Uscite al cinema: 15-19 giugno 2016

Ben dieci nuove pellicole vi aspettano in sala dal 15 al 19 giugno: si comincia con il nuovo, esilarante film di Richard Linklater, ambientato in un college negli anni ’80; arrivano gli uccelli più arrabbiati del mondo in Angry birds; Richard Gere è un senzatetto solitario in giro senza apparente meta per le strade di New York; torna Xavier Dolan con un film sul desiderio di cambiare identità sessuale; Al Pacino e Anthony Hopkins per la prima volta insieme in un thriller mozzafiato!

ANGRY BIRDS

Regia: Clay Kaytis, Fergal Reilly; Genere: Animazione; Cast principale: Maccio Capatonda, Alessandro Cattelan, Chiara Francini, Francesco Pannofino, Jason Sudeikis, Josh Gad, Danny McBride, Maya Rudolph, Bill Hader, Peter Dinklage, Sean Penn; Data di uscita: 15 giugno.



Breve sinossi: Il film di animazione ispirato al famosissimo videogioco per smartphone che ha conquistato milioni di utenti. Su un’isoletta sperduta vivono tre uccelli: Red, con evidenti problemi a gestire la rabbia, il velocissimo Chuck e Bomb, l’uccello esplosivo. Un giorno, l’isola viene invasa da una schiera nutrita di maialini verdi e i tre uccelli dovranno lottare per riprendere ciò che è loro.

CALCOLO INFINITESIMALE

Regia: Roberto Minni-Mèrot; Genere: Drammatico; Cast principale: Stefania Rocca, Luca Lionello,Manuela Tadini, Nino Utano, Giulio Taranto,Mita Medici; Data di uscita: 16 giugno.



Breve sinossi: Roberto Pistis è uno scrittore che, in giuventù, ottenne un successo eclatante grazie a un romanzo tutt’oggi ancora considerato un’opera di alto livello. Quando Valeria, una giornalista, decide di contattarlo per prendere appuntamento per un’intervista, la situazione prenderà una piega del tutto imprevista...

CONSPIRACY – LA COSPIRAZIONE

Regia: Shintaro Shimosawa; Genere: Thriller; Cast principale: Anthony Hopkins, Al Pacino, Josh Duhamel, Alice Eve, Malin Akerman, Julia Stiles, Glen Powell, Marcus Lyle Brown, Chris Marquette; Data di uscita: 15 giugno.



Breve sinossi: Ben Cahill è un avvocato molto ambizioso che decide di portare alla luce del sole i segreti più oscuri del magnate farmaceutico Arthur Denning, facendosi aiutare da Charles Abrams, suo socio anziano appartenente allo stesso studio legale. Ma ben presto, Ben si renderà conto di quanto potere è dotato lo spietato Denning, che farà di tutto per ostacolarlo nell’indagine.

GLI INVISIBILI

Regia: Oren Moverman; Genere: Drammatico; Cast principale: Richard Gere, Jena Malone, Danielle Brooks, Geraldine Hughes, Yul Vazquez, Ben Vereen, Jeremy Strong, Brian d’Arcy James,Tonye Patano, Colman Domingo; Data di uscita: 15 giugno.



Breve sinossi: George è un uomo rimasto solo, abbandonato dalla famiglia, sprofondato in un abisso di depressione e avvilimento. Divenuto un uomo di strada, vaga senza meta in giro per New York, fino ad amalgamarsi con altri simili, divenendo un’altra pedina fantasma nel tessuto urbano di una metropoli che non sembra accorgersi di chi è in difficoltà. Riuscirà a sconfiggere i rimorsi di un passato ancor più tormentato?

IL NOSTRO ULTIMO

Regia: Ludovico Di Martino; Genere: Drammatico; Cast principale: Fabrizio Colica, Guglielmo Poggi; Data di uscita: 16 giugno.



Breve sinossi: Fabrizio e Guglielmo sono due fratelli costretti a lottare contro il dolore per la morte improvvisa della madre. Decisi a esaudire il suo ultimo desiderio, quello di un’ultima vacanza tutti insieme, i due caricano la bara della donna sul tettuccio della macchina e partono verso la Sicilia.

LA CASA DELLE ESTATI LONTANE

Regia: Shirel Amitay; Genere: Drammatico; Cast principale: Géraldine Nakache, Yaël Abecassis,Judith Chemla, Arsinée Khanjian, Pippo Delbono, Makram Khoury; Data di uscita: 16 giugno.



Breve sinossi: Israele, 1995. Cali ritrova le due sorelle Darel e Asia dopo un periodo di lontananza. La guerra che martoriava il loro Paese ha ormai lasciato posto alla pace e le tre sorelle potranno provare a recuperare il tempo perduto. Ma le cose sono destinate a cambiare in peggio, ancora una volta...

LAURENCE ANYWAYS

Regia: Xavier Dolan; Genere: Drammatico, melò; Cast principale: Melvil Poupaud, Suzanne Clement,Nathalie Baye, Monia Chokri; Data di uscita: 16 giugno.



Breve sinossi: Laurence, professore di letteratura, rivela alla sua fidanzata di voler diventare donna, proprio nel giorno del suo trentesimo compleanno. La compagna non ha intenzione di lasciarlo, anzi, lo supporta in questo radicale cambiamento. Ma Laurence sa che dovrà fare i conti con il cinismo della società, sempre pronta a denigrare e surclassare coloro che addita come ‘diversi’.

MA MA – TUTTO ANDRA’ BENE

Regia: Julio Medem; Genere: Drammatico; Cast principale: Penélope Cruz, Silvia Abascal, Luis Tosar, Alex Brendemühl, Asier Etxeandia,Elena Carranza; Data di uscita: 16 giugno.



Breve sinossi: Magda è un’insegnate a cui viene diagnosticato per ben due volte un cancro al seno: la prima volta riesce a curarsi, scongiurando il peggio, ma quando il male si manifesta nuovamente, le prospettive di sopravvivenza di Magda si riducono a zero. Con coraggio e prontezza di spirito, la donna decide di vivere gli ultimi giorni che le restano con la serenità necessaria a non sprofondare in un abisso di depressione.

THE BOSS

Regia: Ben Falcone; Genere: Commedia; Cast principale: Melissa McCarthy, Kristen Bell,Peter Dinklage, Kristen Schaal, Kathy Bates,Cecily Strong, Margo Martindale, Tyler Labine; Data di uscita: 16 giugno.



Breve sinossi: Michelle Darnell è una donna d’affari, finita in prigione per insider trading. Quando viene rilasciata, diviene ospite di una sua ex dipendente con la quale non ha mai costruito un rapporto professionale idilliaco. Michelle passerà molto tempo con la figlioletta della nuova padrona di casa, decidendo di dare una svolta professionale al proprio futuro...

TUTTI VOGLIONO QUALCOSA

Regia: Richard Linklater; Genere: Commedia; Cast principale: Blake Jenner, Tyler Hoechlin, Wyatt Russell, Zoey Deutch, Glen Powell, Ryan Guzman, Juston Street, Temple Baker; Data di uscita: 16 giugno.



Breve sinossi: Jake si trasferisce al college, accasandosi assieme ai suoi compagni di baseball. Il gruppetto di amici farà di tutto per divertirsi, sballarsi, conquistare la stupende ragazze del campus e non pensare a quello che il futuro ha in serbo in loro. Siamo negli anni ’80...è tempo di divertirsi!