era innmorato e la sua vita cambia, ma la soluzione ai problemi sentimentali non è sempre a portata di mano.

LA LINEA SOTTILE

Regia: Nina Mimica, Paola Sangiovanni; Genere: Documentario; Data di uscita: 18 marzo.



Breve sinossi: Bakira e Michele non si conoscono, ma hanno molto in comune, come il dolore e le sofferenza causate da due conflitti che hanno vissuto sulla loro pelle: la guerra dei Balcani per la prima e quella in Somalia per il secondo. Un viaggio nel passato e dentro l’animo delle vittime di guerra, un manifesto inquitante.

LE MILLE E UNA NOTTE – ARABIAN NIGHTS

Regia: Miguel Gomes; Genere: Drammatico; Data di uscita: 18 marzo.



Breve sinossi: Un regista alle prese con le difficoltà dell’inventare delle storie. Un viaggio tra mito e realtà, fantasia e immaginazione nel Portogallo in crisi del giorno d’oggi. Un arazzo magniloquente di finzione, passione e visioni.

PEGGY GUGGENHEIM – ART ADDICT

Regia: Lisa Immordino Vreeland; Genere: Documentario, biografico; Cast principale: Peggy Guggenheim; Data di uscita: 14 marzo.



Breve sinossi: Artista passionale e spesso considerata “scandalosa”, Peggy Guggenheim è stata una figura di spicco nel mondo dell’arte del XX secolo. Questo documentario ne ricostruisce vita, virtù e i rapporti con altri illustri colleghi.

RISORTO

Regia: Kevin Reynolds; Genere: Drammatico; Cast principale: Joseph Fiennes, Tom Felton, María Botto, Cliff Curtis, Peter Firth; Data di uscita: 17 marzo.



Breve sinossi: Nella settimana che precede la Pasqua, il film racconta i giorni precedenti alla resurrezione di Cristo, dal punto di vista del tribuno non credente Clavius.

THE LESSON – SCUOLA DI VITA

Regia: Kristina Grozeva, Petar Valchanov; Genere: Drammatico; Cast principale: Margita Gosheva; Data di uscita: 17 marzo.



Breve sinossi: Nadia è una professoressa di inglese che crede nell’insegnamento dei rigidi codici morali in cui crede. Ma quando nella classe in cui insegna avviene un furto...

TRUTH – IL PREZZO DELLA VERITA’

Regia: James Vanderbilt; Genere: Drammatico; Cast principale: Robert Redford, Cate Blanchett,Elisabeth Moss, Topher Grace, Dennis Quaid,Bruce Greenwood, David Lyons, John Benjamin Hickey; Data di uscita: 17 marzo.



Breve sinossi: Ispirato al romanzo best-seller "Truth and Duty: The Press, the President, and the Privilege of Power", scritto dalla giornalista Mary Mapes, il film ricostruisce l’inchiesta giornalistica di un gruppo di reporter (con a a capo la Mapes), in merito all’estromissione dai doveri di George W. Bush nel periodo in cui prestava servizio come pilota nella Guardia Nazionale dell’Aeronautica del Texas nel 1968.

VASCO: TUTTO IN UNA NOTTE – LIVE KOM 015

Genere: Documentario; Cast principale: Vasco Rossi; Data di uscita: 14 marzo.



Breve sinossi: Il 3 e 4 luglio 2015 Vasco Rossi si esibì nel Live Kom in Naples. Il concerto è stato ripreso con piglio documentaristico, per poter permettere ai fan di rivivere le emozioni del concerto in totale empatia.

VITA, CUORE, BATTITO

Regia: Sergio Colabona; Genere: Commedia; Cast principale: Monica Lima, Enzo Iuppariello,Francesco Cicchella, Pasquale Palma,Gennaro Scarpato, Maria Bolignano; Data di uscita: 17 marzo.



Breve sinossi: Enzo e Monica sono fidanzati e vivono nella periferia di Napoli, godendo di una vita semplice. Ma un giorno la vita dei due viene stravolta da imprevisti lavorativi che si riveleranno più ostici di quanto preventivato...