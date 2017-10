Uscite al cinema, 16-19 ottobre 2017

Ben undici nuovi film vi aspettano al cinema in uscita tra il 16 e il 19 ottobre, tra cui: l’attesissimo IT, nuovo adattamento del capolavoro di Stephen King; la scalcagnata commedia di Cosimo Gomez con Claudio Santamaria a capo di una banda di ladri brutti e cattivi; Emma Stone e Steve Carell rivali sui campi da tennis per decretare il vincitore della battaglia dei sessi; uno spettacolare documentario animato in cui le opere di Vincent Van Gogh prendono vita per raccontare la storia del famoso pittore.

BRUTTI E CATTIVI

Regia: Cosimo Gomez; Genere: Commedia; Cast principale: Claudio Santamaria, Marco D’Amore, Sara Serraiocco, Rinat Khismatouline, Simoncino Martucci, Giorgio Colangeli, Riccardo Mioni, Adamo Dionisi, Narcisse Mame, Aline Belibi, Maria Chiara Augenti, Filippo Dini, Fabiano Lioi; Data di uscita: 19 ottobre.



Breve sinossi: Il Papero é senza game e costretto su una sedia a rotelle; sua moglie Ballerina non ha le braccia; il Merda é un tossicodipendente; Plissé é un rapper scorbutico affetto da nanismo. Cosa li accomuna? Sono brutti, cattivi e stanno per preparare lo scalcagnato colpo che rivolterá per sempre le loro vite!

IBI

Regia: Andrea Segre; Genere: Documentario; Data di uscita: 19 ottobre.



Breve sinossi: Il documentario racconta la travagliata vita di Ibi, nata nel Benin e costretta a lasciare i figli in Africa per questioni economiche. Ibi inizia a lavorare come corriere per il traffico di droga con la Nigeria, ma viene arrestata a Napoli. Dopo aver scontato una pena di tre anni, Ibi vuole stabilirsi a Castel Volturno, ma dovrá penare ancora molto per vedere realizzati i suoi sogni.

IT

Regia: Andres Muschietti; Genere: Horror; Cast principale: Bill Skarsgård, Finn Wolfhard, Jaeden Lieberher, Nicholas Hamilton, Owen Teague, Sophia Lillis, Megan Charpentier, Steven Williams, Wyatt Oleff, Jeremy Ray Taylor, Jack Grazer Data di uscita: 19 ottobre.



Breve sinossi: Adattamento del capolavoro del re del brivido Stephen King. Nella fittizia cittadina di Derry, nel cuore del Maine, un gruppo di ragazzini uniscono le forze per combattere un male millenario, lottando contro le loro paure, le insicurezze e l’indifferenza degli adulti...

LA BATTAGLIA DEI SESSI

Regia: Jonathan Dayton, Valerie Faris; Genere: Biografico, commedia; Cast principale: Emma Stone, Steve Carell, Elisabeth Shue, Andrea Riseborough, Natalie Morales, Alan Cumming, Eric Christian Olsen, Sarah Silverman, Martha MacIsaac, Austin Stowell; Data di uscita: 19 ottobre.



Breve sinossi: Quando uno sbruffone del calibro di Bobby Riggs continua imperterrito a pavoneggiarsi sui campi da tennis, sbattendo in faccia agli spettatori e ai media la tanto proclamata superioritá maschile in fatto di sport, solo una donna schietta e senza paura come Billie Jean King puó raccogliere il guanto di sfida...e scrivere la storia!

LOVING VINCENT

Regia: Dorota Kobiela, Hugh Welchman; Genere: Animazione, biografico; Data di uscita: 16-17-18 ottobre.



Breve sinossi: La vita, il genio e la scomparsa di uno dei piú grandi pittori della storia, Vincent Van Gogh, raccontata in un documentario in cui i piú celebri dipinti del maestro prendono vita e dipingono essi stessi la storia!

MONSTER FAMILY

Regia: Holger Tappe; Genere: Animazione, commedia; Cast principale: [voci] Carmen Consoli, Max Gazzè, Emily Watson, Jason Isaacs, Nick Frost, Jessica Brown Findlay, Celia Imrie, Catherine Tate; Data di uscita: 19 ottobre.



Breve sinossi: La famiglia Wishbone (mamma Emma, papá Frank e i figli Fay e Max) sono una famiglia normale nel pieno di una vita normale, costellata di piccoli grandi problemi. Ma durante una festa in maschera, tutta la famiglia cade vittima di un incantesimo che li trasformerá in...simpratici mostri!

NEMESI

Regia: Walter Hill; Genere: Thriller; Cast principale: Sigourney Weaver, Michelle Rodriguez, Tony Shalhoub, Paul McGillion, Anthony LaPaglia, Caitlin Gerard, Zak Santiago, Terry Chen, Paul Lazenby; Data di uscita: 19 ottobre.



Breve sinossi: Frank é un killer che é stato sottoposto a un intervento di riassegnazione di genere: ora é una donna e vuole vendicarsi a tutti i costi di coloro che lo hanno privato della sua identitá. Ma dovrá fare i conti con un avversario forse piú spietato di lui...

RITORNO IN BORGOGNA

Regia: Cédric Klapisch; Genere: Drammatico; Cast principale: Pio Marmaï, Ana Girardot, María Valverde, François Civil, Jean Marc Roulot, Karidja Touré, Florence Pernel, Jean-Marie Winling, Eric Caravaca; Data di uscita: 19 ottobre.



Breve sinossi: Avvisato della malattia terminale del padre, Jean decide di far ritorno a casa, in Borgogna. Lí i suoi fratelli Juliette e Jérémie lavorano nell’azienda agricola di famiglia, ma il rapporto dei tre, per colpa del trascorrere del tempo e della lontananza si é parecchio arruginito. Sará difficile ricostruire tutto da capo...

UNA DONNA FANTASTICA

Regia: Sebastina Lelio; Genere: Drammatico; Cast principale: Daniela Vega, Francisco Reyes, Luis Gnecco, Amparo Noguera, Aline Kuppenheim; Data di uscita: 19 ottobre.



Breve sinossi: Marina é una giovane cameriera che si invaghisce di Orlando, vent’anni piú grande di lei. Quando l’uomo viene colpito da un malore durante la festa di compleanno di Marina e muore poco dopo in ospedale, la giovane dovrá difendersi dagli attacchi dei famigliari del compagno perduto.

VELENI

Regia: Nadia Baldi; Genere: Drammatico; Cast principale: Vincenzo Amato, Lello Arena, Tosca D’Aquino, Roberto Herlitzka, Giulio Forges Davanzati, Giuseppe Mannajuolo, Gea Martire, Norman Mozzato; Data di uscita: 19 ottobre.



Breve sinossi: Antonio é un professore di lettere presso un convento di gesuiti che deve far ritorno al suo paesino natale per dissipare le ombre attorno alla morte del genitore, in un’atmosfera pesante, tra silenzi e segreti mal celati.

VITA DA GIUNGLA: ALLA RISCOSSA! – IL FILM

Regia: David Alaux, Eric Tosti; Genere: Animazione, avventura; Data di uscita: 19 ottobre.



Breve sinossi: Il pinguino Maurice, il Grande Guerriero Tigre e tutti gli altri amici animali sono pronti per intraprendere la missione piú importante e pericolosa delle loro vite: discendere nel folto cuore della giungla per carpirne tutti i misteri e vincere le loro paure!