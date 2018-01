Uscite al cinema, 15-18 gennaio 2018

Sette nuovi titoli in uscita tra il 15 e il 18 gennaio, tra cui: il racconto dell’ardua decisione che Winston Churchill dovette prendere in nome della Gran Bretagna, in piena Seconda Guerra Mondiale, diretto da Joe Wright, con protagonista Gary Oldman; Helen Mirren e Donald Sutherland in viaggio per l’America, nel nuovo film di Paolo Virzí; il quarto (e ultimo?) capitolo della saga horror Insidious; il debutto di Fabio Rovazzi sul grande schermo; il viaggio di un pittore ex contadino cinese alla scoperta dell’essenza artistica di Vincent Van Gogh.

ALLA RICERCA DI VAN GOGH

Regia: Yu Haibo, Yu Tianqi Kiki; Genere: Documentario; Data di uscita: 15 gennaio.



Breve sinossi: A Dafen, quartiere della metropoli cinese di Shenzem, si lavora incessantemente alla riproduzione delle opere di Van Gogh, richiestissime sul mercato internazionale. Ma a Zhao Xiaoyong, un contadino diventato pittore, queste meccaniche riproduttive non vanno piú a genio: l’uomo sente crescere dentro sé il desiderio di conoscere l’anima dei dipinti e dell’artista Van Gogh. Per riuscirci decide di partire verso Amsterdam...

ELLA & JOHN – THE LEISURE SEEKER

Regia: Paolo Virzí; Genere: Drammatico; Cast principale: Helen Mirren, Donald Sutherland, Kirsty Mitchell, Christian McKay, Dana Ivey, Janel Moloney, Joshua Mikel, Dick Gregory, Chelle Ramos, Joshua Hoover; Data di uscita: 18 gennaio.



Breve sinossi: Ella e John Spencer sono una coppia di anziani ancora troppo innamorati della vita e l’uno dell’altro per potersi arrendere ai dolori e alla tristezza della terza etá. In barba al buon senso, decidono di montare di nuovo sul vecchio camper sul quale hanno viaggiato in lungo e in largo, per concedersi un ultimo viaggio. Ma quella che vedranno con i loro occhi é un’America ben diversa da quella che immaginavano...

IL VEGETALE

Regia: Gennaro Nunziante; Genere: Commedia; Cast principale: Fabio Rovazzi, Luca Zingaretti, Ninni Bruschetta, Paola Calliari, Rosy Franzese, Matteo Reza Azchirvani, Alessio Giannone; Data di uscita: 18 gennaio.



Breve sinossi: Il mite Fabio é un neo-laureato in cerca di impiego. Oltre alle difficoltá del caso, deve fronteggiare un padre ingombrante e una sorella viziata che lo considerano un buono a nulla. Ma quando tutto sembra perduto, Fabio comprenderá qual é la vera strada che dovrá percorrere...

INSIDIOUS 4 – L’ULTIMA CHIAVE

Regia: Adam Robitel; Genere: Horror; Cast principale: Lin Shaye, Kirk Acevedo, Spencer Locke, Josh Stewart, Angus Sampson, Javier Botet, Bruce Davison, Hana Hayes, Leigh Whannell, Caitlin Gerard, Marcus Henderson, Tessa Ferrer; Data di uscita: 18 gennaio.



Breve sinossi: Dopo aver aiutato svariate vittime a fronteggiare i propri incubi, la psicopatologa Elise Rainier é costretta a tornare nel suo paese d’infanzia, per affrontare e annientare una volta per tutte il fantasma di quella presenza malvagia che fin da piccola la minacciava.

L’ORA PIÚ BUIA

Regia: Joe Wright; Genere: Biografico, storico, drammatico; Cast principale: Gary Oldman, Ronald Pickup, Lily James, Ben Mendelsohn, Kristin Scott Thomas, Stephen Dillane, Nicholas Jones, Richard Lumsden, Brian Pettifer; Data di uscita: 18 gennaio.



Breve sinossi: In piena Seconda Guerra Mondiale, le forze naziste di Adolf Hitler minacciano di invadere la Gran Bretagna; agli inglesi é stato proposto un armistizio, in realtá un accordo di tregua apparente. Al nuovo primo mistro inglese Winston Churchill spetta l’arduo compito di decidere sulle sorti di un’intera nazione.

MARLINA. OMICIDA IN QUATTRO ATTI

Regia: Mouly Surya; Genere: Thriller, drammatico; Cast principale: Marsha Timothy, Dea Panendra, Egi Fedly, Yoga Pratama; Data di uscita: 18 gennaio.



Breve sinossi: Sumba, Indonesia. Marlina é una giovane donna rimasta vedova. Mentre si adopera per organizzare il funerale del marito secondo i dettami tradizionali, alcuni uomini la raggiungono con l’obiettivo di portarle via tutti i suoi pochi averi e stuprarla. Tuttavia, Marlina non é una spravveduta e decide di elaborare un piano per difendersi...

UN SACCHETTO DI BIGLIE

Regia: Christian Duguay; Genere: Drammatico; Cast principale: Dorian Le Clech, Batyste Fleurial, Patrick Bruel, Elsa Zylberstein, Bernard Campan, Christian Clavier, César Domboy, Ilian Bergala, Emile Berling, Jocelyne Desverchere; Data di uscita: 18 gennaio.



Breve sinossi: Joseph e Maurice sono due fratellini ebrei minacciati dalle angherie naziste. Quello che intraprendono é un viaggio periglioso e arduo verso la salvezza, per ricongiungersi alla loro famiglia.