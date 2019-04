Uscite al cinema, 15-19 aprile 2019

Sono dodici i nuovi titoli in uscita tra il 15 e il 19 aprile, tra i quali: una storia di calcio e crescita, diretta da Leonardo D’agonstini, con protagonisti Stefano Accorsi e Andrea Carpenzano; un horror incentrato sulla misteriosa figura della Llorona, diretto da Michael Chaves; Paola Cortellesi, Stefano Fresi e Vinicio Marchioni, protagonisti nella commedia esplosiva diretta da Riccardo Milani; un teen-fantasy che trae ispirazione dalla leggenda della spada Excalibur, diretto da Joe Cornish.

A SPASSO CON WILLY

Regia: Eric Tosti; Genere: Animazione, avventura; Data di uscita: 18 aprile.



Breve sinossi: Mentre viaggiano a bordo della loro navicella, Willy e la sua famiglia sono vittime di un incidente. Il piccolo si ritrova, da solo, su un pianeta sconosciuto. Insieme al fedele robot Buck vivrà una serie di travolgenti avventure...

CYRANO, MON AMOUR

Regia: Alexis Michalik; Genere: Commedia; Cast principale: Thomas Solivérès, Olivier Gourmet, Mathilde Seigner, Alice de Lencquesaing, Dominique Pinon, Simon Abkarian, Guillaume Bouchède, Clémentine Célarié, Antoine Duléry, Lionel Abelanski; Data di uscita: 18 aprile.



Breve sinossi: Edmond é un drammaturo di gran talento ma, per tutta una serie di motivi, le sue opere si sono rivelate un flop. Terrorizaato dall’idea di non riuscire a realizzare nulla di buono, vedrà il suo mondo stravolto dopo l’incontro con il suo attore preferito...

GO HOME – A CASA LORO

Regia: Luna Gualano; Genere: Horror; Cast principale: Annabella Calabrese, Antonio Bannó, Sidy Diop, Cyril Dorand Domche Nzeugang, Shiek Dauda, Mounis Firwana; Data di uscita: 15 aprile.



Breve sinossi: Mentre a Roma si sta svolgendo una manifestazione contro l’apertura di un nuovo centro di accoglienza per i migranti, ecco che si scatena un’apocalisse zombie. Enrico, un ragazzo di estrema destra, non può far altro che trovare rifugio nella stessa struttura che disgusta...

GORDON & PADDY

Regia: Linda Hambäck; Genere: Animazione, giallo; Data di uscita: 18 aprile.



Breve sinossi: Il rospo poliziotto Gordon sta per andare in pensione e deve assolutamente trovare un suo degno sostituto. Sceglierà la giovane e intraprendete topolina Paddy, assieme alla quale dovrà risolvere un ultimo intricato mistero...

IL CAMPIONE

Regia: Leonardo D’agonstini; Genere: Drammatico; Cast principale: Stefano Accorsi, Andrea Carpenzano, Massimo Popolizio, Ludovica Martino, Mario Sgueglia, Anita Caprioli, Camilla Semino Favro; Data di uscita: 18 aprile.



Breve sinossi: Christian Ferro é il giovane campione tutto genio e sregolatezza di Roma e della Seria A. All’ennesima bravata, il presidente del suo club gli affianca alerio Fioretti, un timido e schivo professore, col compito di fargli da mentore...

IL MUSEO DEL PRADO – LA CORTE DELLE MERAVIGLIE

Regia: Valeria Parisi; Genere: Documentario; Cast principale: Jeremy Irons; Data di uscita: 15 aprile.



Breve sinossi: Un viaggio alla scoperta del Museo del Prado a Madrid, uno dei tesori più splendenti dell’arte europea...

IL RAGAZZO CHE DIVENTERÀ RE

Regia: Joe Cornish; Genere: Fantasy, avventura; Cast principale: Louis Ashbourne Serkis, Rebecca Ferguson, Denise Gough, Tom Taylor, Dean Chaumoo, Patrick Stewart, Rhianna Dorris, Nathan Stewart-Jarrett, Noma Dumezweni, Louis Martin, Joey Ansah, Adam Leese, Alexandra Roach; Data di uscita: 18 aprile.



Breve sinossi: Alex é un giovane studeneinglese. Quando scopre la leggendaria spada Excalibur, il suo destino lo chiamerà verso grandi avventure...

LA LLORONA – LE LACRIME DEL MALE

Regia: Michael Chaves; Genere: Horror; Cast principale: Linda Cardellini, Raymond Cruz, Patricia Velasquez, Marisol Ramirez, Sean Patrick Thomas, John Marshall Jones, Roman Christou, Madeleine McGraw, Jaynee-Lynne Kinchen, Tony Amendola; Data di uscita: 17 aprile.



Breve sinossi: Un’assistente sociale e i suoi bambini incappano nella furia assassina di uno spettro maligno e le loro vite verranno risucchiate in un abisso di morte e paura...

LE INVISIBILI

Regia: Louis-Julien Petit; Genere: Commedia; Cast principale: Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky, Déborah Lukumuena, Sarah Suco, Pablo Pauly, Brigitte Sy, Fatsah Bouyahmed, Quentin Faure; Data di uscita: 18 aprile.



Breve sinossi: Quattro assistenti sociali devono escogitare un modo per impedire al comune del loro paese di chiudere la casa d’accoglienza in cui lavorano. Così si coalizzano in un operazione tanto nobile, quanto coraggiosa...

MA COSA CI DICE IL CERVELLO

Regia: Riccardo Milani; Genere: Commedia; Cast principale: Paola Cortellesi, Stefano Fresi, Vinicio Marchioni, Lucia Mascino, Claudia Pandolfi, Tomas Arana, Teco Celio, Remo Girone, Ricky Memphis, Emanuele Armani, Giampaolo Morelli, Chiara Luzzi, Alessandro Roia, Carla Signoris; Data di uscita: 18 aprile.



Breve sinossi: Giovanna é una mamma modello, che conduce una vita anche un pò monotona. Ma dietro le apparenze, si nasconde la doppia vita ad alto rischio di Giovanna...

RAPISCIMI

Regia: Giovanni Luca Gargano; Genere: Avventura, commedia; Cast principale: Pietro Delle Piane, Paolo Cutuli, Carmelo Caccamo, Vincenzo Di Rosa, Massimo Olcese, Virgílio Castelo, Paulo Pires, Rocco Barbaro, Alexia Degremont; Data di uscita: 19 aprile.



Breve sinossi: Quattro disoccupati calabresi sono sono più i benvenuti nel loro paesino, dopo aver commesso un errore grossolano ed essersi inimicati la popolazione. Così, rifugiatisi nei boschi, decidono di rischiare il tutto per tutto, grazie a un’idea strampalata...

TORNA A CASA, JIMI!

Regia: Marios Piperides; Genere: Drammatico; Cast principale: Adam Bousdoukos, Fatih Al, Vicky Papadopoulou, Özgür Karadeniz, Giannis Kokkinos, Toni Dimitriou; Data di uscita: 18 aprile.



Breve sinossi: Nicosia é una città spezzata a metà: ciò che risiede da una parte non può spingersi dall’altra. Fino a quando il cagnolino Jimi Hendrix non varca il confine e il suo padrone é costretto a inseguerilo per riportarlo a casa...