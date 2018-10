Uscite al cinema, 15-18 ottobre 2018

Sono quattordici le nuove uscite in sala, in programma tra il 15 e il 18 ottobre, tra cui: il sequel di Sicario, l’action-thriller diretto da Stefano Sollima; il nuovo, emozionante, film d’animazione del maestro Mamoru Hosoda; una commedia poliziesca ambientata nel mondo dei pupazzi hollywoodiani, diretta da Brian Henson; un documentario sulla figura di Peter Norman, secondo classificato alle Olimpiadi di Città del Messico, immortalato nello scatto leggendario a cui parteciparono Tommie Smith e John Carlos con il saluto in onore del Black Power.

FUORICAMPO

Regia: Collettivo Melkanaa; Genere: Documentario; Data di uscita: 18 ottobre.



Breve sinossi: Nel cuore della periferia romana, si intrecciano quattro storie di individui stranieri, posti ai margini della società; le loro vite, le speranze e l’enorme voglia di riscatto.

GUARDA IN ALTO

Regia: Fulvio Risuleo; Genere: Drammatico; Cast principale: Giacomo Ferrara, Aurelia Poirier, Ivan Franek, Lou Castel, Claudio Spadaro, Emilio Gavira, Alida Calabria, Cristian Di Sante; Data di uscita: 18 ottobre.



Breve sinossi: Teco é un giovane mite, che lavora come fornaio. Un giorno la sua attenzione viene catturata da qualcosa che scorge in alto, sui tetti della città...

IL SALUTO

Regia: Matt Norman; Genere: Documentario; Data di uscita: 16 ottobre.



Breve sinossi: 1968, Olimpiadi di Città del Messico: durante la premiazione dei 200 metri piani maschili, Tommie Smith e e John Carlos, rispettivamente primo e terzo classificato, salgono sul podio e sfoggiano il pugno chiuso guantato di nero, simbolo del Black Power, in segno di protesta contro la segregazione razziale negli USA. Tra di loro, piazzato come secondo, c’é Peter Norman, passato quasi inosservato nello scatto che li ritrae, ma protagonista di una storia tutt’altro che da dimenticare...

IL VERDETTO – THE CHILDERN ACT

Regia: Richard Eye; Genere: Drammatico; Cast principale: Emma Thompson, Stanley Tucci, Fionn Whitehead, Ben Chaplin, Rupert Vansittart, Jason Watkins, Nikki Amuka-Bird, Nicholas Jones, Anthony Calf, Rosie Cavaliero; Data di uscita: 18 ottobre.



Breve sinossi: Fiona Maye, giudice dell’Alta Corte Britannica, é alle prese con un’ardua sentenza, dalla quale dipende la vita di un giovane bisognoso di cure...

IN VIAGGIO CON ADELE

Regia: Alessandro Capitani; Genere: Drammatico; Cast principale: Alessandro Haber, Sara Serraiocco, Isabella Ferrari, Patrice Leconte; Data di uscita: 18 ottobre.



Breve sinossi: Adele é una ragazza unica nel suo genere: indossa perennemente un pigiama rosa con orecchie da coniglio, vive seguendo i propri impulsi e decora il mondo che la circonda con dei post-it sui quali annota ogni minimo pensiero. Adele é accompagnata da Aldo e Carla, due individui a loro volta molto particolari...

L’APE MAYA – LE OLIMPIADI DI MIELE

Regia: Noel Cleary, Sergio Delfino, Alexs Stadermann; Genere: Animazione, avventura, commedia; Data di uscita: 18 ottobre.



Breve sinossi: Le Olimpiadi di Miele, evento a cui ogni alveare vorrebbe partecipare, é alle porte. Riusciranno l’Ape Maya e i suoi amici a partecipare a questa strepitosa avventura...?

LE EREDITIERE

Regia: Marcelo Martinessi; Genere: Drammatico; Cast principale: Ana Brun, Margarita Irun, Ana Ivanova, Nilda Gonzalez, María Martins, Alicia Guerra; Data di uscita: 18 ottobre.



