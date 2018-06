Uscite al cinema, 14 giugno 2018

Sono dieci i nuovi titoli in uscita per il 14 giugno, tra i quali: il nuovo film dell’acclamato regista Todd Haynes; un biopic sulla scrittrice Emily Dickinson; un lungometraggio d’animazione diretto da Hiromasa Yonebayashi, che tenta di emulare le meraviglie dello Studio Ghibli; il terzo e ultimo atto della saga Pitch perfect, con protagoniste le scatenate Barden Bellas.

211 – RAPINA IN CORSO

Regia: York Alec Shackleton; Genere: Azione; Cast principale: Nicolas Cage, Cory Hardrict, Michael Rainey Jr., Sophie Skelton, Sean James, Dwayne Cameron, Ori Pfeffer, Weston Cage, Mark Basnight, Amanda Cerny, Michael Bellisario, Raymond Steers, Derek Horse, Fedi Bashur; Data di uscita: 14 giugno.



Breve sinossi: Los Angeles, 28 febbraio 1997: quattro spietati criminali assaltano la Bank of America a North Hollywood, prendendo in ostaggio 26 persone, seminando panico e terrore tra i civili e le forze di polizia, chiamate a compiere un miracolo...

A QUIET PASSION

Regia: Terence Davies; Genere: Biografico; Cast principale: Cynthia Nixon, Emma Bell, Rose Williams, Keith Carradine, Annette Badland, Jennifer Ehle; Data di uscita: 14 giugno.



Breve sinossi: La vita e il genio poetico di Emily Dickinson, una delle più grandi scrittrici dell’Ottocento, figura delicata e romantica, ma al contempo ribelle e dotata di una straordinara forza empatica.

BLUE KIDS

Regia: Andrea Tagliaferri; Genere: Drammatico; Cast principale: Fabrizio Falco, Matilde Gioli, Agnese Claisse, Giustiniano Alpi, Lorenzo Gioielli, Silvana Bosi; Data di uscita: 14 giugno.



Breve sinossi: Fratello e sorella imprigionati in un’esistenza anonima e solitaria; i due possono contare solo sull’amore reciproco e la forza dell’altro. Non sembra esserci spazio nel mondo per chi annega nella solitudine, aggrappato unicamente alla fantasia di una giovinezza idilliaca che non si é mai vissuto...

DUE PICCOLI ITALIANI

Regia: Paolo Sassanelli; Genere: Commedia; Cast principale: Francesco Colella, Paolo Sassanelli, Rian Gerritsen, Dagmar Lassander, Marit Nissen, Totò Onnis, Tiziana Schiavarelli, Kenneth Herdigein; Data di uscita: 14 giugno.



Breve sinossi: Salvatore e Felice sono due grandi amici che si ritrovano in viaggio in lungo e in largo per l’Europa; i due viaggeranno fino in Islanda, ma il loro é un viaggio senza apparenti obiettivi: ciò che cercano e forse troveranno é la felicità!

LA STANZA DELLE MERAVIGLIE

Regia: Todd Haynes; Genere: Drammatico; Cast principale: Oakes Fegley, Millicent Simmonds, Michelle Williams, Julianne Moore, Jaden Michael, Cory Michael Smith, Tom Noonan, Amy Hargreaves, James Urbaniak, Ekaterina Samsonov, Damian Young; Data di uscita: 14 giugno.



Breve sinossi: La storia di Ben e Rose, due bambini nati e vissuti a distanza di cinquant’anni, accomunati da un desiderio di rivalsa, alla perenne ricerca di una vita diversa da quella solitaria e priva d’affetti che stanno vivendo. Così il destino riserverà loro un modo per esaudire i propri desideri...

MACBETH NEO FILM OPERA

Regia: Daniele Campea; Genere: Drammatico; Cast principale: Susanna Costaglione, Franco Mannella, Irida Gjergji Mero, Claudio Di Scanno; Data di uscita: 14 giugno.



Breve sinossi: Una rivisitazione dell’opera immortale di William Shakespeare, in cui cinema, teatro e opera si fondono in un corpo unico.

MARY E IL FIORE DELLA STREGA

Regia: Hiromasa Yonebayashi; Genere: Animazione, avventura; Data di uscita: 14 giugno.



Breve sinossi: L’adolescente Rhiannon si innamora di un’anima apparentemente inafferrabile, che cambia corpo ripetutamente. Questa esperienza, oltre a cambiarle la vita, l’aiuterà a comprendere la smisurata potenza e la genuinità dei puri sentimenti.

OGNI GIORNO

Regia: Michael Sucsy; Genere: Drammatico, fantastico; Cast principale: Angourie Rice, Justice Smith, Lucas Jade Zumann, Jeni Ross, Rory McDonald, Katie Douglas, Jacob Batalon, Ian Alexander, Sean Jones; Data di uscita: 14 giugno.



Breve sinossi: Benjamin é un medico volentoso, disposto a tutto per di compiere al meglio il proprio lavoro. Ma le prime esperienze nel nuovo reparto assegnatogli e il difficile rapporto con il padre, lo costringeranno a doversi confrontare con i propri limiti.

PITCH PERFECT 3

Regia: Trish Sie; Genere: Commedia, musicale; Cast principale: Elizabeth Banks, Anna Kendrick, Rebel Wilson, Hailee Steinfeld, Brittany Snow, Anna Camp, Alexis Knapp, Hana Mae Lee, Ester Dean, Chrissie Fit, Ruby Rose, Matt Lanter, Shelley Regner, John Lithgow, Kelley Jakle, John Michael Higgins; Data di uscita: 14 giugno.



Breve sinossi: Le scalmanate Barden Bellas sono tornate...ma dopo gli innumerevoli successi, si accorgono con delusione che la vita dopo il collegge non sembra offrir loro quella continuità lavorativa che tanto hanno inseguito. Ma non tutto é perduto...!

ULYSSES: A DARK ODISSEY

Regia: Federico Alotto; Genere: Drammatico, azione; Cast principale: Andrea Zirio, Anamaria Marinca, Danny Glover, Udo Kier, Walter Nudo, Skin, Gianni Capaldi, Drew Kenney, Jessica Polsky, Stewart Arnold, Giovanni Mancaruso, Mario Acampa, Sigal Diamant; Data di uscita: 14 giugno.



Breve sinossi: Dopo innumerevoli peripezie, il soldato Ulysses fa ritorno a casa propria, nella distopica città di Taurus City. Tuttavia scopre che sua moglie Penelope é scomparsa: inizia, così, la sua personale odissea alla ricerca dell’amata perduta.