Breve sinossi: Chela e Chiquita sono due sessantenni rimaste sole, unite unicamente dalla loro amicizia. Per colpa di debiti e una situazione famigliare ridotta all’osso, le due donne saranno costrette a separarsi e affrontare enermi sacrifici...

MIRAI

Regia: Mamoru Hosoda; Genere: Animazione, drammatico; Data di uscita: 15 ottobre.



Breve sinossi: Kun é un bimbetto viziato che crede che la sorellina Mirai lo abbia privato dell’affetto dei suoi genitori. Quando incontra una versione adulta della sorella, giunta dal futuro, la vita di Kun cambia drasticamente...

NESSUNO COME NOI

Regia: Volfgango De Biasi; Genere: Commedia; Cast principale: Alessandro Preziosi, Sarah Felberbaum, Christiane Filangieri, Leonardo Pazzagli, Elisa Di Eusanio, Vincenzo Crea, Sabrina Martina; Data di uscita: 18 ottobre.



Breve sinossi: Betty, insegnante anticonformista e dall’innata bellezza, conosce Umberto, docente universitario affascinante e superbo. Tra i due si instaura un rapporto speciale, in grado di rivoltare da capo a piedi le loro vite...

PICCOLI BRIVIDI 2 – I FANTASMI DI HALLOWEEN

Regia: Ari Sandel; Genere: Fantastico, commedia, avventura; Cast principale: Madison Iseman, Jeremy Ray Taylor, Wendi McLendon-Covey, Caleel Harris, Ken Jeong, Chris Parnell, Ben O’Brien, Shari Headley, Courtney Lauren Cummings; Data di uscita: 18 ottobre.



Breve sinossi: Nella cittadina di Wardenclyffe, la notte di Halloween, due ragazzi trovano il manoscritto di uno scrittore, nascosto in una casa abbandonata. Prima che possano rendersene conto, ecco che appare dinnanzi loro un fantasma...!

PUPAZZI SENZA GLORIA

Regia: Brian Henson; Genere: Commedia, noir; Cast principale: Melissa McCarthy, Elizabeth Banks, Joel McHale, Maya Rudolph, Jimmy O. Yang, Leslie David Baker, Cynthy Wu, Michael McDonald, Mitch Silpa, Hemky Madera; Data di uscita: 18 ottobre.



Breve sinossi: Nella Hollywood dei pupazzi, un pupazzo-sbirro e la sua collega umana indagano sul caso del serial killer dei pupazzi, in un mondo sleale, peccaminoso e volgare.

SEARCHING

Regia: Aneesh Chaganty; Genere: Thriller; Cast principale: John Cho, Debra Messing, Joseph Lee, Michelle La, Sara Sohn, Thomas Barbusca, Alex Jayne Go, Gage Biltoft; Data di uscita: 18 ottobre.



Breve sinossi: David Kim é affranto dall scomparsa della figlia. Quando capisce che la polizia non é in grado di dar seguito alle indagini, decide di investigare a sua volta, inziando dal laptop della ragazza...

SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZA ETÀ

Regia: Daniel Auteuil; Genere: Commedia; Cast principale: Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, Adriana Ugarte, Sandrine Kiberlain; Data di uscita: 18 ottobre.



Breve sinossi: Daniel é un uomo che ama sua moglie e suo figlio Patrick che, tuttavia, si comporta spesso in maniera troppo invadente. Quando Patrick decide di organizzare una cena per presentare ai genitori la sua fidanzata, ecco che Daniel cadrà vittima di una situazione alquanto sconveniente...

SOLDADO

Regia: Stefano Sollima; Genere: Thriller, azione, drammatico; Cast principale: Benicio Del Toro, Josh Brolin, Catherine Keener, Matthew Modine, Manuel Garcia-Rulfo, Isabela Moner, Jeffrey Donovan, Christopher Heyerdahl, Shea Whigham, Jake Picking, David Castañeda; Data di uscita: 18 ottobre.



Breve sinossi: La guerra al narcotraffico sul confine col Messico si inasprisce sempre più. Per spostare l’ago della bilancia dall parte della legge, l’agente federale tt Graver é costretto a dassoldare il letale sicario Alejandro...